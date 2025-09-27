Deportes

Técnico del León, de James Rodríguez, habló sobre su futuro en el club mexicano: “No hay que tomar decisiones en caliente”

El equipo de Juárez venció con autoridad al Club León, resultado que intensificó la incertidumbre sobre la permanencia de Eduardo Berizzo como entrenador tras una nueva caída en la Liga MX

Carlos Pulido

Los "Esmeraldas" continúan en una situación crítica en el campeonato mexicano-crédito @clubleonfc/X

La derrota del Club León por 2-0 frente a Juárez el 26 de septiembre de 2025, intensificó las dudas sobre la continuidad de Eduardo Berizzo al frente del equipo, situación que el propio entrenador abordó en conferencia de prensa tras el encuentro.

En un contexto donde la presencia de James Rodríguez como titular no logró revertir el resultado adverso, la incertidumbre sobre el futuro del banquillo esmeralda se convirtió en el foco principal de atención.

Eduardo Berizzoi no pasa por un buen momento con el Club León-crédito Elvis González/EFE

“Las Fieras” atraviesan una racha negativa en la Liga MX y, tras once jornadas disputadas, ocupa la décima posición con 12 puntos. Por otro lado, la última actuación de James Rodríguez, quien venía de marcar un gol y dar una asistencia en el empate 2-2 ante Mazatlán, no fue suficiente para evitar la caída ante Juárez, lo que ha incrementado la presión sobre el cuerpo técnico.

Consultado sobre su permanencia en el cargo, Berizzo expresó en rueda de prensa que no considera oportuno tomar decisiones inmediatas tras una derrota, el entrenador declaró lo siguiente:

"Después de un partido no es bueno tomar decisiones en caliente. Pensaremos y que sea lo mejor para León, esa siempre ha sido mi idea y la mantengo. La decisión tiene que ver con pensar bien y reflexionar”, dijo.

La derrota ante Juárez, sumada a los resultados previos, ha dejado a León en una posición comprometida dentro del torneo, lo que ha motivado cuestionamientos sobre la dirección técnica y el rumbo del equipo.

Por el momento, Berizzo opta por la cautela y el análisis, evitando decisiones precipitadas y reiterando su compromiso con el proyecto leonés.

El Club León sigue en crisis deportiva

Las "Fieras" volverán al Nou Camp a jugar ante Toluca-crédito @clubleonfc/X

El enfrentamiento entre Juárez y León en la undécima jornada de la Liga MX concluyó con una victoria de 2-0 para el conjunto local, resultado que consolidó a Juárez en la sexta posición con 18 puntos, mientras que León permanece en el décimo puesto con 12 unidades.

Durante el primer tiempo, James Rodríguez formó parte del once inicial de León y se destacó por su búsqueda constante de asociaciones ofensivas, especialmente al intentar conectar con Emilio Rodríguez.

El momento más destacado del mediocampista colombiano llegó con un tiro libre ejecutado con precisión hacia el primer palo, acción que obligó al portero Jurado a realizar una intervención notable para evitar el gol.

El marcador se abrió en el minuto 43, cuando Óscar Estupiñán, delantero colombiano de Juárez, convirtió un penal tras engañar al guardameta rival, lanzándose hacia el lado opuesto. Este tanto permitió a Juárez irse al descanso con ventaja.

En la segunda mitad, el equipo local amplió la diferencia con un gol de Puma al minuto 62, estableciendo el 2-0 definitivo. La superioridad de Juárez se reflejó en el rendimiento colectivo de los colombianos Moisés Mosquera, Óscar Estupiñán, Homer Martínez, Jesús Murillo y Diego Valoyes, quienes superaron a sus compatriotas James Rodríguez y Stiven Barreiro en el conjunto visitante. El ‘10’ mandó la pelota al primer palo y el guardameta evitó el gol.

Qué viene para el Club León

James Rodríguez volverá a la acción en el Nou Camp-crédito Club León

Después de la derrota ante Juárez, el Club León volverá a la acción el 4 de octubre de 2025, cuando reciban al Toluca a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

Este es el calendario que le quedará a León:

  • 4 de octubre de 2025 - Liga MX: León vs. Toluca
  • 18 de octubre de 2025 - Liga MX: Santos Laguna vs. Toluca
  • 22 de octubre de 2025- Liga MX: Atlas vs. León
  • 25 de octubre de 2025 - Liga MX: León vs. Pumas UNAM
  • 1 de noviembre de 2025 - Liga MX: Club América vs. León
  • 8 de noviembre de 2025 - Liga MX: León vs. Puebla

