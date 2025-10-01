Deportes

Jugador de Atlético Nacional lanzó pulla contra Javier Gandolfi tras su salida del equipo: “Había una energía que no era la mejor”

Camilo Cándido no le restó mérito al trabajo del entrenador argentino, pero aseguró que la llegada de Diego Arias ha favorecido el ambiente entre los jugadores del equipo

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

-crédito David Jaramillo/Colprensa
-crédito David Jaramillo/Colprensa

Tras la salida de Javier Gandolfi como entrenador de Atlético Nacional el 16 de septiembre de 2025, debido a una serie de resultados adversos y un error reglamentario en la alineación de jugadores extranjeros—, el club designó a Diego Arias como técnico interino.

Ante este nuevo ciclo, Cándido reconoció que el ambiente ha mejorado con la llegada del actual cuerpo técnico y que la energía positiva se refleja en el trabajo diario.

“Quizás sí se notaba de afuera que necesitábamos un cambio. Diego nos ha ayudado a organizarnos, a cambiar esa energía que había en todo el club. Trabaja con mucha intensidad y eso nos lleva a estar todos los días al máximo. Nos hace mejores jugadores. Por ese lado, vimos un cambio muy positivo y hay que seguir trabajando para seguir mejorando”, declaró Camilo Cándido, defensor de Atlético Nacional, durante una rueda de prensa en la sede del club.

Sobre su futuro profesional, el lateral respondió que, aunque le gustaría seguir en Atlético Nacional, su prioridad es enfocarse en el día a día.

El futbolista uruguayo viene de
El futbolista uruguayo viene de jugar con Cruz Azul de México - crédito Jefatura de prensa de Atlético Nacional

“Obviamente, ¿a quién no le gustaría seguir y continuar en Nacional? Yo, la verdad, estoy muy bien, me siento muy bien y me encantaría seguir acá, pero también hay otros temas extras que quizá no dependen solo de mí. Trato de disfrutar lo que es el mundo Atlético Nacional para poder estar bien primero conmigo mismo y segundo, ayudar al que sea aquí adentro”.

De cara al próximo partido, Cándido subrayó la importancia de mantener el rumbo para lograr más resultados positivos. “Sabemos que vamos a una cancha difícil, pero trato de mirar más para adentro. Creo que venimos haciendo cosas buenas y hay que reafirmar eso. Mejorar en algunos detalles nos permitirá tener más resultados positivos que negativos”, afirmó el futbolista.

Soccer Football - Copa Libertadores
Soccer Football - Copa Libertadores - Round of 16 - Second Leg - Sao Paulo v Atletico Nacional - Estadio Morumbi, Sao Paulo, Brazil - August 19, 2025 Sao Paulo's Henrique Carmo in action with Atletico Nacional's Juan Bauza and Atletico Nacional's Camilo Candido REUTERS/Jorge Silva

El defensor también se refirió al reconocimiento de la hinchada y a su estilo ofensivo dentro del campo. “Le agradezco al hincha de Nacional por reconocer mi trabajo y el de todo el grupo. Soy un lateral que se siente más cómodo yendo al ataque que quedándose atrás. Esa es mi virtud y creo que por eso Atlético Nacional pensó en mí”, dijo.

Cándido reconoció que, en el pasado, su participación ofensiva a veces dejaba espacios en defensa, pero asegura que el equipo ha corregido ese aspecto. “En estos dos partidos sentimos que estuvimos más ordenados y hay que seguir trabajando para seguir mejorando, primero como jugador y después como equipo”.

Así va Atlético Nacional en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Nacional trata de salir
Atlético Nacional trata de salir del mal momento en que quedó después del despido del técnico Javier Gandolfi - crédito Atlético Nacional
  1. Junior FC: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  2. Atlético Bucaramanga: 24 puntos / +10 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  3. Independiente Medellín: 24 puntos / +7 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  4. Fortaleza CEIF: 24 puntos / +6 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  5. Atlético Nacional: 23 puntos / +9 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 20 puntos / +4 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  7. Independiente Santa Fe: 20 puntos / +4 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  8. Alianza FC: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  9. Llaneros FC: 18 puntos / -2 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  10. Deportivo Cali: 17 puntos / -1 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  11. Once Caldas: 16 puntos / 0 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  12. Deportivo Pereira: 15 puntos / -1 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  13. América de Cali: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 13 partidos jugados

