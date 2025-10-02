Epidemia de lesiones afectará convocatoria de la selección Colombia: estas es la lista de jugadores

El técnico Néstor Lorenzo cumplió un nuevo objetivo con la selección Colombia, que fue la clasificación al mundial de 2026 y como tercero de las eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS

Con miras a los próximos compromisos de la Selección Colombia, el entrenador Néstor Lorenzo enfrenta retos adicionales por las recientes lesiones que afectan a varios posibles convocados.

Mientras el grupo técnico planifica los dos partidos amistosos, uno ante México el 11 de octubre y otro frente a Canadá el 13 del mismo mes, el panorama se complica por las novedades médicas que llegan desde distintos clubes del exterior.

Juan David Cabal: lesión en el bíceps femoral

Juan David Cabal

El jueves 2 de octubre por la mañana, el defensor vallecaucano acudió a exámenes médicos tras abandonar entre lágrimas el partido ante Villarreal en la Champions League, y horas después, el club italiano confirmó oficialmente que el jugador presenta “una lesión de nivel intermedio en el bíceps femoral del muslo derecho”.

Según detalla la Juventus en su página web, dentro de dos semanas realizarán nuevos estudios para determinar el tiempo exacto de recuperación, pero la baja será indefinida hasta ese momento.

Medios deportivos italianos como la Gazzetta dello Sport y Sky Sport sostienen que el período de ausencia podría extenderse hasta seis semanas. Este diagnóstico compromete la participación de Cabal en los amistosos del combinado colombiano previstos para octubre ante México y Canadá, así como los posteriores partidos frente a Nueva Zelanda y Nigeria en noviembre.

Carlos Cuesta - Lesión muscular

Carlos Cuesta

El defensor Carlos Cuesta se ha convertido rápidamente en pieza clave para el Vasco da Gama, pero una reciente lesión muscular lo mantiene como duda para los próximos compromisos de la selección Colombia.

Su entrenador, Fernando Diniz, precisó en rueda de prensa tras la derrota 3-0 ante Palmeiras que la ausencia de Cuesta se debió a este problema físico, aunque manifestó cierto optimismo respecto a su recuperación.

Consultado sobre el estado del colombiano, Diniz explicó que “Cuesta tiene una lesión muscular que no nos preocupa mucho. No me hago ilusiones con que juegue, pero no voy a correr ningún riesgo”, declaraciones recogidas tras el cotejo del Brasileirao. El técnico añadió que Cuesta estuvo en el terreno de juego pese al inconveniente y que la dolencia no se produjo de forma abrupta.

Para determinar el alcance de la lesión, el zaguero fue sometido a una ecografía que, según comentó Diniz, “reveló un problema, cuya gravedad aún desconozco, pero he recibido comentarios positivos. Lo evaluaremos y es posible que esté en condiciones de jugar ante Vitória”. Esta perspectiva abre la posibilidad de que Cuesta reciba el alta médica, lo que le permitiría disputar los próximos partidos del torneo brasileño, así como estar disponible para la convocatoria de Néstor Lorenzo en la fecha FIFA cercana.

Jhon Jader Durán - fractura por estrés

Jhon Jáder Durán

El delantero Jhon Jader Durán continúa apartado de la competencia debido a una lesión que sufrió hace más de un mes ante el Benfica, la cual le impidió participar en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. De acuerdo con revelaciones recientes de Domenico Tedesco, algunos clubes permitieron que Durán jugara pese a presentar molestias físicas, complicando así su proceso de recuperación.

Durante el tiempo en el que ha permanecido fuera, Durán ha estado ausente en siete encuentros del Fenerbahce —cinco correspondientes a la Superliga de Turquía y tres de la Europa League—. El periodista local Onur Tuğrul detalló en VOLE que “Sadettin Saran está al tanto de la situación de Jhon Durán. Habló con él en español personalmente y también lo llamó por teléfono.

Durán necesita atención especial, y Sadettin Saran se la brindó”. El presidente del club, elegido el pasado 21 de septiembre, ha mostrado un interés especial en el bienestar del delantero colombiano, buscando acelerar y proteger su recuperación, a pesar de los retos deportivos que enfrenta el equipo en la liga local.

La prensa turca, citando fuentes dentro del club, indica que “tal como están las cosas, se espera que Durán comience a entrenar con el equipo después del parón internacional”, lo que apunta a que su regreso a la competencia oficial se produciría en las jornadas finales del mes. Mientras tanto, el Fenerbahce permanece invicto en la Superliga, pero se encuentra a seis puntos del Galatasaray, líder del campeonato.

Nelson Deossa - Lesión en el tobillo

Nelson Deossa

El volante Nelson Deossa, actualmente en el Real Betis, permanecerá fuera de la actividad algunos días más debido a una lesión de tobillo que le ha impedido reincorporarse plenamente al equipo. La dolencia, originada durante su etapa en Monterrey, aún no presenta una evolución favorable según el propio entrenador, Manuel Pellegrini, quien aseguró que Deossa deberá perderse “varios partidos más” con el conjunto bético.

De acuerdo a informes de prensa, el periodo estimado de baja para Deossa se sitúa entre 10 y 15 días adicionales, una circunstancia que le imposibilita formar parte de la convocatoria nacional para los partidos de este mes.