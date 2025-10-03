Deportes

El Real Betis, de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, brilló en la Europa League: consiguió su primera victoria y de visitante

La jornada continental dejó emociones y resultados positivos para equipos españoles e ingleses, con goles decisivos y momentos curiosos en la Europa y Conference League

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
El Real Betis había comenzado
El Real Betis había comenzado su participación en el certamen con un empate en condición de local- crédito Stoyan Nenov/ Reuters

El Betis, de Juan Camilo Hernández, logró su primera victoria en la Europa League 2025-2026 al imponerse 0-2 como visitante al Ludogorets en Razgrad, en una jornada europea que dejó resultados destacados para el fútbol español.

El equipo sevillano se adelantó con un gol de Giovani Lo Celso en el minuto 31, tras un disparo con efecto desde el borde del área. El segundo tanto llegó en la segunda parte, cuando una jugada iniciada por Lo Celso terminó en un autogol de Francisco Javier Hidalgo ‘Son’, defensor sevillano del Ludogorets.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juan Camilo Hernández estuvo en el banco de suplentes del equipo de Manuel Pellegrini, mientras que Nelson Deossa permanece recuperándose de una lesión que lo ha marginado de los terrenos de juego gran parte de la temporada.

En otro de los partidos relevantes de la jornada, la Roma, uno de los equipos que encabeza la tabla en Italia, sufrió una derrota en su estadio ante el Lille. El conjunto francés se llevó los tres puntos gracias a un gol del islandés Hakon Haraldsson en el minuto 6.

La Conference League, tercer torneo en importancia del fútbol europeo de clubes, también ofreció alegrías para el fútbol español. El Rayo Vallecano, único representante nacional en la competición, debutó con una victoria 2-0 en casa frente al Skendija de Macedonia. Unai López y Fran Pérez marcaron los goles del conjunto madrileño cerca de la media hora de juego, asegurando un inicio positivo en el certamen continental.

Por su parte, el Crystal Palace, campeón de la última Copa de Inglaterra, replicó el marcador del Rayo Vallecano al imponerse 2-0 como visitante ante el Dínamo de Kiev. El colombiano Daniel Muñoz abrió la cuenta en el minuto 31 y Eddie Nketiah amplió la diferencia en el 58, consolidando el buen arranque del equipo inglés en la Conference League.

El desenlace del partido del Betis tuvo un matiz especial: el segundo gol llegó tras una acción iniciada por Lo Celso y terminó con un tanto en propia puerta de un futbolista sevillano que, desde niño, ha sido seguidor del club verdiblanco y que actualmente juega en el Ludogorets.

El argentino Lo Celso marcó
El argentino Lo Celso marcó uno de los goles del conjunto español- crédito Stoyan Nenov/ Reuters

‘Cucho’ Hernández se convirtió en uno de los referentes del Betis

Desde que Juan Camilo “Cucho” Hernández llegó al Real Betis en febrero de 2025 procedente de Columbus Crew de la MLS, sus números han mostrado un rendimiento prometedor, aunque todavía en proceso de adaptación.

En aquella primera fase con el club verdiblanco, el pereirano participó en 8 partidos de LaLiga acumulando 618 minutos; en ese lapso, el delantero logró marcar dos goles, destacando uno de ellos en el derbi sevillano ante el Sevilla FC.

Juan Camilo Hernández es uno
Juan Camilo Hernández es uno de los referentes del Real Betis- crédito EFE

Para la temporada 2025-2026, las estadísticas ligueras muestran que en 6 partidos (todos como titular), Hernández ha jugado 508 minutos, ha hecho tres goles y una asistencia.

Además, pese a ser titular constante, la participación ofensiva del colombiano ha variado, con 14 disparos intentados, una tarjeta amarilla, y mostrando mejor integración tanto física como en afinidad con sus compañeros gracias a la pretemporada.

Juan Camilo Hernández ha recibido
Juan Camilo Hernández ha recibido múltiples llamados a la selección Colombia- crédito AFP

‘Cucho’ Hernández, una pieza para Lorenzo en la selección Colombia

Desde muy joven, Hernández mostró su potencial con las selecciones juveniles. El delantero fue parte de la selección Colombia sub-20, participando en el Sudamericano sub-20 de 2017 y en la Copa Mundial Sub-20 de 2019.

El debut del pereirano, con la selección absoluta, llegó en 2018, cuando fue convocado para los partidos amistosos ante Estados Unidos y Costa Rica, bajo la dirección de Arturo Reyes. En ese partido ante Costa Rica, el delantero entró desde el banco (aproximadamente al minuto 72) y marcó dos goles, incluyendo el de la victoria, lo que hizo inolvidable ese debut.

No obstante, a pesar de ese arranque prometedor, la integración de Hernández al plantel mayor ha sido intermitente. Durante el proceso de Carlos Queiroz, él expresó públicamente que no se sintió parte del proceso, ya que no recibió comunicaciones directas desde el cuerpo técnico ni en cortes previos de convocatorias.

Temas Relacionados

Europa LeagueBetisGiovani Lo CelsoRayo VallecanoConference LeagueColombia-Deportes

Más Noticias

Javier Álvarez recordó el “Londrinazo” y la insólita sugerencia que le hizo el cuerpo técnico para evitar la goleada

El entrenador antioqueño relató lo que sucedió en el entretiempo de la recordada goleada sufrida por la selección Colombia ante Brasil, en el Preólimpico rumbo a Sidney 2000

Javier Álvarez recordó el “Londrinazo”

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. América de Cali, cuartos de final en Copa Colombia: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Uno de los partidos más atractivos del certamen tendrá a los rojos, de mala campaña en la Liga BetPlay, ante los Tiburones que quieren figurar también en este torneo

EN VIVO Junior de Barranquilla

Así es el balón con el que la selección Colombia jugará el Mundial de 2026: deberá tener cuidado con el VAR

La FIFA presentó de manera oficial el esférico con el que se disputará el certamen en Estados Unidos, México y Canadá, que hace homenaje a dichos países

Así es el balón con

Semifinalista de Copa Libertadores expresó su deseo de jugar en Atlético Nacional: “Está el sueño”

El conjunto Verdolaga llegó hasta los octavos de final del certamen continental, instancia en la que fue eliminado por el Sao Paulo de Brasil

Semifinalista de Copa Libertadores expresó

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Chile: se define el cupo a octavos

La Tricolor viene de empatar con Noruega en la segunda jornada y cerrará el grupo F contra un rival que le haría la vida imposible para conseguir la clasificación a la siguiente fase

Cuándo volverá a jugar la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Luis Alfonso en

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

⁠Actriz Natalia Reyes confesó si se arrepiente o no de haber votado por Petro: “Que entre el diablo y escoja”

Érika Zapata explicó por qué no se maquilla cuando sale en las emisiones del noticiero: “Aprovecha tu juventud”

La magia de ‘Avatar Live in Concert’ llegará a Bogotá: fecha, lugar y precios de boletería del evento

Video: Cuba Gooding Jr. fue captado disfrutando de la noche en Bogotá y cantando con una banda en vivo

Deportes

Javier Álvarez recordó el “Londrinazo”

Javier Álvarez recordó el “Londrinazo” y la insólita sugerencia que le hizo el cuerpo técnico para evitar la goleada

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. América de Cali, cuartos de final en Copa Colombia: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Santa Fe debutó con goleada ante Always Ready en la Copa Libertadores Femenina 2025

Así es el balón con el que la selección Colombia jugará el Mundial de 2026: deberá tener cuidado con el VAR

Semifinalista de Copa Libertadores expresó su deseo de jugar en Atlético Nacional: “Está el sueño”