Deportes

Deportivo Cali buscará el título de la Copa Libertadores Femenina: esta es la fecha para la final en Argentina

Luego de vencer a Colo Colo en los penales, las Azucareras serán el cuarto equipo colombiano en llegar a esta instancia y con el sueño de quedarse con el trofeo de la Conmebol

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Deportivo Cali eliminó a Colo
Deportivo Cali eliminó a Colo Colo en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina, llegando por primera vez a la final del certamen - crédito Conmebol

Deportivo Cali hizo historia para Colombia en la Copa Libertadores Femenina, al ser el cuarto equipo colombiano que llega a la final del torneo internacional tras dejar en el camino a Colo Colo por 4-5 en los penales, luego de empatar sin goles en los 90 minutos del partido.

Las Azucareras ya conocen la fecha para la definición del título, siendo la primera vez que la institución llega a esa instancia e igualando lo hecho por América, Santa Fe y Atlético Huila, este último es el único conjunto del país que levantó el trofeo en 2018, ante Corinthians en Brasil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sumado a eso, el cuadro del técnico Jhon Ortiz se aseguró un enorme premio económico por llegar a la final, pues cuenta con 600.000 dólares solo por ser subcampeona, pero si es la ganadora del torneo, el bono será de nada menos que dos millones de dólares para la institución.

¿Cuándo jugará el Cali la final de la Libertadores?

Las vallecaucanas se pusieron como objetivo llegar a la última instancia del torneo, que en su cuarta participación logró por primera vez la final luego de que su mejor campaña la hizo en 2022 con la semifinales ante Boca Juniors, que las eliminó y posteriormente ser cuartas de dicha edición.

Deportivo Cali jugará la final de la Copa Libertadores el sábado 18 de octubre, desde las 6:00 p. m., hora colombiana, en el estadio Florencio Sola de Buenos Aires, casa del equipo Banfield, con transmisión para todo el país por el canal Win Sports, así como por su plataforma Win Play.

Deportivo Cali llega por primera
Deportivo Cali llega por primera vez a la final de la Copa Libertadores Femenina y quiere su segundo trofeo en 2025, tras la Liga Femenina - crédito Staff Images Woman/CONMEBOL

La Conmebol tiene preparada toda una fiesta para dicho encuentro en la capital argentina, en la que espera que la asistencia mejore con respecto a los anteriores encuentros del campeonato, pues ha brillado por el poco público en las tribunas del Florencio Sola como del Francisco Urbano.

El rival del Deportivo Cali saldrá del ganador entre Corinthians, actual bicampeón de la Libertadores, y el Ferroviario, otro conjunto brasileño que ganó el torneo en 2015 y 2020, por lo que será un duelo de históricos en Buenos Aires para quedarse con el cupo a la final.

Corinthians ya sabe lo que
Corinthians ya sabe lo que es vencer a un colombiano en la final de la Copa Libertadores Femenina, pues superó a Santa Fe en 2021 y 2024 - crédito Conmebol

De otra parte, Colo Colo, que era uno de los candidatos al título, disputará el encuentro del tercer lugar el 18 de octubre a las 2:00 p. m. con el perdedor del enfrentamiento de brasileñas en las semifinales, para definir el último lugar en el podio y el premio de 250.000 dólares.

Definición de infarto

La portera vallecaucana Luisa Agudelo motivó a sus compañeras antes de los lanzamientos con la frase: “Ya lo hicimos y lo volvemos a hacer”, recordando que previamente vencieron a Santa Fe por la vía de los penales en la final de la Liga Femenina 2025 y soñaba con repetir esa hazaña, que lo hizo en Buenos Aires por 5-4.

Durante el primer tiempo, ambos equipos mostraron paridad. Deportivo Cali generó peligro temprano con un centro para Leidy Cobos, pero la portera Ryann Torrero intervino con acierto. Colo Colo respondió a través de Mary Valencia, quien aprovechó errores defensivos, aunque no logró concretar.

Colo Colo fue eliminado de
Colo Colo fue eliminado de la final en la Copa Libertadores Femenina a manos del Deportivo Cali, que luego de igualar sin goles en 90 minutos, perdió 5-4 en penales - crédito Conmebol

En la segunda mitad, Melanin Aponzá y Michelle Vásquez tuvieron oportunidades claras para el conjunto colombiano, pero la falta de definición y las intervenciones de Torrero mantuvieron el empate. Hacia el final, Colo Colo reemplazó a su portera titular por Bernardita Hernández para la definición desde los once pasos.

En la serie de penales, Yanara Aedo abrió la cuenta para Colo Colo y Paola García igualó para Deportivo Cali. El fallo de Mary Valencia, cuyo disparo se fue por encima del arco, resultó decisivo. Stefania Perlaza selló la clasificación con el último cobro, asegurando el lugar de su equipo en la final.

Temas Relacionados

Deportivo CaliCopa Libertadores FemeninaDeportivo Cali Libertadores FemeninaColo Colo vs Deportivo CaliConmebolDeportivo Cali final LibertadoresColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: se define el primer semifinalista

Los rojos llegan al partido con ventaja de 2-1 desde el duelo de ida, en el que el Tiburón perdió la oportunidad en condición de local y debe mejorar como visitante

EN VIVO América de Cali

Argentina vs. Colombia EN VIVO, semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025: formaciones confirmadas en Santiago

La selección Colombiana, dirigida por César Torres, busca la primera final en este torneo, mientras que la Albiceleste intenta volver a un partido decisivo por el título juvenil después de 18 años

Argentina vs. Colombia EN VIVO,

Deportivo Cali superó a Colo Colo en la tanda de penaltis y está en la gran final de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

Deportivo Cali superó a Colo

Dimayor definió cambio de programación para juegos en Bogotá por las Elecciones de la Juventud: así quedaron los horarios

Según explicaron desde el ente rector del fútbol profesional colombiano, las autoridades capitalinas no avalaron la realización de los partidos La Equidad vs. Deportes Tolima y Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga el 19 de octubre

Dimayor definió cambio de programación

Sic impuso millonaria multa a la Dimayor y cinco clubes por “cartelización” de jugadores profesionales

La máxima entidad del fútbol profesional en Colombia ha sido vinculada a varios casos por este accionar

Sic impuso millonaria multa a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares de

Las películas más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

EN VIVO: Siga aquí la transmisión en vivo del ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′, con presencia colombiana

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

Hernán Orjuela opinó sobre la polémica de Jeringa con Johana Velandia: “A veces les puede más el ego”

Empresario que reclama 17 millones a Rubigol publicó nuevas pruebas y reveló un encuentro en un Starbucks

Deportes

Ídolo de Independiente Santa Fe,

Ídolo de Independiente Santa Fe, recibió la licencia pro de la Conmebol para ser entrenador: ilusión Cardenal

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: se define el primer semifinalista

Argentina vs. Colombia EN VIVO, semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025: formaciones confirmadas en Santiago

Deportivo Cali superó a Colo Colo en la tanda de penaltis y está en la gran final de la Copa Libertadores Femenina 2025

Dimayor definió cambio de programación para juegos en Bogotá por las Elecciones de la Juventud: así quedaron los horarios