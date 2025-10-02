EN VIVO Junior de Barranquilla vs. América de Cali, cuartos de final en Copa Colombia: inicia la serie en el Metropolitano

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Junior de Barranquilla y el América de Cali , en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la ida de los cuartos de final en la Copa Colombia 2025.

Siguen los cuartos de final en la Copa Colombia , esta vez con el inicio de una llave que promete muchas emociones porque se enfrentan dos de los conjuntos con más historia en el fútbol colombiano, con realidades diferentes y el objetivo de avanzar de ronda para salvar la temporada 2025.

Junior de Barranquilla vive un gran momento en la Liga BetPlay, pero no en Copa Colombia , en la que es líder con 25 puntos en 13 fechas, pero en el otro torneo debió pasar de ronda en dos ocasiones por penales y frente a clubes de la Primera B que eran Huila y Atlético FC.

Por su parte, América de Cali necesita la Copa Colombia para salvar la temporada , debido a que está lejos de los ocho primeros equipos en la Liga BetPlay y comprometiendo sus aspiraciones de llegar a un torneo internacional en 2026, por lo que tiene esta oportunidad para mostrar otra cara.

El debate sobre la distribución de los ingresos por derechos de televisión en el fútbol colombiano ha reavivado las diferencias entre los clubes más influyentes y el resto de las instituciones.

Últimas noticias

Colombia vs. Noruega EN VIVO, segunda fecha del Mundial Sub-20 Chile 2025: partido igualado en Talca Los dirigidos por César Torres quieren un nuevo triunfo en el certamen y se miden ante los europeos en el estadio Fiscal por el grupo F

Esta sería la nómina de Colombia para enfrentar a Noruega en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: un cambio y Óscar Perea como eje del equipo Dos jugadores de la selección Colombia deberán cuidarse de una tarjeta amarilla, pues podrían perderse el último partido de la fase de grupos ante Japón

Junior FC vs. América de Cali: previa del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025 Los primeros noventa minutos se jugarán en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde los dirigidos por Alfredo Arias esperan hacer respetar su localía frente al equipo caleño

Racing vs. River Plate: hora y dónde ver en Colombia a Juanfer Quintero y Kevin Castaño por los cuartos de final de la Copa Argentina En uno de los duelos más atractivos del torneo argentino, dos jugadores colombianos estarán en la cancha del estadio Gigante de Arroyito, de Rosario