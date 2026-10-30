Colombia

Abelardo de la Espriella anunció la extradición de nueve criminales recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá: “No hay tregua”

El jefe de Estado señaló que su administración tiene como pilar que los criminales paguen sin ningún tipo de contemplación

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) sostuvo que nueve criminales serán extraditados, la mayoría van a Estados Unidos - crédito Inpec

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dio a conocer imágenes en sus redes sociales de la más reciente tanda de extradiciones. Se trata de nueve personas, que en su mayoría tienen como destino Estados Unidos, donde les esperan juicios por narcotráfico. Este es el listado de los trasladados:

  • Ojeda Realpe Juan Carlos
  • Aguilar Jimenez Jeovanny
  • Martinez Alvarez Eduardo
  • Ansasoy Narvaez Jean Carlos
  • Acosta Ansasoy Jeison Stiven
  • Palacios Palacios Werling
  • Giraldo Gomez Oscar Hernando
  • Montoya Montoya Edgar German
  • Po Ya Lin

Conforme a sus declaraciones, la administración tiene como pilar que los criminales paguen sin ningún tipo de contemplación, por lo que se comprometió a seguir enviado a personas condenadas a cárceles en otros países con el fin de garantizar la seguridad de los colombianos.

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El jefe de Estado señaló que su administración tiene como pilar que los criminales paguen sin ningún tipo de contemplación - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El jefe de Estado señaló que su administración tiene como pilar que los criminales paguen sin ningún tipo de contemplación - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“QUE LES QUEDE ABSOLUTAMENTE CLARO A LOS CRIMINALES: AQUÍ NO HAY TREGUA. Desde La Picota las extradiciones no paran. A quienes le han hecho daño a nuestra Nación y se han lucrado del terror, les espera todo el peso de la ley en cárceles extranjeras”, expuso en su cuenta de X.

A renglón seguido, el líder del movimiento Defensores de la Patria escribió que “en la Era del tigre, a la gente de bien la protegemos y al delincuente lo combatimos sin contemplaciones”.

El balance de las extradicciones de Abelardo de la Espriela durante sus primeros meses al mando de Colombia<b> </b>

Abelardo de la Espriella (Presidencia)
119 personas fueron extraditas en los primeros dos meses de mandato de Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia

El 8 de octubre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella informó que fueron 119 el número de autorizaciones suscritas en sus primeros 60 días de Gobierno. Las resoluciones permiten que los requeridos sean enviados a otros países para responder ante la justicia, de acuerdo con los trámites correspondientes.

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El balance fue divulgado por la Presidencia y por el jefe de Estado en su cuenta de X. De la Espriella afirmó que las extradiciones forman parte de la cooperación judicial con otros Estados y sostuvo que su administración mantendrá esa política frente a personas buscadas fuera de Colombia.

“Colombia no será refugio de delincuentes ni escondite de quienes pretenden evadir la justicia internacional”, declaró el abogado. De la Espriella no identificó públicamente a las nueve personas incluidas en las órdenes anunciadas.

El Gobierno reportó 29 capturas en un día y más de 32.000 desde agosto de 2026

Una serie de ataques armados dejó cuatro personas fallecidas y cinco heridas en distintos puntos de Guatemala.
El Gobierno reportó 29 capturas en un día y más de 32.000 desde agosto de 2026 - Policia Nacional

En el mismo reporte, el Ejecutivo indicó que las autoridades realizaron 29 capturas en las 24 horas previas. Desde el 7 de agosto de 2026, cuando comenzó la administración de Abelardo de la Espriella, el consolidado oficial registra 32.503 personas capturadas, 129.526 kilogramos de estupefacientes incautados y 3.456 armas de fuego retiradas de circulación.

El jefe de Estado señaló que instruyó a la fuerza pública para perseguir a los responsables de delitos y afectar sus fuentes de financiación. “Mi orden ha sido clara: perseguir a los criminales y golpear las economías que los sostienen”, expresó.

El informe incluyó operaciones atribuidas al Ejército Nacional y la Policía Nacional en distintas regiones. En Yarumal, Antioquia, la fuerza militar informó que dos presuntos integrantes del Clan del Golfo murieron durante un enfrentamiento y que en el lugar fueron incautados un fusil y una pistola.

En Mitú, Vaupés, las autoridades capturaron a cinco presuntos miembros de la estructura Armando Ríos. El procedimiento dejó la incautación de 1.058 kilogramos de marihuana, dos lanchas y un motor, según el reporte oficial.

La Policía informó además que, en Ibagué, Tolima, capturó a una persona que transportaba en un camión 611,8 kilogramos de cocaína. En Puerto Asís y Puerto Santander, las autoridades reportaron la intervención de dos infraestructuras y cuatro instalaciones de refinación ilegal de hidrocarburos, así como la incautación o inhabilitación de 43.453 galones de combustible.

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