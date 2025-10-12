Deportes

En video quedó registrado pelea entre hinchas colombianos y mexicanos tras amistoso en Texas, Estados Unidos

Grupos de aficionados intercambiaron empujones e insultos en una de las gradas. Personal del estadio intervino y la situación no pasó a mayores

Aficionados de Colombia y México se enfrentaron en las gradas del estadio AT&T en Arlington tras el amistoso internacional

La Selección Colombia venció 4-0 a México en un amistoso internacional disputado este sábado 11 de octubre en el estadio AT&T de Arlington, Texas (Estados Unidos). Sin embargo, la alegría por la victoria del combinado nacional se vio opacada horas después por un incidente entre algunos asistentes, que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El encuentro, que se jugó con una masiva asistencia de público colombiano y mexicano, inició con un ligero retraso de diez minutos, a las 8:10 p.m. hora de Colombia, debido a la coincidencia con el partido de cuartos de final del Mundial Sub-20 entre México y Argentina.

Durante los 90 minutos, el espectáculo deportivo estuvo dominado por el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que mostró contundencia y cohesión en todas sus líneas. Los goles de Jhon Jáner Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero sellaron una victoria clara frente al combinado azteca, en un ambiente que, hasta ese momento, se desarrollaba en total armonía.

Una vez finalizado el compromiso, y mientras los hinchas celebraban la goleada tricolor, comenzaron a circular en redes sociales videos que muestran una pelea entre hinchas colombianos y mexicanos en una de las zonas de las graderías del estadio. En las imágenes se observan empujones, golpes y discusiones acaloradas, mientras otros asistentes intentaban separar a los involucrados.

Según se difunde en redes, los testigos que grabaron los hechos, varios fanáticos mexicanos habrían agredido físicamente a un seguidor colombiano, quien fue rescatado momentos después por personal de seguridad del recinto. En medio de la confusión, se escuchan insultos e improperios entre ambos grupos, así como intentos por parte de otros espectadores de calmar la situación.

A pesar de la tensión, el incidente fue controlado de manera oportuna. El personal logístico del estadio AT&T intervino de inmediato, logrando separar a los fanáticos y evitar que el altercado escalara. Hasta el momento, no se han reportado heridos de gravedad ni daños materiales significativos.

Sin pronunciamiento oficial

Las autoridades locales y los organizadores del encuentro no han emitido, por ahora, un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Tampoco las federaciones de fútbol de Colombia ni de México han hecho declaraciones respecto a los incidentes. Sin embargo, fuentes cercanas a la organización aseguraron que el evento en general transcurrió con normalidad, y que se trató de un caso aislado que no afectó el desarrollo del espectáculo deportivo.

El video de la pelea ha sido compartido ampliamente en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde usuarios han expresado rechazo por los hechos y han pedido mayor control en este tipo de eventos internacionales.

Una victoria clave rumbo al Mundial 2026

Más allá de los incidentes, el amistoso dejó un balance positivo para la Tricolor. La victoria 4-0 ante México se convierte en un impulso importante dentro del proceso de preparación de la Selección Colombia hacia el Mundial de 2026, que se disputará precisamente en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo de Néstor Lorenzo viene consolidando una identidad de juego basada en equilibrio, disciplina táctica y contundencia ofensiva, con figuras como Luis Díaz, James Rodríguez, Jefferson Lerma y Jhon Arias liderando el grupo.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que la Tricolor ya tiene asegurado su cupo al certamen y que el cuerpo técnico iniciará en las próximas semanas una nueva fase de trabajo centrada en definir la lista definitiva de convocados.

El amistoso en Texas, que convocó a miles de seguidores de ambas naciones, dejó en evidencia la pasión y el fervor de los hinchas colombianos, quienes tiñeron las gradas de amarillo, azul y rojo. Sin embargo, medios de comunicación afirman que el altercado registrado al final del encuentro también sirvió como recordatorio de la necesidad de promover la convivencia y el respeto en los escenarios deportivos.

