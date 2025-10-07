Abogado y máximo accionista de Envigado se refirió a los casos de amaños de apuestas dentro del plantel del cuadro naranja: “Desviamos el camino”

El cuadro naranja jugará en la segunda división en la temporada 2026 - crédito Santiago Álvarez / Colprensa

El descenso del Envigado Fútbol Club a la segunda división del fútbol colombiano, después de 17 años de permanencia en la primera visión, marcó una tendencia desde lo deportivo como también en lo disciplinario y que involucró a varios de sus jugadores.

En una entrevista concedida al programa Zona libre de humo, el presidente del club, Luis Valero, expuso que cinco futbolistas de la plantilla participaron en la manipulación de encuentros, un hecho que ya ha sido denunciado ante la Fiscalía.

El jurista habló acerca de los casos de amaños de partidos que se presentó en la "Cantera de Héroes"

La derrota por 1-2 frente al Atlético Bucaramanga en el Polideportivo Sur, el pasado 4 de octubre, selló el descenso de Envigado al Torneo BetPlay a partir de 2026, una situación que el club no vivía desde 2007.

Tras este golpe, Luis Valero reconoció errores en la gestión deportiva, especialmente en la elección de refuerzos, y centró su atención en el impacto de las apuestas ilegales en el fútbol nacional.

Según sus palabras recogidas por Zona libre de humo, el dirigente reveló que hubo cinco jugadores del cuadro antioqueño que estuvieron en amaños de partidos por apuestas deportivas, y que realizó la denuncia ante la Fiscalía.

Además, reconoció que en la confección de la nómina para 2025, la directiva se equivocó a la hora de las contrataciones de los futbolistas para intentar salvar la categoría:

“Nos equivocamos, por eso nos fuimos a la B, trajimos jugadores de experiencia para ayudar, desviamos el camino. Demostramos que cinco jugadores vendieron cinco partidos, con este tema de las apuestas, tengo la demanda ya puesta en la Fiscalía”.

El dirigente explicó que el club intentó revertir la situación deportiva incorporando jugadores de experiencia, pero admitió que la estrategia no funcionó y que, además, algunos de estos futbolistas se vieron envueltos en el escándalo de amaño.

Luis Valero subrayó la magnitud de las sumas ofrecidas a los jugadores para influir en los resultados.

“Es complejo para un jugador que le ofrezcan veinte o treinta millones para que cometa un penal o para que pierda un partido”, afirmó en la misma entrevista.

Más declaraciones de José Valero

Envigado no logró mantener la categoría en el fútbol colombiano, en la que llevaba desde 2008 - crédito David Jaramillo / Colprensa

Para el presidente de Envigado, la solución al problema de las apuestas ilegales pasa tanto por la denuncia como por la imposición de sanciones ejemplares. En sus declaraciones a Zona libre de Humo, sostuvo que este tipo de denuncias buscan acabar con la trampa en el fútbol.

“Tenemos que acabar con este tema de las apuestas, que la Fiscalía nos preste atención, con que metamos 3 o 4 a la cárcel, acabamos con esto”. De este modo, Valero hizo un llamado a las autoridades para que actúen con firmeza y pongan fin a una práctica que, según él, afecta a varios clubes del país.

El directivo también quiso diferenciar el fenómeno de las apuestas ilegales de la relación que mantiene la Liga colombiana con casas de apuestas como patrocinadores. Luis Valero aclaró que, aunque existe una percepción pública que vincula el patrocinio con el amaño de partidos, está convencido de que el problema radica en las apuestas clandestinas: “

Sé que la gente habla de la casa de apuestas por ser patrocinador de la Liga, pero estoy seguro que este tema es con las apuestas ilegales”, puntualizó.

A pesar del difícil momento institucional, Valero expresó su determinación de devolver al club a la máxima categoría lo antes posible. En el cierre de la entrevista con Zona libre de Humo, manifestó:

“Yo no quiero estar en la B, nadie quiere estar allá y nuestro compromiso es subir rápido”, finalizó

