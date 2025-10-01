Deportes

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en El Campín

Los rojos ganaron el encuentro de ida por 2-1 en la capital antioqueña, esperan defender la ventaja y los Poderosos quieren revertir la serie y cobrar revancha por el título de la Liga BetPlay

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Santa Fe y Medellín darán
Santa Fe y Medellín darán inicio a la vueta de los cuartos de final en la Copa Colom bia, en el estadio El Campín - credito Colprensa
20:59 hsHoy

Brayan León fue sancionado tras su expulsión ante Santa Fe, pero podrá jugar en el partido de vuelta: esta es la razón

El atacante del Poderoso protagonizó una polémica acción de juego en el primer partido por los cuartos de final de la Copa BetPlay, ante el cuadro capitalino

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Brayan León ya conoció su
Brayan León ya conoció su sanción por parte de la Dimayor por su polémica acción ante Independiente Santa Fe - crédito @leon11bryan/Instagram

Desde su llegada en 2023 (luego de ser una de las figuras del Deportivo Pereira en la estrella de 2021 y de un breve periodo en Junior de Barranquilla), Brayan León se convirtió en uno de los referentes ofensivos del Independiente Medellín, especialmente tras el arribo de Alejandro Restrepo a la dirección técnica.

Leer la nota completa
20:29 hsHoy

Estos son los convocados del Medellín

Estos son los jugadores que
Estos son los jugadores que tendrá Alejandro Restrepo en su visita a Bogotá - crédito Jefatura de Independiente Medellín
20:29 hsHoy

Convocados de Santa Fe

Estos son los convocados del
Estos son los convocados del León para el duelo ante DIM - crédito Jefatura de Prensa de Independiente Santa Fe
19:32 hsHoy

Duelos pendientes

Al igual que en la Liga BetPlay, la Copa Colombia tiene algunos partidos pendientes por cuenta de los problemas en el calendario, que se espera sean solucionados en octubre durante las semifinales.

Para empezar, hasta ahora se cerrarán los octavos de la Copa Colombia, con el partido de Once Caldas recibiendo al Pasto en Manizales, cuya serie va 2-1 a favor del Blanco Blanco.

Once Caldas buscará ahora su
Once Caldas buscará ahora su clasificación a cuartos de la Copa Colombia ante el Deportivo Pasto en Manizales - crédito Santiago Álvarez / Colprensa

El otro encuentro será el de Atlético Nacional en cuartos de final, cuyo rival saldrá de la llave entre caldenses y nariñenses, que también quedó pendiente de programación por dicha razón.

19:25 hsHoy

Programación cuartos de la Copa Colombia

Miércoles 1 de octubre

Santa Fe Vs. Medellín (vuelta): 8:00 p. m.

Jueves 2 de octubre

Junior Vs. América (ida): 8:00 p. m.

Martes 7 de octubre

Envigado Vs. Pereira (ida): 3:00 p. m.

Miércoles 15 de octubre

América Vs. Junior (vuelta): 8:20 p. m.

Martes 21 de octubre

Pereira Vs. Envigado (vuelta): 8:00 p. m.

19:21 hsHoy

Por su parte, el Medellín le apuesta todo a pasar a las semifinales como visitante, sabe que la desventaja es muy corta y solo necesita un gol para llevar la serie a los penales, aunque el objetivo es pasar de manera directa a la otra ronda para ratificar la buena campaña en la temporada 2025.

Independiente Medellín quiere llevar su
Independiente Medellín quiere llevar su buena racha en la Liga BetPlay para la Copa Colombia - crédito Independiente Medellín
19:19 hsHoy

Santa Fe cuenta con ventaja y a un paso de clasificar, viene de ganar en condición de visitante y una de sus fortalezas está jugando en Bogotá, algo que quiere aprovechar en medio de las dificultades por la salida del técnico Jorge Bava y que quedó Francisco López como interino.

Santa Fe espera que el
Santa Fe espera que el público ayude para que se aseegure el cupo a semifinales de la Copa Colombia - crédito Colprensa
19:15 hsHoy

Se define el primer finalista de la Copa BetPlay, que en medio de la desorganización del calendario por los aplazamientos y problemas ajenos al campeonato, en Bogotá habrá dos equipos que pelearán por el cupo a los cuatro mejores del campeonato y aspirar al título, así como el cupo a la Copa Sudamericana.

19:13 hsHoy

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO de partido entre Santa Fe y el Independiente Medellín, en el estadio El Campín de Bogotá, por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Colombia 2025.

Para ver la previa del partido Santa Fe vs. Medellín, haga clic acá.

Temas Relacionados

EN VIVOSanta Fe vs MedellínCopa ColombiaSanta FeMedellínEl CampínColombia-Deportes

Últimas noticias

Always Ready vs. Santa Fe: hora y dónde ver el debut de las Leonas en la Copa Libertadores Femenina 2025

El equipo bogotano clasificó al torneo continental como subcampeonas de la Liga Femenina en Colombia, luego de perder la final contra Deportivo Cali

Always Ready vs. Santa Fe:

Alfredo Morelos podría tener un final feliz en Atlético Nacional: esto es lo que se sabe de la negociación con Santos de Brasil

Según fuentes periodistas, el equipo antioqueño trabaja para retener al delantero Alfredo Morelos para el siguiente años

Alfredo Morelos podría tener un

Club del fútbol colombiano podría cambiar de ciudad y sede: “El estadio fue inhabilitado ”

La imposibilidad de jugar en el estadio Guillermo Plazas Alcid, sumada a la insuficiencia de recursos para su recuperación económica obliga al Atlético Huila a considerar otras ciudades como nueva sede para el equipo

Club del fútbol colombiano podría

Santa Fe vs. Medellín, cuartos de Copa BetPlay: novedades y probables alineaciones

El cuadro bogotano le ganó 2 a 1 de visitante al Medellín en el Atanasio Girardot, pero el Poderoso de la Montaña espera revertir el marcador en El Campín

Santa Fe vs. Medellín, cuartos

Jugador de Atlético Nacional lanzó pulla contra Javier Gandolfi tras su salida del equipo: “Había una energía que no era la mejor”

Camilo Cándido no le restó mérito al trabajo del entrenador argentino, pero aseguró que la llegada de Diego Arias ha favorecido el ambiente entre los jugadores del equipo

Jugador de Atlético Nacional lanzó

ÚLTIMAS NOTICIAS

Visa probará pagos internacionales con

Visa probará pagos internacionales con stablecoins

El misterio del “Nahuelito” y la leyenda de Martín Sheffield reviven en el Festival Audiovisual Bariloche

Las Trillizas de Oro sorprendieron con un video en el estudio y anunciaron que vuelven a cantar

Se registró otra muerte de un menor en Córdoba: una chica de 12 años sufrió un infarto y falleció

Google presenta su nuevo asistente de IA para el hogar

INFOBAE AMÉRICA

“Estar en el estudio es

“Estar en el estudio es mi corazón”, Mariah Carey presenta el disco que marca su regreso

Un adolescente murió luego de que su compañero de caza lo confundiera con una ardilla y le disparara

Cómo funciona el nuevo sistema de rotondas RCUT en las carreteras estadounidenses

Francia abordó un petrolero ruso de la “flota fantasma” que estaría vinculado a los drones detectados en Dinamarca

Estados Unidos deportó a una ex jueza cubana acusada de sentenciar a manifestantes en la isla

DEPORTES

El impactante plan de Alpine

El impactante plan de Alpine con Colapinto y Gasly para compartir el calor y la humedad en el GP de Singapur de F1

Continúa la segunda fecha de la Champions League: PSG vence al Barcelona en Cataluña

Sebastián Báez luchó, revirtió el resultado y ganó en su debut en Shanghai: cuándo juega el resto de La Legión

Argentina enfrentará a Australia con la mira puesta en la clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

Los detalles del avión de USD 78 millones de Michael Jordan: los guiños más lujosos a su carrera