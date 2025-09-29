Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025
La “amarilla” clasificó a la Copa del Mundo tras terminar en el tercer puesto del Sudamericano Conmebol Sub-20, con Neiser Villarreal como gran figura
Por Juan Camilo Rodríguez y Camilo Zabaleta
29 Sep, 2025 07:40 a.m. EST
La selección Colombia sub-20 es dirigida por César Torres - crédito FCF
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 1 del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la Fifa Chile 2025, en donde la selección Colombia debutará contra Arabia Saudita.
Ficha del partido
Selección Colombia vs. Selección de Arabia Saudita - Fecha 1 del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
Lugar: estadio Fiscal - Talca, Chile
Fecha y hora: lunes 29 de septiembre- 5:30 p. m. hora colombiana
Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol
Posible alineación selección Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Neyser Villarreal y Emilio Aristizabal.
D.T. selección Colombia: César Torres.
Posible alineación selección de Arabia Saudita: Hamed Yousef; Nawaf Alghulaymish, Mohammed Barnawi, Saud Harun, Awad Aman; Rakan Alghamdi, Bassam Hazazi, Al Shamrani Farhah; Ziyad Alghamdi, Saad Haqawi y Haji.