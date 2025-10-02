EN VIVO Junior de Barranquilla vs. América de Cali, cuartos de final en Copa Colombia: inicia la serie en el Metropolitano

El debate sobre la distribución de los ingresos por derechos de televisión en el fútbol colombiano ha reavivado las diferencias entre los clubes más influyentes y el resto de las instituciones.
Miércoles 1 de octubre
Santa Fe 0-3 Medellín (vuelta)
Jueves 2 de octubre
Junior Vs. América (ida): 8:00 p. m.
Martes 7 de octubre
Envigado Vs. Pereira (ida): 3:00 p. m.
Jueves 9 de octubre
Once Caldas vs. Atlético Nacional (ida): 5:30 p. m.
Miércoles 15 de octubre
América Vs. Junior (vuelta): 8:20 p. m.
Martes 21 de octubre
Pereira Vs. Envigado (vuelta): 8:00 p. m.
Sin horario
Atlético Nacional vs. Once Caldas (vuelta)
Por su parte, América de Cali necesita la Copa Colombia para salvar la temporada, debido a que está lejos de los ocho primeros equipos en la Liga BetPlay y comprometiendo sus aspiraciones de llegar a un torneo internacional en 2026, por lo que tiene esta oportunidad para mostrar otra cara.
Junior de Barranquilla vive un gran momento en la Liga BetPlay, pero no en Copa Colombia, en la que es líder con 25 puntos en 13 fechas, pero en el otro torneo debió pasar de ronda en dos ocasiones por penales y frente a clubes de la Primera B que eran Huila y Atlético FC.
Siguen los cuartos de final en la Copa Colombia, esta vez con el inicio de una llave que promete muchas emociones porque se enfrentan dos de los conjuntos con más historia en el fútbol colombiano, con realidades diferentes y el objetivo de avanzar de ronda para salvar la temporada 2025.
