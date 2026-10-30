Sicarios asesinaron dentro de un taxi en Cali a antiguo capo del narcotráfico vinculado al Cartel del Norte del Valle

Personal forense introduce una camilla con un cuerpo en la parte trasera de un furgón junto a un taxi estacionado en una carretera - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fabio Obando González fue asesinado el jueves 29 de octubre de 2026 dentro de un taxi en el barrio Bella Suiza, en el oeste de Cali. La víctima, de 62 años, era señalada como antiguo jefe de Los Culimochos, una estructura que operó para el Cartel del Norte del Valle y articuló rutas marítimas de cocaína hacia mercados internacionales.

El ataque ocurrió cuando hombres armados que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon contra el pasajero. El conductor del taxi, de 48 años, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.

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La identidad de Obando González fue confirmada por las autoridades varias horas después del crimen, según El País. Fuentes de inteligencia lo relacionaban con un extenso historial delictivo y con el mando de una organización vinculada al tráfico de drogas por el Pacífico colombiano.

De familias pesqueras a rutas marítimas de cocaína

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía trasladan un cuerpo junto a un taxi en una calle acordonada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Culimochos surgieron de redes familiares integradas por pescadores procedentes de El Charco e Iscuandé, municipios de Nariño. Cuando el narcotráfico comenzó a utilizar la costa del Pacífico sur para sacar cocaína de Colombia, algunos miembros del clan aprovecharon sus conocimientos del mar y de construcción de embarcaciones artesanales para trabajar con traficantes.

Durante las décadas de 1990 y 2000, la estructura se convirtió en una de las organizaciones más relevantes en la logística de transporte marítimo de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Las investigaciones la vincularon primero con cargamentos de Joaquín Rayo Montaño y después con operaciones para Wílber Varela, alias Jabón.

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La instalación del grupo en Buenaventura entre 2003 y 2004 amplió su capacidad operativa. Desde el puerto, sus integrantes fortalecieron rutas con lanchas rápidas y semisumergibles destinados a trasladar droga fuera del país.

Los Culimochos surgieron de redes familiares integradas por pescadores procedentes de El Charco e Iscuandé, municipios de Nariño. Cuando el narcotráfico comenzó a utilizar la costa del Pacífico sur para sacar cocaína de Colombia, algunos miembros del clan aprovecharon sus conocimientos del mar y de construcción de embarcaciones artesanales para trabajar con traficantes - crédito prensa Armada de Colombia

Uno de los casos atribuidos a la organización ocurrió en 2008, cuando las autoridades incautaron frente a las costas de Oaxaca, México, un semisumergible con 5,8 toneladas de cocaína. Las pesquisas indicaron que la embarcación habría partido de Cabo Manglares, en Nariño.

El papel de Obando González y las capturas del clan

Dentro de Los Culimochos, la Policía identificó a Obando González como jefe de seguridad y responsable del brazo armado de su cuñado, Wenceslao Caicedo, alias W. Caracol Radio señaló que la captura de Caicedo en 2005 no detuvo las actividades del grupo.

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Las investigaciones posteriores establecieron que integrantes del clan continuaron transportando cargamentos para Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, conocidos como Los Comba. También habrían alcanzado acuerdos con Los Urabeños para almacenar cocaína en Chocó antes de enviarla a otros países.

Las disputas por cargamentos marcaron otra etapa de la organización. Un enfrentamiento con Los Comba habría desencadenado desapariciones y ataques contra miembros de las familias ligadas a la estructura criminal.

Obando González fue detenido en 2010 y volvió a ser capturado en febrero de 2013 durante la operación Calamar, en la que fueron arrestadas otras 15 personas, incluido su hermano William. Ambos fueron señalados como líderes de Los Culimochos, una organización cuya desarticulación fue anunciada entre 2012 y 2013; Fabio Obando permaneció 10 años en una prisión de Estados Unidos.

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Uno de los casos atribuidos a la organización ocurrió en 2008, cuando las autoridades incautaron frente a las costas de Oaxaca, México, un semisumergible con 5,8 toneladas de cocaína. Las pesquisas indicaron que la embarcación habría partido de Cabo Manglares, en Nariño - crédito EFE/Armada de Colombia

Historia del narcotráfico en Colombia

El narcotráfico en Colombia se consolidó durante la década de 1970, cuando el país pasó de ser una ruta para el contrabando de marihuana a convertirse en un centro de procesamiento y exportación de cocaína. La demanda en Estados Unidos y Europa impulsó redes que obtenían pasta de coca de Perú y Bolivia, la transformaban en laboratorios colombianos y la enviaban por aire y mar.

En los años 80 surgieron grandes organizaciones como el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el Cartel de Cali, encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela. El primero declaró una guerra abierta contra el Estado para impedir la extradición de sus integrantes: financió asesinatos, atentados y campañas de intimidación contra jueces, policías, periodistas y dirigentes políticos. El Cartel de Cali mantuvo un perfil menos visible, aunque también construyó una red de corrupción y violencia.

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La muerte de Escobar, el 2 de diciembre de 1993, y las capturas de los jefes del Cartel de Cali a mediados de los años 90 no terminaron con el negocio. La actividad se fragmentó en organizaciones más pequeñas, que establecieron alianzas con guerrillas, grupos paramilitares y redes internacionales para controlar cultivos, laboratorios, corredores terrestres y rutas marítimas.

Durante las décadas de 1990 y 2000, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) obtuvieron recursos del cobro de impuestos ilegales a cultivadores, laboratorios y traficantes, además de participar directamente en distintas etapas de la cadena. El conflicto armado amplió la disputa territorial en regiones cocaleras y zonas estratégicas de salida, como el Pacífico, la frontera con Venezuela y el Caribe.

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Tras la desmovilización de las AUC y el acuerdo de paz con las FARC, firmado en 2016, antiguos territorios de control guerrillero fueron ocupados por disidencias, el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras estructuras. El narcotráfico dejó de depender de un solo cartel y pasó a operar mediante redes flexibles, con conexiones en México, Centroamérica, Europa y otros mercados.