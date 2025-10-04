Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 6 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

El Mundial 2026 se aproxima, y los participantes que ya tienen asegurado su cupo a la próxima cita orbital ya comienzan a prepararse para lo que será el evento.

11:42 hs

Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir su marcha perfecta en el campeonato alemán

El equipo de Vincent Kompany quiere seguir sumando puntos para defender la Bundesliga-crédito Juan Medina y Yiannis Kourtoglou/REUTERS

El partido se jugará el 4 de octubre de 2025 a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia) en el estadio Deutsche Bank Park de Frankfurt y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium).

Bayern Múnich viene de una seguidilla de partidos en donde no conoce la derrota desde los cuartos de final del Mundial de Clubes ante el París Saint Germain, el 5 de julio de 2025.

En la última salida de los “Gigantes de Baviera” por la Champions League, aplastaron por 5-1 al Pafos de Chipre en el estadio Alphamega de Limassol (Chipre) por la fecha 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Con doblete de Harry Kane al minuto 15 y 34, gol de Nicolas Jackson al 31, anotación de Raphaël Guerreiro al 34 y anotación de Michael Olise al 68 de partido, los dirigidos por Vincent Kompany se llevaron un triunfo clave para seguir en lo más alto de la competición europea.

En lo que se refiere al último partido de Bundesliga, derrotaron por 4-0 en el estadio Allianz Arena al Werder Bremen con goles de Jonathan Tah al 22, doblete de Harry Kane de tiro penal al 45 y 65, y tanto de Konrad Laimer al 87 de partido.

Por los lados del Eintracht Frankfurt, viene de sufrir una goleada ante Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone y de Julián Álvarez. sumándose a la irregularidad que han tenido las “Águilas” a lo largo del torneo.

Con goles de Giacomo Raspadori al minuto 4, de Robin Le Normand al minuto 33, de Antoine Griezmann al 45+1, de Giuliano Simeone al 70, y de Julían Álvarez al minuto 82 de tiro penal, aplastaron las ilusiones del equipo dirigido por Dino Toppmoller, de cara a conseguir un buen resultado.