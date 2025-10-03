El Real Betis, de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, brilló en la Europa League: consiguió su primera victoria y de visitante

El Real Betis había comenzado su participación en el certamen con un empate en condición de local- crédito Stoyan Nenov/ Reuters

El Betis, de Juan Camilo Hernández, logró su primera victoria en la Europa League 2025-2026 al imponerse 0-2 como visitante al Ludogorets en Razgrad, en una jornada europea que dejó resultados destacados para el fútbol español.

El equipo sevillano se adelantó con un gol de Giovani Lo Celso en el minuto 31, tras un disparo con efecto desde el borde del área. El segundo tanto llegó en la segunda parte, cuando una jugada iniciada por Lo Celso terminó en un autogol de Francisco Javier Hidalgo ‘Son’, defensor sevillano del Ludogorets.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juan Camilo Hernández estuvo en el banco de suplentes del equipo de Manuel Pellegrini, mientras que Nelson Deossa permanece recuperándose de una lesión que lo ha marginado de los terrenos de juego gran parte de la temporada.

En otro de los partidos relevantes de la jornada, la Roma, uno de los equipos que encabeza la tabla en Italia, sufrió una derrota en su estadio ante el Lille. El conjunto francés se llevó los tres puntos gracias a un gol del islandés Hakon Haraldsson en el minuto 6.

La Conference League, tercer torneo en importancia del fútbol europeo de clubes, también ofreció alegrías para el fútbol español. El Rayo Vallecano, único representante nacional en la competición, debutó con una victoria 2-0 en casa frente al Skendija de Macedonia. Unai López y Fran Pérez marcaron los goles del conjunto madrileño cerca de la media hora de juego, asegurando un inicio positivo en el certamen continental.

Por su parte, el Crystal Palace, campeón de la última Copa de Inglaterra, replicó el marcador del Rayo Vallecano al imponerse 2-0 como visitante ante el Dínamo de Kiev. El colombiano Daniel Muñoz abrió la cuenta en el minuto 31 y Eddie Nketiah amplió la diferencia en el 58, consolidando el buen arranque del equipo inglés en la Conference League.

El desenlace del partido del Betis tuvo un matiz especial: el segundo gol llegó tras una acción iniciada por Lo Celso y terminó con un tanto en propia puerta de un futbolista sevillano que, desde niño, ha sido seguidor del club verdiblanco y que actualmente juega en el Ludogorets.

El argentino Lo Celso marcó uno de los goles del conjunto español- crédito Stoyan Nenov/ Reuters

‘Cucho’ Hernández se convirtió en uno de los referentes del Betis

Desde que Juan Camilo “Cucho” Hernández llegó al Real Betis en febrero de 2025 procedente de Columbus Crew de la MLS, sus números han mostrado un rendimiento prometedor, aunque todavía en proceso de adaptación.

En aquella primera fase con el club verdiblanco, el pereirano participó en 8 partidos de LaLiga acumulando 618 minutos; en ese lapso, el delantero logró marcar dos goles, destacando uno de ellos en el derbi sevillano ante el Sevilla FC.

Juan Camilo Hernández es uno de los referentes del Real Betis- crédito EFE

Para la temporada 2025-2026, las estadísticas ligueras muestran que en 6 partidos (todos como titular), Hernández ha jugado 508 minutos, ha hecho tres goles y una asistencia.

Además, pese a ser titular constante, la participación ofensiva del colombiano ha variado, con 14 disparos intentados, una tarjeta amarilla, y mostrando mejor integración tanto física como en afinidad con sus compañeros gracias a la pretemporada.

Juan Camilo Hernández ha recibido múltiples llamados a la selección Colombia- crédito AFP

‘Cucho’ Hernández, una pieza para Lorenzo en la selección Colombia

Desde muy joven, Hernández mostró su potencial con las selecciones juveniles. El delantero fue parte de la selección Colombia sub-20, participando en el Sudamericano sub-20 de 2017 y en la Copa Mundial Sub-20 de 2019.

El debut del pereirano, con la selección absoluta, llegó en 2018, cuando fue convocado para los partidos amistosos ante Estados Unidos y Costa Rica, bajo la dirección de Arturo Reyes. En ese partido ante Costa Rica, el delantero entró desde el banco (aproximadamente al minuto 72) y marcó dos goles, incluyendo el de la victoria, lo que hizo inolvidable ese debut.

No obstante, a pesar de ese arranque prometedor, la integración de Hernández al plantel mayor ha sido intermitente. Durante el proceso de Carlos Queiroz, él expresó públicamente que no se sintió parte del proceso, ya que no recibió comunicaciones directas desde el cuerpo técnico ni en cortes previos de convocatorias.