Deportes

Violenta agresión: Plantel del equipo sub-17 de América de Cali y fanáticos persiguieron y golpearon a los árbitros en pleno partido

El episodio lo habría desencadenado una decisión arbitral que habría sido discutida por el equipo juvenil Escarlata

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Denuncian que plantel del equipo sub 17 de América de Cali y fanáticos persiguieron y golpearon a los árbitros en pleno partido - crédito @ElPetisoArango/X

En redes sociales circularon videos de una salvaje confrontación durante un partido de fútbol entre el equipo sub-17 de América de Cali y la Academia Alemana, durante el desarrollo de torneo de las Américas.

La denuncia, publicada en X por el periodista Carlos Arturo Arango, expone que la violenta riña la desencadenó una acción arbitral que habría sido reclamada por jugadores, cuerpo técnico e inclusive hinchas que apoyaban al equipo juvenil Escarlata.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Jugaban en el torneo las Américas en categoría Sub 17 Academia Alemana vs @AmericadeCali, 4x3 ganó el primero, un reclamo por una acción generó está vergonzosa y salvaje persecución de jugadores, cuerpo técnico y demás de los escarlatas a los árbitros, debe haber sanción ejemplar (sic)”, expuso el comunicador deportivo en la red social.

Los clips muestran como, entre los jugadores, integrantes de la dirección técnica y los fanáticos que apoyaban al equipo presuntamente afectado, se agruparon en la cancha donde se jugaba el compromiso y, en medio de la multitud, comenzaron a golpear a los árbitros, incluidos el juez central y los asistentes de banda.

Los árbitros fueron perseguidos por
Los árbitros fueron perseguidos por jugadores, integrantes del cuerpo técnico e inclusive aficionados al equipo Escarlata, según la denuncia - crédito captura de video @ElPetisoArango/X

La tensión de la confrontación se trasladó hacia las inmediaciones del terreno de juego, donde los árbitros se vieron obligados a saltar unas vallas publicitarias que separaban el campo de fútbol de la zona en la que se instalaban los asistentes y delegados del compromiso.

En un momento de una de las grabaciones se alcanza a observar como uno de los árbitros que era perseguido, y al parecer en un acto de defensa propia, agredió a una de las personas involucradas en la trifulca que lo hostigaba.

“El delegado de @AmericadeCali era Daniel Pabón Martan, absoluta vergüenza este tipo de comportamientos, hasta un golpe de box vi de Pluto Meneses, ojo directiva roja, esto no se puede pasar por alto (sic)”, denunció Carlos Arturo Arango en la publicación, advirtiendo que el club Escarlata debería tomar acciones sobre este episodio.

Futbolista agredió a una árbitra tras ser expulsado en un partido aficionado en Magdalena

El hecho se produjo en un partido de la Liga de Magdalena, luego de que la jueza expulsara a un jugador del campo de juego. Este reaccionó propinándole una cachetada a la colegiada - crédito @Borda_analista/X

A inicios de septiembre de 2025 circuló el video de la agresión sufrida por la árbitra Vanessa Ceballos durante un partido de la Liga de Fútbol de Magdalena en Aracataca. El caso fue registrado en el marco de un torneo interclubes de carácter aficionado organizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol).

El episodio se produjo durante el enfrentamiento entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca, cuando, en el minuto 66, Ceballos decidió sancionar con tarjeta roja a un futbolista identificado como Bolívar, que se encontraba en el banco de suplentes. Aunque el motivo exacto de la expulsión no ha sido esclarecido, las imágenes captadas muestran que el jugador, tras recibir la sanción, se aproximó a la jueza y le propinó una cachetada, para luego darle la espalda.

Esta acción generó conmoción tanto entre los asistentes como entre los propios integrantes de su equipo. La reacción de Ceballos ante la agresión fue inmediata e intensa; intentó responder al ataque, pero varios hombres intervinieron para contenerla y evitar que la situación se agravara. Al mismo tiempo, el jugador agresor fue apartado del lugar por un compañero, quien aparentemente le recriminó su conducta.

La agresión contra la árbitra
La agresión contra la árbitra Ceballos ocurrió en un partido aficionado organizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol) - crédito Colprensa

La grabación del incidente, difundida por el analista arbitral José Borda en su cuenta de X, se viralizó rápidamente y provocó una fuerte reacción en redes sociales.

“Al hombrecito debieron llevarlo de una vez a una comisaría”; “Un jugador de esos por esa agresión a la juez no debería jugar profesional nunca más en la vida”, comentaron algunos usuario.

La repercusión del caso escaló en redes sociales y puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre la seguridad de los árbitros en el fútbol aficionado, además de la necesidad de sanciones ejemplares para conductas violentas dentro del deporte.

Temas Relacionados

América de CaliEquipo sub-17Cuerpo técnicoHinchasViolenta agresiónÁrbitrosColombia-Deportes

Más Noticias

Deportivo Cali dio el golpe: eliminó a São Paulo y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores femenina

Las vigentes campeonas del fútbol colombiano, orientadas por Jhon Alber Ortiz, derrotaron a uno de los clubes más poderosos del continente y se metieron entre las mejores cuatro escuadras del torneo que se lleva a cabo en Argentina

Deportivo Cali dio el golpe:

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

La Tricolor clasificó a la Copa del Mundo del 2026 tras terminar en el tercer lugar de la Eliminatoria Sudamericana y aguarda por el sorteo del 5 de diciembre

Así quedó la selección Colombia

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr

El colombiano, al servicio del Club León, ha manifestado abiertamente su deseo de retirarse a temprana edad, por lo que la Copa del Mundo 2026 sería la última oportunidad de sumar en este ránking

James Rodríguez en el top

Luis Díaz igualó al “Tino” Asprilla en el ránking de goleadores de la selección Colombia: así está el listado de anotadores

El jugador guajiro ha disputado 67 partidos con la camiseta amarilla y disputará su primera copa del mundo durante el torneo que se desarrolle en Estados Unidos, México y Canadá

Luis Díaz igualó al “Tino”

El temor del DT de Argentina sobre el duelo de semifinales del Mundial Sub-20 ante Colombia

Entre las selecciones sudamericanas se definirá una de las finalistas del torneo juvenil de la FIFA que se juega en Chile. En 32 partidos en la categoría, la Tricolor solo ganó 8 partidos

El temor del DT de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Valentina Ferrer

J Balvin y Valentina Ferrer le cumplieron un sueño a su pequeño hijo durante una fiesta en su honor

Top 10 K-pop de iTunes Colombia: Jisoo lidera el ranking de los artistas más escuchados del momento

Top 10 Netflix Colombia: “Caramelo” encabeza el ranking de películas imprescindibles del momento

Daddy Yankee recuperó el control total de sus marcas tras acuerdo legal con su exesposa Mireddys González

Blessd rompió el silencio tras ser denunciado en la Fiscalía por secuestro y amenazas de tortura: “Soy cantante, no un loco”

Deportes

Así quedó la selección Colombia

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr

Luis Díaz igualó al “Tino” Asprilla en el ránking de goleadores de la selección Colombia: así está el listado de anotadores

El temor del DT de Argentina sobre el duelo de semifinales del Mundial Sub-20 ante Colombia

Estas son las 21 jugadoras que representarán a la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2025