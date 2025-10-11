Deportivo Cali vs. São Paulo: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

El cuadro azucarero quiere pasar a la siguiente fase-crédito @CaliFemenino-@SaoPauloFC_Fem/X

Los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina comienzan, y las únicas representantes de Colombia quieren hacer historia.

Por ello, las dirigidas por Jhon Alber Ortiz buscarán dar el golpe ante São Paulo FC de Brasil.

Las “Azucareras” sueñan con la gloria

Las verdiblancas sueñan con el título de la Copa Libertadores Femenina-crédito @CaliFemenino/X

El partido se disputará el 12 de octubre de 2025 a las 6:00 p. m., en el estadio Florencio Sola de Buenos Aires, y se transmitirá por Win Sports.

La árbitra del encuentro será la argentina María Laura Fortunato.

Ficha del partido

Deportivo Cali vs. São Paulo

Fecha: 12 de octubre de 2025

Estadio: Florencio Sola de Banfield

Hora: 6:00 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV: Win Sports

Como vienen ambos equipos al encuentro

Deportivo Cali

Deportivo Cali venció 2-0 a Universidad de Chile y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025 - crédito @LibertadoresFEM/X

Las “Azucareras” lograron la clasificación al vencer 2-0 a Universidad de Chile el 9 de octubre de 2025, en el estadio Florencio Sola.

Las vallecaucanas entraron entre las ocho mejores de América con los goles de Melanin Aponzá (7’) y Kelly Ibarguen (69’), y sueñan con conquistar la segunda Copa Libertadores Femenina.

A continuación, así viene el cuadro dirigido por Jhon Alber Ortíz en los últimos cinco partidos:

9 de octubre de 2025 - Copa Libertadores Femenina: Universidad de Chile 0-2 Deportivo Cali

6 de octubre de 2025 - Copa Libertadores Femenina: Deportivo Cali 1-0 Club Nacional

3 de octubre de 2025 - Copa Libertadores Femenina: Deportivo Cali 1-1 Libertad Limpeño

21 de septiembre de 2025 - Final Liga Femenina BetPlay: Deportivo Cali 1-0 Independiente Santa Fe

14 de septiembre de 2025 -Final Liga Femenina BetPlay: Santa Fe 1-0 Deportivo Cali

São Paulo

El momento cuando el plantel del São Paulo celebró su pase a los cuartos de final-crédito @SaoPauloFC_Fem/X

Por los lados de las brasileñas, São Paulo clasificó entre las cuatro mejores de América tras vencer a Olimpia de Paraguay por autogol de Mariana Pion al minuto 50, el 9 de octubre de 2025.

El “Tricolor” paulista llega con una campaña irregular, pero mantiene la ilusión en jugadoras como Camilinha.

A continuación, así viene el cuadro brasileño en sus últimos cinco juegos:

9 de octubre de 2025 - Copa Libertadores Femenina: Olimpia 0-1 São Paulo

6 de octubre de 2025 - Copa Libertadores Femenina: São Paulo 0-1 Colo-Colo

3 de octubre de 2025 - Copa Libertadores Femenina: São Paulo 2-0 San Lorenzo

28 de septiembre de 2025 - Campeonato Paulista: São Paulo 0-3 Palmeiras

24 de septiembre de 2025- Copa de Brasil: São Paulo 3-1 Corinthians

Así formarían Deportivo Cali y São Paulo

Deportivo Cali

Portera: Luisa Agudelo

Defensoras: Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar

Mediocampistas: Loren Sánchez, Paula Medina, Paola García

Delanteras: Melanin Aponzá, Kelly Ibarguen, María Marquinez

Banco de suplentes: Andrea Vera, Paula Montañéz, Ana Fisgativa, Lina Arboleda, Natalia Hernández, Zharick Montoya, Valeria Cárdenas, Belkis Niño, Michell Vásquez, Eidy Ruiz, Sindy Sánchez, Lorena Cobos

Director técnico: Jhon Alber Ortiz

São Paulo

Portera: Carlinha

Defensoras: Bia Menezez, Carol Gil, Kaká, B. Calderan

Mediocampistas: Camilinha, Karla Alves, Aline

Delanteras: Isa, Millene, Crivelari

Banco de suplentes: Anna Bia, Kerolyn, Yasmin, Anny, Jé Soares, Maressa, T Senna, Robinha, Darlene, Day, Vitorinha, Serrana

Director técnico: Thiago Viana

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina-crédito @LibertadoresFEM/X

11 de octubre de 2025

Corinthians (Brasil) vs. Boca Juniors (Argentina)

Estadio: Nuevo Francisco Urbano de Morón (Buenos Aires)

Hora: 6:00 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV:

Ferroviária (Brasil) vs. Independiente del Valle (Ecuador)

Estadio: Nuevo Francisco Urbano de Morón (Buenos Aires)

Hora: 6:00 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV:

12 de octubre de 2025

Colo-Colo (Chile) vs. Libertad (Paraguay)

Estadio: Florencio Sola de Buenos Aires

Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV: