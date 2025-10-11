Deportivo Cali vs. São Paulo: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina comienzan, y las únicas representantes de Colombia quieren hacer historia.
Por ello, las dirigidas por Jhon Alber Ortiz buscarán dar el golpe ante São Paulo FC de Brasil.
Las “Azucareras” sueñan con la gloria
El partido se disputará el 12 de octubre de 2025 a las 6:00 p. m., en el estadio Florencio Sola de Buenos Aires, y se transmitirá por Win Sports.
La árbitra del encuentro será la argentina María Laura Fortunato.
Ficha del partido
Deportivo Cali vs. São Paulo
- Fecha: 12 de octubre de 2025
- Estadio: Florencio Sola de Banfield
- Hora: 6:00 p. m. (hora de Colombia)
- Transmisión de TV: Win Sports
Como vienen ambos equipos al encuentro
Deportivo Cali
Las “Azucareras” lograron la clasificación al vencer 2-0 a Universidad de Chile el 9 de octubre de 2025, en el estadio Florencio Sola.
Las vallecaucanas entraron entre las ocho mejores de América con los goles de Melanin Aponzá (7’) y Kelly Ibarguen (69’), y sueñan con conquistar la segunda Copa Libertadores Femenina.
A continuación, así viene el cuadro dirigido por Jhon Alber Ortíz en los últimos cinco partidos:
- 9 de octubre de 2025 - Copa Libertadores Femenina: Universidad de Chile 0-2 Deportivo Cali
- 6 de octubre de 2025 - Copa Libertadores Femenina: Deportivo Cali 1-0 Club Nacional
- 3 de octubre de 2025 - Copa Libertadores Femenina: Deportivo Cali 1-1 Libertad Limpeño
- 21 de septiembre de 2025 - Final Liga Femenina BetPlay: Deportivo Cali 1-0 Independiente Santa Fe
- 14 de septiembre de 2025 -Final Liga Femenina BetPlay: Santa Fe 1-0 Deportivo Cali
São Paulo
Por los lados de las brasileñas, São Paulo clasificó entre las cuatro mejores de América tras vencer a Olimpia de Paraguay por autogol de Mariana Pion al minuto 50, el 9 de octubre de 2025.
El “Tricolor” paulista llega con una campaña irregular, pero mantiene la ilusión en jugadoras como Camilinha.
A continuación, así viene el cuadro brasileño en sus últimos cinco juegos:
- 9 de octubre de 2025 - Copa Libertadores Femenina: Olimpia 0-1 São Paulo
- 6 de octubre de 2025 - Copa Libertadores Femenina: São Paulo 0-1 Colo-Colo
- 3 de octubre de 2025 - Copa Libertadores Femenina: São Paulo 2-0 San Lorenzo
- 28 de septiembre de 2025 - Campeonato Paulista: São Paulo 0-3 Palmeiras
- 24 de septiembre de 2025- Copa de Brasil: São Paulo 3-1 Corinthians
Así formarían Deportivo Cali y São Paulo
Deportivo Cali
- Portera: Luisa Agudelo
- Defensoras: Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar
- Mediocampistas: Loren Sánchez, Paula Medina, Paola García
- Delanteras: Melanin Aponzá, Kelly Ibarguen, María Marquinez
- Banco de suplentes: Andrea Vera, Paula Montañéz, Ana Fisgativa, Lina Arboleda, Natalia Hernández, Zharick Montoya, Valeria Cárdenas, Belkis Niño, Michell Vásquez, Eidy Ruiz, Sindy Sánchez, Lorena Cobos
- Director técnico: Jhon Alber Ortiz
São Paulo
- Portera: Carlinha
- Defensoras: Bia Menezez, Carol Gil, Kaká, B. Calderan
- Mediocampistas: Camilinha, Karla Alves, Aline
- Delanteras: Isa, Millene, Crivelari
- Banco de suplentes: Anna Bia, Kerolyn, Yasmin, Anny, Jé Soares, Maressa, T Senna, Robinha, Darlene, Day, Vitorinha, Serrana
- Director técnico: Thiago Viana
Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores
11 de octubre de 2025
Corinthians (Brasil) vs. Boca Juniors (Argentina)
- Estadio: Nuevo Francisco Urbano de Morón (Buenos Aires)
- Hora: 6:00 p. m. (hora de Colombia)
- Transmisión de TV:
Ferroviária (Brasil) vs. Independiente del Valle (Ecuador)
- Estadio: Nuevo Francisco Urbano de Morón (Buenos Aires)
- Hora: 6:00 p. m. (hora de Colombia)
- Transmisión de TV:
12 de octubre de 2025
Colo-Colo (Chile) vs. Libertad (Paraguay)
- Estadio: Florencio Sola de Buenos Aires
- Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia)
- Transmisión de TV: