Deportes

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 6 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

El cuadro dirigido por Vincent Kompany quiere seguir su racha perfecta en el comienzo de la temporada, y visitará a uno de los equipos protagonistas del campeonato alemán

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Los "Gigantes de Baviera" quieren
Los "Gigantes de Baviera" quieren seguir en lo más alto de la Bundesliga-crédito Yiannis Kourtoglou-Susana Vera/REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre el Eintracht Frankfurt y el Bayern Múnich por la fecha 6 de la Bundesliga 2025-2026.

13:26 hsHoy

Mientras se juega el partido del Bayern, Borussia Dortmund recibe al Leipzig

En uno de los partidos
En uno de los partidos más destacados de la jornada, el cuadro amarillo y negro quiere seguir peleando junto al Bayern Múnich-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS
13:06 hsHoy

Luis Díaz ya estrenó el Trionda, el balón con el que se jugará el Mundial 2026: el Bayern Múnich presumió al colombiano

La figura de la selección Colombia se sigue preparando con los “Gigantes de Baviera” para responder a los retos de la temporada, y ponerse a punto para 2026

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Luis Díaz se prepara para
Luis Díaz se prepara para lo que será su primera copa del mundo con la selección Colombia, mientras hace una temporada exigente y destacable en el Bayern Múnich - crédito Yiannis Kourtoglou / REUTERS

El Mundial 2026 se aproxima, y los participantes que ya tienen asegurado su cupo a la próxima cita orbital ya comienzan a prepararse para lo que será el evento.

12:51 hsHoy

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 6 de la Bundesliga

“Lucho” tendrá otra salida en el campeonato alemán, esperando ratificar su dominio con los “Gigantes de Baviera” ante uno de los rivales más destacados

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Luis Díaz sigue destacándose como
Luis Díaz sigue destacándose como uni de las figuras en Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

La Bundesliga, donde juega Luis Díaz, sigue en marcha con el protagonismo del Bayern Múnich y una dura visita a uno de los últimos campeones de la Uefa Europa League: Eintracht Frankfurt.

12:28 hsHoy

Así va la fecha 6 de la Bundesliga

3 de octubre de 2025

Said El Mala, de Colonia,
Said El Mala, de Colonia, celebra después de marcar en el partido de fútbol de la Bundesliga entre Hoffenheim y Colonia, en el PreZero Arena de Sinsheim, Alemania, el viernes 3 de octubre de 2025-créditi Uwe Anspach/dpa vía AP

Hoffenheim 0-1 Colonia

  • Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
  • Árbitro:  Felix Zwayer
  • Goles: Said El Mala al minuto 16 para Colonia

4 de octubre de 2025

Augsburgo vs. Wolfsburgo

  • Estadio: WWK Arena de Augsburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Benjamin Brand

Bayer Leverkusen vs. Union Berlín

  • Estadio: BayArena de Leverkusen
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Christian Dingert

Borussia Dortmund vs. RB Leipzig

  • Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Sascha Stegemann

Werder Bremen vs. St. Pauli

  • Estadio: Weserstadion de Bremen
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Sören Storks

5 de octubre de 2025

Stuttgart vs. Heidenheim

  • Estadio: MHP Arena de Stuttgart
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Tobias Stieler

Hamburgo vs. Mainz 05

  • Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
  • Hora: 10:30 a. m.
  • Árbitro: Robert Hartmann

Borussia Mönchengladbach vs. Friburgo

  • Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach
  • Hora: 12:30 p. m.
  • Árbitro: Daniel Schlager
11:42 hsHoy

Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir su marcha perfecta en el campeonato alemán

El equipo de Vincent Kompany
El equipo de Vincent Kompany quiere seguir sumando puntos para defender la Bundesliga-crédito Juan Medina y Yiannis Kourtoglou/REUTERS

El partido se jugará el 4 de octubre de 2025 a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia) en el estadio Deutsche Bank Park de Frankfurt y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium).

Bayern Múnich viene de una seguidilla de partidos en donde no conoce la derrota desde los cuartos de final del Mundial de Clubes ante el París Saint Germain, el 5 de julio de 2025.

En la última salida de los “Gigantes de Baviera” por la Champions League, aplastaron por 5-1 al Pafos de Chipre en el estadio Alphamega de Limassol (Chipre) por la fecha 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Con doblete de Harry Kane al minuto 15 y 34, gol de Nicolas Jackson al 31, anotación de Raphaël Guerreiro al 34 y anotación de Michael Olise al 68 de partido, los dirigidos por Vincent Kompany se llevaron un triunfo clave para seguir en lo más alto de la competición europea.

En lo que se refiere al último partido de Bundesliga, derrotaron por 4-0 en el estadio Allianz Arena al Werder Bremen con goles de Jonathan Tah al 22, doblete de Harry Kane de tiro penal al 45 y 65, y tanto de Konrad Laimer al 87 de partido.

Por los lados del Eintracht Frankfurt, viene de sufrir una goleada ante Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone y de Julián Álvarez. sumándose a la irregularidad que han tenido las “Águilas” a lo largo del torneo.

Con goles de Giacomo Raspadori al minuto 4, de Robin Le Normand al minuto 33, de Antoine Griezmann al 45+1, de Giuliano Simeone al 70, y de Julían Álvarez al minuto 82 de tiro penal, aplastaron las ilusiones del equipo dirigido por Dino Toppmoller, de cara a conseguir un buen resultado.

En la Bundesliga, en la última salida, vivieron un auténtico partidazo protagonizado junto al Borussia Mönchengladbach tras golearlo por 6-4 en el Borussia Park, el 27 de septiembre de 2024.

