Deportes

Abogado y máximo accionista de Envigado se refirió a los casos de amaños de apuestas dentro del plantel del cuadro naranja: “Desviamos el camino”

El presidente del equipo Envigado pide sanciones severas para los implicados en el escándalo de apuestas ilegales, porque la solución pasa por la acción firme de las autoridades judiciales

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
El cuadro naranja jugará en
El cuadro naranja jugará en la segunda división en la temporada 2026 - crédito Santiago Álvarez / Colprensa

El descenso del Envigado Fútbol Club a la segunda división del fútbol colombiano, después de 17 años de permanencia en la primera visión, marcó una tendencia desde lo deportivo como también en lo disciplinario y que involucró a varios de sus jugadores.

En una entrevista concedida al programa Zona libre de humo, el presidente del club, Luis Valero, expuso que cinco futbolistas de la plantilla participaron en la manipulación de encuentros, un hecho que ya ha sido denunciado ante la Fiscalía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El jurista habló acerca de los casos de amaños de partidos que se presentó en la "Cantera de Héroes" - crédito @ZonaLibreDeHumo / X

La derrota por 1-2 frente al Atlético Bucaramanga en el Polideportivo Sur, el pasado 4 de octubre, selló el descenso de Envigado al Torneo BetPlay a partir de 2026, una situación que el club no vivía desde 2007.

Tras este golpe, Luis Valero reconoció errores en la gestión deportiva, especialmente en la elección de refuerzos, y centró su atención en el impacto de las apuestas ilegales en el fútbol nacional.

Según sus palabras recogidas por Zona libre de humo, el dirigente reveló que hubo cinco jugadores del cuadro antioqueño que estuvieron en amaños de partidos por apuestas deportivas, y que realizó la denuncia ante la Fiscalía.

Además, reconoció que en la confección de la nómina para 2025, la directiva se equivocó a la hora de las contrataciones de los futbolistas para intentar salvar la categoría:

“Nos equivocamos, por eso nos fuimos a la B, trajimos jugadores de experiencia para ayudar, desviamos el camino. Demostramos que cinco jugadores vendieron cinco partidos, con este tema de las apuestas, tengo la demanda ya puesta en la Fiscalía”.

El dirigente explicó que el club intentó revertir la situación deportiva incorporando jugadores de experiencia, pero admitió que la estrategia no funcionó y que, además, algunos de estos futbolistas se vieron envueltos en el escándalo de amaño.

Luis Valero subrayó la magnitud de las sumas ofrecidas a los jugadores para influir en los resultados.

“Es complejo para un jugador que le ofrezcan veinte o treinta millones para que cometa un penal o para que pierda un partido”, afirmó en la misma entrevista.

Más declaraciones de José Valero

Envigado no logró mantener la
Envigado no logró mantener la categoría en el fútbol colombiano, en la que llevaba desde 2008 - crédito David Jaramillo / Colprensa

Para el presidente de Envigado, la solución al problema de las apuestas ilegales pasa tanto por la denuncia como por la imposición de sanciones ejemplares. En sus declaraciones a Zona libre de Humo, sostuvo que este tipo de denuncias buscan acabar con la trampa en el fútbol.

“Tenemos que acabar con este tema de las apuestas, que la Fiscalía nos preste atención, con que metamos 3 o 4 a la cárcel, acabamos con esto”. De este modo, Valero hizo un llamado a las autoridades para que actúen con firmeza y pongan fin a una práctica que, según él, afecta a varios clubes del país.

El directivo también quiso diferenciar el fenómeno de las apuestas ilegales de la relación que mantiene la Liga colombiana con casas de apuestas como patrocinadores. Luis Valero aclaró que, aunque existe una percepción pública que vincula el patrocinio con el amaño de partidos, está convencido de que el problema radica en las apuestas clandestinas: “

Sé que la gente habla de la casa de apuestas por ser patrocinador de la Liga, pero estoy seguro que este tema es con las apuestas ilegales”, puntualizó.

A pesar del difícil momento institucional, Valero expresó su determinación de devolver al club a la máxima categoría lo antes posible. En el cierre de la entrevista con Zona libre de Humo, manifestó:

“Yo no quiero estar en la B, nadie quiere estar allá y nuestro compromiso es subir rápido”, finalizó

Estos son los últimos partidos de Envigado en la Primera División

Envigado tendrá duelo de Copa
Envigado tendrá duelo de Copa Colombia en medio de sus últimos partidos en primera división después de 17 años- crédito David Jaramillo / Colprensa

El cuadro “Naranja” jugará la Copa Colombia entre el 7 y 21 de octubre de 2025 ante Deportivo Pereira. A continuación, estos serán sus últimos juegos en primera:

  • 7 de octubre de 2025 - Copa BetPlay: Envigado vs. Pereira
  • 11 de octubre de 2025- Liga BetPlay: Tolima vs. Envigado
  • 17 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Unión Magdalena vs. Envigado
  • 21 de octubre de 2025 - Copa BetPlay: Pereira vs. Envigado
  • 25 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Envigado vs. Boyacá Chicó
  • 28 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Águilas Doradas vs. Envigado
  • 3 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Envigado vs. Millonarios
  • 9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Llaneros vs. Envigado

Temas Relacionados

Envigado Fútbol ClubLiga BetPlay Torneo BetPlayDescenso Envigado Luis Valero Atlético Bucaramanga Polideportivo Sur Apuestas ilegalesColombia Deportes

Más Noticias

Néstor Lorenzo reveló el motivo por el que Jhon Arias y otros jugadores quedaron por fuera de la convocatoria de la selección Colombia

La selección Colombia tendrá ante México y Canadá su primer doblete de partidos amistosos de preparación para disputar la Copa Mundial de la Fifa 2026

Néstor Lorenzo reveló el motivo

Revelaron el audio del VAR del tiro penal concedido a Alfredo Morelos en el Chicó vs. Nacional, y Pimentel se enojó en redes sociales: “Es una vergüenza que no tiene límites”

La tecnología arbitral fue determinante en el resultado final, que otorgó un penalti a Atlético Nacional en los minutos finales del partido, y permitió empatar al equipo paisa

Revelaron el audio del VAR

Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, en delicado estado de salud: “su pronóstico es reservado”

El entrenador argentino de 69 años, ahora como director técnico de Boca Juniors, está hospitalizado en su casa y el pronóstico es reservado

Miguel Ángel Russo, técnico campeón

Fifa publicó archivos con los que probó que Rodrigo Holgado, delantero de América, falsificó documentos para jugar en Malasia

El futbolista nacido en Argentina afronta una sanción de un año sin jugar tras el lío que representó su convocatoria al seleccionado asiático en verano de 2025

Fifa publicó archivos con los

Eduardo Pimentel, dueño del Chicó, denunció que dejaron ingresar gratis al estadio de Tunja “al que quisiera” para el partido contra Nacional

El polémico dirigente aseguró que situaciones de este tipo son “delicadísimas” para el cuadro boyacense, que se ve beneficiado cuando equipos grandes lo visitan en su cancha

Eduardo Pimentel, dueño del Chicó,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Michelle Rouillard enfrenta al jurado

Michelle Rouillard enfrenta al jurado de ‘MasterChef Celebrity’ y desata debate en redes sociales: “Si no les gusta, pues paila”

‘Mily Wonka’, la joven con extraña enfermedad que no le permitía estarse quieta, superó la enfermedad y contó los detalles de lo que la tiene aliviada

Marcela Reyes se refirió a la razón por la que tomó la decisión de no asistir al funeral de B King en Medellín

Jhon Álex Castaño enfrentó aterrizaje de emergencia en avioneta: “La tapa del motor se averió”

Yeferson Cossio le dio nueva oportunidad de vida a un perro que se encontró en Amazonas: esto hizo

Deportes

Néstor Lorenzo reveló el motivo

Néstor Lorenzo reveló el motivo por el que Jhon Arias y otros jugadores quedaron por fuera de la convocatoria de la selección Colombia

Revelaron el audio del VAR del tiro penal concedido a Alfredo Morelos en el Chicó vs. Nacional, y Pimentel se enojó en redes sociales: “Es una vergüenza que no tiene límites”

Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, en delicado estado de salud: “su pronóstico es reservado”

Fifa publicó archivos con los que probó que Rodrigo Holgado, delantero de América, falsificó documentos para jugar en Malasia

Eduardo Pimentel, dueño del Chicó, denunció que dejaron ingresar gratis al estadio de Tunja “al que quisiera” para el partido contra Nacional