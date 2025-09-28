Decenas de hinchas del América que asistieron al Pascual Guerrero se enfrentaron por un futbolista del cuadro Escarlata

Hinchas del América se pelearon en el estadio Pascual Guerrero- crédito @Americaenlared/X

América de Cali dejó escapar la posibilidad de lograr su tercera victoria consecutiva bajo la dirección de David González, luego de que el equipo Escarlata recibió un gol en los minutos finales a raíz de una mala salida del arquero Joel Graterol que marcó el empate 1-1 con Envigado en condición de local.

A pesar de este traspié, el club caleño sumó un punto y logró salir del fondo de la tabla de posiciones, ubicándose ahora en zona de disputa para ingresar a los cuadrangulares semifinales, entre los ocho mejores del torneo.

No obstante, el estadio Pascual Guerrero fue testigo de otra problemática, mientras que la afluencia de público continuó siendo baja debido a la protesta sostenida de muchos hinchas, quienes decidieron no asistir al recinto deportivo.

Entre los pocos presentes, se registró una pelea en la tribuna occidental cuya causa habría estado asociada a opiniones enfrentadas sobre el futbolista Cristian Barrios, de acuerdo con el portal América en la red.

Al parecer, el altercado comenzó cuando un grupo de seguidores criticó abiertamente a Barrios, provocando que otros aficionados reaccionaran en su defensa y se produjera una confrontación física. La situación escaló al punto de requerir la presencia de las autoridades: varios Policías intervinieron para prevenir que la disputa se agravara.

Desde el mismo portal explicaron: “¡SE ENCENDIÓ OCCIDENTAL! En el Pascual Guerrero se vivió un momento caliente. Hinchas escarlatas protagonizaron una confrontación en la única tribuna habilitada, y todo por Cristian Barrios: unos lo defendieron con todo y otros lo cuestionaron duramente".

Y es que este episodio evidencia la tensión interna entre sectores de la hinchada Escarlata, que persiste más allá de los resultados deportivos, y plantea nuevos retos para el club y las autoridades en cuanto a la convivencia en las gradas y el clima alrededor del equipo vallecaucano.

América dejó escapar tres puntos vitales para clasificar

El primer tiempo del duelo entre América y Envigado transcurrió sin goles, pese a la emoción latente. Envigado inquietó con remates de media distancia, mientras que América trató de hilvanar asociaciones para romper el cerco rival.

A los 43 minutos, una mano en el área permitió que Rafael Carrascal se inclinara al punto penal —pero su disparo fue frenado por Juan Pablo Montoya— y el marcador siguió en cero al descanso.

Con el complemento, América intensificó su dominio. Una llegada por la derecha, llega un centro preciso de Mateo Castillo, y el juvenil Luis Ramos emerge para definir con frialdad: 1-0 para los Escarlatas al minuto 51. Pero el partido estaba lejos de cerrarse.

Envigado no se resignó. El equipo antioqueño movió líneas y apostó por la velocidad. A los 86 minutos, un pase profundo encontró a Bayron Garcés, que ante la duda del portero rival elevó el balón con sutileza y desató el grito del empate: 1-1.

En el noveno minuto de adición, América tuvo una última carta: Yojan “Papula” Garcés quedó frente al arco, solo, pero erró el remate y el balón voló hacia las graderías. El empate, ya decretado, quedó inamovible pese al ímpetu final.

Cómo han sido los números de Cristian Barrios con el América

Desde su llegada al club en enero de 2023, Barrios ha disputado alrededor de 93 partidos en liga y otras competiciones nacionales con América, en los cuales ha marcado cerca de 20 goles y entregado 13 asistencias.

En la temporada 2024, el rendimiento del atacante fue especialmente destacado: participó en 46 encuentros oficiales, anotó aproximadamente 9 goles y dio 5 asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más regulares del plantel Escarlata.