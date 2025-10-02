Deportes

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. América de Cali, cuartos de final en Copa Colombia: inicia la serie en el Metropolitano

Uno de los partidos más atractivos del certamen tendrá a los rojos, de mala campaña en la Liga BetPlay, ante los Tiburones que quieren figurar también en este torneo

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Junior y América de Cali
Junior y América de Cali se enfrentan en Barranquilla por los cuartos de la Copa Colombia 2025 - crédito Colprensa
21:06 hsHoy

Esta es la millonada que ganan los equipos de la Liga BetPlay por derechos de televisión

La polémica por la repartición de los derechos televisivos enfrenta a los clubes más poderosos con los equipos ‘pequeños’: los ingresos son millonarios

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El fútbol colombiano cambiaría las
El fútbol colombiano cambiaría las condiciones para los derechos de televisión después de 2026 - crédito Reuters

El debate sobre la distribución de los ingresos por derechos de televisión en el fútbol colombiano ha reavivado las diferencias entre los clubes más influyentes y el resto de las instituciones.

20:47 hsHoy

Medellín golea y elimina a Santa Fe de la Copa Colombia: victoria Poderosa por 3-0 en Techo

Los antioqueños le pasaron por encima a los bogotanos con doblete de Francisco Fydriszewski y otro tanto de Francisco Chaverra, llegando a las semifinales y esperando rival entre Pereira y Envigado

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Medellín eliminó a Santa Fe
Medellín eliminó a Santa Fe de la Copa Colombia, luego de golear 3-0 en Techo por los cuartos de final - crédito Colprensa
20:07 hsHoy

Cuerpo arbitral para Junior vs. América

  • Árbitro: Jonnathan Ortiz - Nariño
  • Asistente Nro. 1: Cristian Aguirre - Caldas
  • Asistente Nro. 2: Elkin Abril - Casanare
  • Cuarto Árbitro: Deickis Asprilla - Atlántico
  • VAR: Ricardo García - Santander
  • AVAR: Javier Patiño - Meta
20:04 hsHoy

Programación cuartos de la Copa Colombia

Miércoles 1 de octubre

Santa Fe 0-3 Medellín (vuelta)

Jueves 2 de octubre

Junior Vs. América (ida): 8:00 p. m.

Martes 7 de octubre

Envigado Vs. Pereira (ida): 3:00 p. m.

Jueves 9 de octubre

Once Caldas vs. Atlético Nacional (ida): 5:30 p. m.

Miércoles 15 de octubre

América Vs. Junior (vuelta): 8:20 p. m.

Martes 21 de octubre

Pereira Vs. Envigado (vuelta): 8:00 p. m.

Sin horario

Atlético Nacional vs. Once Caldas (vuelta)

20:03 hsHoy

Por su parte, América de Cali necesita la Copa Colombia para salvar la temporada, debido a que está lejos de los ocho primeros equipos en la Liga BetPlay y comprometiendo sus aspiraciones de llegar a un torneo internacional en 2026, por lo que tiene esta oportunidad para mostrar otra cara.

20:01 hsHoy

Junior de Barranquilla vive un gran momento en la Liga BetPlay, pero no en Copa Colombia, en la que es líder con 25 puntos en 13 fechas, pero en el otro torneo debió pasar de ronda en dos ocasiones por penales y frente a clubes de la Primera B que eran Huila y Atlético FC.

19:51 hsHoy

Siguen los cuartos de final en la Copa Colombia, esta vez con el inicio de una llave que promete muchas emociones porque se enfrentan dos de los conjuntos con más historia en el fútbol colombiano, con realidades diferentes y el objetivo de avanzar de ronda para salvar la temporada 2025.

19:50 hsHoy

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Junior de Barranquilla y el América de Cali, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la ida de los cuartos de final en la Copa Colombia 2025.

