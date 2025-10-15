Deportes

El Pibe Valderrama analizó a la selección Colombia tras el empate ante Canadá y destacó a un jugador: “Aprovechó”

Carlos Valderrama resalta la actuación de Yaser Asprilla en el empate sin goles frente a Canadá, por su rapidez y manejo del balón durante los treinta minutos que jugó en el amistoso de Nueva Jersey

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
El exvolante samario habló acerca de lo ocurrido en el estadio Red Bull de Nueva Jersey en el empate entre colombianos y canadienses- crédito @PibeValderramaP / X

La actuación de Yaser Asprilla en el empate sin goles entre Colombia y Canadá, el 14 de octubre de 2025, ha sido uno de los aspectos más destacados del análisis realizado por Carlos “el Pibe” Valderrama.

“El Mono” subrayó la importancia de estos partidos amistosos en la preparación para la Copa del Mundo 2026. El mediocampista del Girona volvió a vestir la camiseta de la selección nacional tras un año de ausencia, participando durante los últimos 30 minutos del encuentro disputado en Nueva Jersey.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Valderrama elogió a Yáser Asprilla
Valderrama elogió a Yáser Asprilla - crédito Albert Gea / REUTERS

Según el histórico capitán Asprilla entró conectado al partido y aprovechó su oportunidad con la “Tricolor” en el partido amistoso ante Canadá.

“Los minutos que le dieron los aprovechó, se vio distinto, rápido; tiene la pelota, no la pierde. Teníamos rato que no lo veíamos en la selección, pero lo hizo bastante bien”, declaró Valderrama sobre Asprilla.

La ventana internacional de octubre concluyó para la selección dirigida por Néstor Lorenzo con un balance de una victoria y un empate.

Tras la goleada por 4-0 frente a México en Texas, el 11 de octubre de 2025, el equipo nacional no logró romper el cero ante Canadá en su segundo compromiso de preparación.

Para Valderrama, estos encuentros cumplen una función clave en la estrategia del cuerpo técnico, ya que permiten observar alternativas y ajustar la nómina de cara al torneo mundialista.

“El profe hizo ocho cambios, está viendo porque la lista está incompleta. Estos partidos sirven para esto. En el segundo tiempo jugó mejor”, afirmó el exjugador en sus redes sociales.

El análisis de Valderrama también hizo hincapié en la gestión de la plantilla por parte de Lorenzo. El exfutbolista explicó que el entrenador utilizó los amistosos para dar oportunidad a jugadores que buscan un lugar en la convocatoria definitiva.

“El objetivo es completar la lista. El primer partido, 4-0, fue de paseo. Ahora le dio oportunidad a los otros muchachos que también vinieron y él (Lorenzo) está viendo para completar la lista de los 26 jugadores que van para el Mundial”, añadió Valderrama.

Rivales de la selección Colombia en la fecha FIFA del mes de noviembre: novedades de los partidos

Así se conoció sobre la
Así se conoció sobre la posible cancelación del amistoso Colombia vs. Nigeria - crédito @velezfutbol / X

De cara al futuro inmediato, la Selección Colombia tiene programados dos nuevos amistosos en la fecha FIFA de noviembre. El primer rival confirmado será Nueva Zelanda, mientras que el segundo está pendiente de definición debido a la situación de Nigeria en la eliminatoria africana, que inicialmente iba a ser el adversario de la “Tricolor”.

Pues bien, después de la victoria de los “Bafana Bafana” (apodo de Sudáfrica) ante Ruanda y pese a la goleada de Nigeria ante Benín como local

Así lo confirmó Carlos Antonio Vélez, al conocer el resultado de Sudáfrica y Nigeria

“Nigeria se salvó hoy de quedar eliminado del Mundial... irá a la repesca Africana que está programado para noviembre... eso significaría la cancelación del amistoso ante la Selección Colombia... En desarrollo”, dijo.

Así quedó el grupo C de las Eliminatorias Áfricanas

Sudáfrica celebrando con su público
Sudáfrica celebrando con su público la goleada ante Ruanda - crédito Esa Alexander / REUTERS

El 14 de octubre de 2025 se definieron las Eliminatorias Africanas camino al Mundial de Norteamérica de 2026.

En una definición de infarto, Sudáfrica derrotó por 3-0 a Ruanda en el estadio Mbombela a Ruanda, con goles de Thalente Mbatha al minuto 5, de Oswin Appollis al 26 y de Evidence Makgopa al 72 para conseguir su cupo directo a la cita orbital.

Victor Osimhen en el partido
Victor Osimhen en el partido ante Benin - crédito Sodiq Adelakun / REUTERS

Por los lados de Nigeria, pese al 4-0 ante Benin en el estadio internacional Godswill Akpabio, de Uyo, con el triplete del delantero del Napoli de Italia, Victor Osimhen al minuto 3, 37 y 51, y el gol final de Frank Onyeka al 90, tendrá que jugar ante Gabón el 13 de noviembre de 2025 para llegar a la final de los playoffs, en donde su rival saldrá del duelo entre Camerún y República Democrática del Congo.

En caso de ganar el partido que está programado para el 16 de noviembre de 2025 (fecha que se cruzaría con el partido ante Colombia en el amistoso), clasificaría a la cita orbital.

A continuación, así quedó el grupo C:

  1. Sudáfrica: 18 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  2. Nigeria: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  3. Benín: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  4. Lesoto: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  5. Ruanda: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  6. Zimbabue: 5 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7)

Temas Relacionados

Selección Colombia Copa del Mundo 2026 Yaser Asprilla Carlos Valderrama Néstor LorenzoColombia-Deportes

Más Noticias

Así está el historial de duelos entre Colombia vs. Argentina en la Copa Mundial Sub-20

El miércoles 15 de octubre, la Tricolor se enfrentará a la selección albiceleste por un cupo en el Mundial de Fútbol que se celebra en Chile hasta el 19 de octubre

Así está el historial de

Técnico de Argentina Sub-20 habló sobre Colombia previo a la semifinal del Mundial de Chile: “Durísimo”

Diego Placente apuesta por la fortaleza colectiva y la experiencia reciente ante Colombia, pese a la ausencia de Maher Carrizo por suspensión, en la semifinal del Mundial sub 20

Técnico de Argentina Sub-20 habló

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

La selección Colombiana, dirigida por César Torres, buscarán la primera final en este torneo orbital, mientras que los argentinos intentarán volver a un partido decisivo por el título después de 18 años de ausencia en esta categoría

Colombia vs. Argentina EN VIVO:

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

Deportivo Cali vs. Colo Colo

Néstor Lorenzo mantiene invicto con la selección Colombia: su porcentaje de rendimiento es impresionante

Cuando llegó a dirigir la selección nacional, el entrenador nacido en Argentina dirigió 25 partidos sin conocer la derrota, pero la racha terminó con la final perdida de la Copa América USA 2024

Néstor Lorenzo mantiene invicto con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director del medio alternativo ‘Desigual’

Director del medio alternativo ‘Desigual’ denunció amenaza de muerte, tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira, alias Kaloy: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

Karina García habló sobre el

Karina García habló sobre el supuesto procedimiento que la “despigmentó”: “De las cosas más agresivas para la piel”

La Liendra habló abiertamente sobre su enemistad con Westcol y revela si superaron o no esos desacuerdos: “Con que nos respetemos está bien”

Camilo reveló la experiencia con la comida que le dejaron en el ‘catering’ de su concierto en Japón: “Se parece a las cosas que comen los personajes de ánime”

Karina García le dio un “puño” a Laura G de ‘La casa de los famosos’ y le envió contundente mensaje: “Fuiste poco inteligente”

Goyo revivió su paso por el desfile de Victoria’s Secret y celebró la presentación de Karol G: “Tomará ese lugar con toda su fuerza”

Deportes

Así está el historial de

Así está el historial de duelos entre Colombia vs. Argentina en la Copa Mundial Sub-20

Esta sería la nómina de la selección Colombia para el partido contra Argentina en el Mundial Sub-20: este delantero reemplazaría a Neiser Villarreal

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Néstor Lorenzo mantiene invicto con la selección Colombia: su porcentaje de rendimiento es impresionante