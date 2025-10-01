EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en El Campín

Desde su llegada en 2023 (luego de ser una de las figuras del Deportivo Pereira en la estrella de 2021 y de un breve periodo en Junior de Barranquilla), Brayan León se convirtió en uno de los referentes ofensivos del Independiente Medellín, especialmente tras el arribo de Alejandro Restrepo a la dirección técnica.
Al igual que en la Liga BetPlay, la Copa Colombia tiene algunos partidos pendientes por cuenta de los problemas en el calendario, que se espera sean solucionados en octubre durante las semifinales.
Para empezar, hasta ahora se cerrarán los octavos de la Copa Colombia, con el partido de Once Caldas recibiendo al Pasto en Manizales, cuya serie va 2-1 a favor del Blanco Blanco.
El otro encuentro será el de Atlético Nacional en cuartos de final, cuyo rival saldrá de la llave entre caldenses y nariñenses, que también quedó pendiente de programación por dicha razón.
Miércoles 1 de octubre
Santa Fe Vs. Medellín (vuelta): 8:00 p. m.
Jueves 2 de octubre
Junior Vs. América (ida): 8:00 p. m.
Martes 7 de octubre
Envigado Vs. Pereira (ida): 3:00 p. m.
Miércoles 15 de octubre
América Vs. Junior (vuelta): 8:20 p. m.
Martes 21 de octubre
Pereira Vs. Envigado (vuelta): 8:00 p. m.
Por su parte, el Medellín le apuesta todo a pasar a las semifinales como visitante, sabe que la desventaja es muy corta y solo necesita un gol para llevar la serie a los penales, aunque el objetivo es pasar de manera directa a la otra ronda para ratificar la buena campaña en la temporada 2025.
Santa Fe cuenta con ventaja y a un paso de clasificar, viene de ganar en condición de visitante y una de sus fortalezas está jugando en Bogotá, algo que quiere aprovechar en medio de las dificultades por la salida del técnico Jorge Bava y que quedó Francisco López como interino.
Se define el primer finalista de la Copa BetPlay, que en medio de la desorganización del calendario por los aplazamientos y problemas ajenos al campeonato, en Bogotá habrá dos equipos que pelearán por el cupo a los cuatro mejores del campeonato y aspirar al título, así como el cupo a la Copa Sudamericana.
¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO de partido entre Santa Fe y el Independiente Medellín, en el estadio El Campín de Bogotá, por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Colombia 2025.