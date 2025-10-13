Violenta agresión: Plantel del equipo sub-17 de América de Cali y fanáticos persiguieron y golpearon a los árbitros en pleno partido

Denuncian que plantel del equipo sub 17 de América de Cali y fanáticos persiguieron y golpearon a los árbitros en pleno partido - crédito @ElPetisoArango/X

En redes sociales circularon videos de una salvaje confrontación durante un partido de fútbol entre el equipo sub-17 de América de Cali y la Academia Alemana, durante el desarrollo de torneo de las Américas.

La denuncia, publicada en X por el periodista Carlos Arturo Arango, expone que la violenta riña la desencadenó una acción arbitral que habría sido reclamada por jugadores, cuerpo técnico e inclusive hinchas que apoyaban al equipo juvenil Escarlata.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Jugaban en el torneo las Américas en categoría Sub 17 Academia Alemana vs @AmericadeCali, 4x3 ganó el primero, un reclamo por una acción generó está vergonzosa y salvaje persecución de jugadores, cuerpo técnico y demás de los escarlatas a los árbitros, debe haber sanción ejemplar (sic)”, expuso el comunicador deportivo en la red social.

Los clips muestran como, entre los jugadores, integrantes de la dirección técnica y los fanáticos que apoyaban al equipo presuntamente afectado, se agruparon en la cancha donde se jugaba el compromiso y, en medio de la multitud, comenzaron a golpear a los árbitros, incluidos el juez central y los asistentes de banda.

Los árbitros fueron perseguidos por jugadores, integrantes del cuerpo técnico e inclusive aficionados al equipo Escarlata, según la denuncia - crédito captura de video @ElPetisoArango/X

La tensión de la confrontación se trasladó hacia las inmediaciones del terreno de juego, donde los árbitros se vieron obligados a saltar unas vallas publicitarias que separaban el campo de fútbol de la zona en la que se instalaban los asistentes y delegados del compromiso.

En un momento de una de las grabaciones se alcanza a observar como uno de los árbitros que era perseguido, y al parecer en un acto de defensa propia, agredió a una de las personas involucradas en la trifulca que lo hostigaba.

“El delegado de @AmericadeCali era Daniel Pabón Martan, absoluta vergüenza este tipo de comportamientos, hasta un golpe de box vi de Pluto Meneses, ojo directiva roja, esto no se puede pasar por alto (sic)”, denunció Carlos Arturo Arango en la publicación, advirtiendo que el club Escarlata debería tomar acciones sobre este episodio.

Futbolista agredió a una árbitra tras ser expulsado en un partido aficionado en Magdalena

El hecho se produjo en un partido de la Liga de Magdalena, luego de que la jueza expulsara a un jugador del campo de juego. Este reaccionó propinándole una cachetada a la colegiada - crédito @Borda_analista/X

A inicios de septiembre de 2025 circuló el video de la agresión sufrida por la árbitra Vanessa Ceballos durante un partido de la Liga de Fútbol de Magdalena en Aracataca. El caso fue registrado en el marco de un torneo interclubes de carácter aficionado organizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol).

El episodio se produjo durante el enfrentamiento entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca, cuando, en el minuto 66, Ceballos decidió sancionar con tarjeta roja a un futbolista identificado como Bolívar, que se encontraba en el banco de suplentes. Aunque el motivo exacto de la expulsión no ha sido esclarecido, las imágenes captadas muestran que el jugador, tras recibir la sanción, se aproximó a la jueza y le propinó una cachetada, para luego darle la espalda.

Esta acción generó conmoción tanto entre los asistentes como entre los propios integrantes de su equipo. La reacción de Ceballos ante la agresión fue inmediata e intensa; intentó responder al ataque, pero varios hombres intervinieron para contenerla y evitar que la situación se agravara. Al mismo tiempo, el jugador agresor fue apartado del lugar por un compañero, quien aparentemente le recriminó su conducta.

La agresión contra la árbitra Ceballos ocurrió en un partido aficionado organizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol) - crédito Colprensa

La grabación del incidente, difundida por el analista arbitral José Borda en su cuenta de X, se viralizó rápidamente y provocó una fuerte reacción en redes sociales.

“Al hombrecito debieron llevarlo de una vez a una comisaría”; “Un jugador de esos por esa agresión a la juez no debería jugar profesional nunca más en la vida”, comentaron algunos usuario.

La repercusión del caso escaló en redes sociales y puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre la seguridad de los árbitros en el fútbol aficionado, además de la necesidad de sanciones ejemplares para conductas violentas dentro del deporte.