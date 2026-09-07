Murió Juan Guillermo Ríos, reconocido periodista que alcanzó récords de audiencia en televisión

Juan Guillermo Ríos nació en Medellín en 1951 y desarrolló una trayectoria de más de cinco décadas en el periodismo. - crédito @Juangrios/X

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Juan Guillermo Ríos, periodista colombiano reconocido por su trayectoria en radio y televisión, murió este domingo 6 de septiembre en Medellín, a los 74 años. La noticia fue confirmada por su hijo, el periodista Andrés Ríos, y posteriormente fue difundida por colegas y personas que trabajaron con él durante su carrera.

De acuerdo con Noticias Caracol, el comunicador venía siendo atendido por varias enfermedades y falleció rodeado de sus seres queridos.

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Ríos alcanzó especial reconocimiento durante su paso por el ‘Noticiero de las 7’, espacio del que fue director y presentador durante la década de 1980. El programa llegó a registrar más del 75% de la audiencia total de televisión, una cifra que lo convirtió en uno de los espacios informativos con mayor alcance de aquella época.

Desde ese espacio, Ríos cubrió y presentó noticias en un periodo marcado por la violencia y la confrontación en Colombia. Su trabajo periodístico estuvo acompañado de cuestionamientos al poder y de la cobertura de hechos relacionados con el conflicto que atravesaba al país.

El periodista también fue conocido por la expresión “paz, amor y buen genio”, con la que acostumbraba cerrar las emisiones del noticiero.

Ríos comenzó su carrera en Caracol Radio en 1970 y posteriormente trabajó en televisión, radio y prensa. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La trayectoria de Juan Guillermo Ríos en radio y televisión

Ríos nació en Medellín en 1951, en el barrio Manrique, y fue el cuarto de once hermanos. Estudió Periodismo en la Universidad de Antioquia y posteriormente adelantó estudios en Bélgica.

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Su carrera comenzó en 1970 en Caracol Radio, donde inició su recorrido profesional. Durante los años siguientes pasó por diferentes medios de comunicación y asumió cargos relacionados con la dirección y presentación de espacios informativos.

Además del ‘Noticiero de las 7’, trabajó en Notivisión, Caracol Televisión, Caracol Radio y la revista Semana. También fue director de Noticias de Radio Santa Fe y estuvo al frente de las emisoras de la Policía Nacional.

Ríos tuvo además su propia programadora de televisión, Notivisión, y posteriormente se desempeñó como asesor de comunicaciones de ministros y diferentes gobiernos.

En el ámbito académico, fue profesor de periodismo en la Universidad Sergio Arboleda, donde estuvo vinculado a la formación de nuevas generaciones de comunicadores.

En 1982, Juan Guillermo Ríos fue secuestrado por integrantes del M-19 y en 1985 su trabajo periodístico fue objeto de censura. También enfrentó amenazas y un atentado. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Secuestro, censura y amenazas durante su carrera

El ejercicio periodístico de Ríos estuvo acompañado por diferentes episodios de riesgo. En 1982 fue secuestrado por integrantes del M-19.

Tres años después, en 1985, su trabajo periodístico fue objeto de censura. También fue víctima de un atentado cuando se movilizaba en un vehículo por Bogotá y recibió amenazas relacionadas con su labor como periodista.

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Estos episodios ocurrieron durante una etapa en la que Ríos desarrollaba su trabajo principalmente en medios de comunicación y tenía una amplia exposición pública.

El cáncer y las complicaciones de salud

En 1998, Ríos fue sometido a una cirugía para extirparle un cáncer de riñón. Después enfrentó una perforación de colon y una peritonitis que derivaron en una falla sistémica, varios paros cardíacos y un coma durante varios meses.

Tras recuperarse, continuó vinculado al periodismo y a la formación de estudiantes.

Años después, Ríos contó parte de estas experiencias en sus memorias, escritas junto a su hijo Andrés Ríos. En ellas repasó diferentes momentos de su vida personal y profesional, incluidos los episodios relacionados con su carrera y sus problemas de salud.

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En 1998, Ríos fue sometido a una cirugía para extirparle un cáncer de riñón y luego enfrentó varias complicaciones de salud. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Yo soy un reportero”, la frase con la que definió su oficio

En una entrevista concedida a El Tiempo en 2021, Ríos explicó cómo se identificaba profesionalmente y expresó su deseo de ser recordado como reportero.

“Yo soy un reportero, me considero un reportero. Cuando muera, yo quiero un epitafio que diga: ‘Aquí yace Juan Guillermo Ríos. Profesión: reportero’”, afirmó en aquella conversación.

La frase hace parte de los testimonios que dejó sobre su relación con el periodismo y sobre la manera en que entendía su trabajo.

En 2022, publicó junto a Andrés Ríos el libro ‘Memorias con paz, amor y buen genio’, en el que ambos reconstruyeron distintos episodios de su vida.

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El título retomó la expresión que durante años utilizó Ríos al finalizar sus intervenciones en televisión.

La entrevista con el papa Juan Pablo II

Durante una entrevista concedida en 2023 al programa ‘Los Informantes’, Ríos recordó diferentes episodios de su trayectoria profesional.

Entre ellos estuvo el encuentro que sostuvo con el papa Juan Pablo II, a quien tuvo la oportunidad de entrevistar de manera exclusiva. Durante la conversación también habló sobre una etapa de su vida en la que perdió buena parte de lo que había construido y explicó el proceso que atravesó para recuperarse.

La entrevista permitió repasar algunos de los momentos personales y profesionales que marcaron su carrera.