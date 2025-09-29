Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La “amarilla” clasificó a la Copa del Mundo tras terminar en el tercer puesto del Sudamericano Conmebol Sub-20, con Neiser Villarreal como gran figura

Por Juan Camilo Rodríguez y Camilo Zabaleta


La selección Colombia sub-20 es
La selección Colombia sub-20 es dirigida por César Torres - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 1 del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la Fifa Chile 2025, en donde la selección Colombia debutará contra Arabia Saudita.

11:34 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección Colombia vs. Selección de Arabia Saudita - Fecha 1 del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
  • Lugar: estadio Fiscal - Talca, Chile
  • Fecha y hora: lunes 29 de septiembre- 5:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol
  • Posible alineación selección Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Neyser Villarreal y Emilio Aristizabal.
  • D.T. selección Colombia: César Torres.
  • Posible alineación selección de Arabia Saudita: Hamed Yousef; Nawaf Alghulaymish, Mohammed Barnawi, Saud Harun, Awad Aman; Rakan Alghamdi, Bassam Hazazi, Al Shamrani Farhah; Ziyad Alghamdi, Saad Haqawi y Haji.
  • D.T. selección de Arabia Saudita: Marco Soares.

