Colombia vs. Noruega: hora y dónde ver el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La Selección Colombia ganó con gol de Óscar Perea en la primera fecha del Mundial Sub-20 - crédito FCF

La selección Colombia Sub-20 se prepara para un duelo clave frente a Noruega este jueves en Talca, Chile.

Tanto cafeteros como nórdicos comenzaron el Mundial con victorias ajustadas por 1-0, manteniendo su portería invicta y compartiendo el liderato de la zona.

En su debut, el combinado dirigido por César Torres superó a Arabia Saudita con un gol solitario, obra de Óscar Perea tras una recuperación de Jordan Barrera.

El equipo colombiano mostró capacidad para presionar alto y encontró inspiración en su futbolista más desequilibrante, aunque evidenció dificultades para transformar ese dominio en ocasiones claras, especialmente durante la primera mitad. Arabia Saudita, de hecho, dispuso de una oportunidad antes del descanso que pudo cambiar el rumbo del partido.

La exigencia para el segundo compromiso se eleva, pues Noruega representa un reto en términos de orden táctico y fortaleza física.

“La clave para los cafeteros estará en sostener el ritmo que tuvieron en el complemento contra Arabia y sumar variantes en ataque, evitando depender únicamente de las individualidades”, señala el informe.

Dentro del partido que ganaron los dirigidos por César Torres, se presentó la anulación de un gol de Arabia Saudita por parte del cuerpo árbitral - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El conjunto europeo suele gestionar los tiempos del juego, sacar provecho de su superioridad en el juego aéreo y exigir máxima concentración defensiva a sus rivales.

Mientras, en la tabla, Arabia Saudita y Nigeria permanecen sin puntos ni goles a favor, obligados a no fallar en la siguiente fecha si desean mantener vivas sus opciones de seguir en el torneo. Ante este escenario, el choque entre Colombia y Noruega se convierte en un enfrentamiento directo cuya victoria podría dejar encaminada la clasificación a los octavos de final.

Colombia: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Noruega: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Arabia Saudita: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Nigeria: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.

Más allá de la igualdad estadística, lo que está en juego es quién tomará la iniciativa en el grupo y quién podrá abordar la recta final de la fase de grupos con mayor tranquilidad. Colombia deberá corregir los periodos de desconexión que le costaron dominio real en la primera parte frente a Arabia, encontrar mejor balance entre posesión y presión alta, y responder con eficacia ante las pocas oportunidades que ofrezcan los noruegos.

La fecha se jugará el jueves 2 de octubre a las 3:00 p.m. en Talca, con transmisión televisiva a través de Gol Caracol, RCN Fútbol, Ditu y APP RCN.

Ficha del partido

Afiche del partido de Colombia vs. Noruega en el Mundial Sub-20 - crédito FCF

Selección Colombia vs. Selección de Noruega - Fecha 2 del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

Lugar : estadio Fiscal - Talca, Chile

Fecha y hora : jueves 2 de octubre- 3:00 p. m. hora colombiana

Transmisión : DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol

Posible alineación selección Colombia : Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Neyser Villarreal y Emilio Aristizabal.

D.T. selección Colombia : César Torres.

Posible alineación selección de Noruega : Einar Fauskanger; Luca Hoyland, Rasmus Holten, Hakon Rosten, Jonathan Norbye; Kasper Sætherbø, Ola Visted; Markus Haaland, Sondre Granaas, Bang-Kittilsen; Gustav Nyheim.

D.T. selección de Noruega: Bjorn Johansen.

Así es el sistema de campeonato en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La final del torneo de naciones será el 20 de octubre en Santiago - crédito FIFA

El formato de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 contempla la presencia de 24 selecciones, distribuidas en seis grupos de cuatro conjuntos, según estipula la FIFA en la organización del torneo. La fase inicial finalizará con la clasificación de los dos primeros de cada grupo, junto a los cuatro mejores terceros, quienes obtendrán el pase a los octavos de final.

Desde esta ronda, la competición adoptará una estructura de eliminación directa a partido único, una modalidad que exige regularidad en los primeros cruces y capacidad resolutiva en el tramo decisivo. “Este mecanismo busca premiar la regularidad en la primera ronda y la capacidad de respuesta en los duelos decisivos”, indicó la FIFA sobre la lógica del sistema.

El cronograma emitido por el organismo rector fija la fase de grupos entre el sábado 27 de septiembre y el domingo 5 de octubre. Posteriormente, los octavos de final se llevarán a cabo entre el 7 y el 9 de octubre, para dar paso a los cuartos de final, que se disputarán el 11 y 12 de octubre. Las semifinales quedaron programadas para el 15 de octubre, mientras que tanto el partido por el tercer puesto como la gran final se jugarán el 18 y 19 de octubre, respectivamente.