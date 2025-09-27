Deportes

Duro golpe para James Rodríguez en León: Eduardo Berizzo lo dejó a su suerte en la Liga MX por su renuncia

El entrenador argentino venía de perder dos partidos seguidos con la Fiera, el más reciente ante Juárez por 2-0 y los aficionados pedían su cabeza por los malos resultados

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
James Rodríguez se quedó sin
James Rodríguez se quedó sin técnico en el Club León por la renuncia de Eduardo Berizzo, debido a los malos resultados - crédito Club León

James Rodríguez sigue en medio de la crisis de León de México, que no levanta cabeza en el Torneo Apertura 2025 y viene de una dolorosa derrota frente a Juárez, en la undécima jornada de la Liga MX y en la que comprometió sus aspiraciones para llegar a la siguiente fase.

Es por eso que Eduardo Berizzo tomó la decisión de alejarse de James, entregando su carta de renuncia a los directivos para que busquen a su reemplazo y mirar nuevas oportunidades en el mercado internacional, aprovechando su experiencia y agradeciendo la oportunidad en la Fiera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, el volante colombiano perdió a una persona que le brindó por primera vez en muchos años, la continuidad necesaria para demostrar su talento y sumar minutos que también le beneficiaron en la selección Colombia, más allá de fracasar a lo largo de la temporada con el conjunto mexicano.

James Rodríguez se despide de Eduardo Berizzo

El sábado 27 de septiembre, el Club León informó en un comunicado que no tiene técnico, pues el timonel argentino, que hace apenas en 2024 arribó a la institución, dio un paso al costado debido a los malos resultados en el segundo semestre de 2025, con la eliminación en la Leagues Cup y las derrotas en la Liga MX.

“Hoy por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo”, decía el documento publicado en redes sociales.

Eduardo Berizzo dejó de ser
Eduardo Berizzo dejó de ser el entrenador de León desde el sábado 27 de septiembre, a seis partidos de terminar la Liga MX - crédito Club León

El comunicado añadió que “esta decisión, muy dolorosa para nosotros, honra la trayectoria personal y profesional de Eduardo: un hombre íntegro y lleno de valores deportivo que siempre puso por delante las necesidades del grupo, del equipo, de los jugadores y de las personas que hacen parte de la institución”.

Berizzo dirigió 44 partidos con León entre 2024 y 2025, ganando 15, empatando 11 y perdiendo 18, con 59 goles a favor y 68 en contra, sin títulos y solo con el logro de igualar la mejor racha de invicto en la historia del club, que fueron 10 partidos entre la primera y décima jornada del Torneo Clausura.

Los "Esmeraldas" continúan en una
Los "Esmeraldas" continúan en una situación crítica en el campeonato mexicano-crédito @clubleonfc/X

Queda por saber la persona que quedará a cargo de manera interina con los Panzas Verdes, ya que le quedan seis juegos para meterse a la liguilla o al Play In, al que actualmente clasificaría por ser décimo con 12 puntos, pero en riesgo de ser eliminado antes de tiempo.

La persona que recuperó al colombiano

En los últimos años, la carrera del mediocampista cafetero venía en picada a nivel de clubes, pues después de su salida de Real Madrid en 2020 no encontró un equipo que le diera continuidad, confianza y lo convierta en figura, fracasando en Everton, Al Rayyan, Olympiakos, Sao Paulo y Rayo Vallecano, además de los Merengues.

Eduardo Berizzo se convirtió en uno de los técnicos que le dio más minutos a James, pues desde el primer momento que el volante firmó contrato con León, en enero de 2025, el timonel argentino no solo lo colocó como titular, sino que le dio la cinta de capitán.

Bajo el mando de Eduardo
Bajo el mando de Eduardo Berizzo, James Rodríguez recuperó su nivel y se convirtió en el líder de la plantilla - crédito Club León

Con la Fiera, el cafetero ha disputado 27 partidos, 22 en condición de titular, y sumando un total de 2.021 minutos, superando lo hecho con el Everton en la temporada 2020/2021, además de marcar cuatro goles y ocho asistencias en la Liga MX y la Leagues Cup.

De esta manera, se acaba el idilio de James con Berizzo, esperando que su reemplazo siga confiando en el colombiano durante los últimos encuentros porque eso ayudará de cara a una posible renovación porque su contrato termina en diciembre de 2025.

Temas Relacionados

James RodríguezClub LeónJames Rodríguez LeónEduardo BerizzoEduardo Berizzo renunciaLiga MXColombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en el estadio Atanasio Girardot

La capital antioqueña recibirá a los verdes, que quieren ganar para acercarse al puntero, y los azules que necesitan los tres puntos para seguir vivo en el campeonato

Atlético Nacional vs. Millonarios EN

Tulio Gómez se pronunció sobre la sanción de Rodrigo Holgado sin jugar por un año: tomaría dura decisión en América

El máximo accionista del club ya está enterado sobre el castigo de la FIFA al jugador por supuestos documentos falsos de la selección de Malasia para convocarlo a partidos oficiales

Tulio Gómez se pronunció sobre

Escuela de fútbol de Elkin Murillo en Quindio fue víctima de un incendio: hay denuncias por el uso del predio

El siniestro en la cancha ubicada en el municipio de Filandia desató señalamientos cruzados y tensiones entre el gobierno local y el exfutbolista por el uso del terreno

Escuela de fútbol de Elkin

Atlético Nacional habría tomado una decisión sobre la continuidad de Diego Arias como técnico interino: esto pasó

El entrenador, que proviene del equipo sub-20, fue encargado por el despido de Javier Gandolfi y mientras los directivos encuentran a otro timonel en el exterior

Atlético Nacional habría tomado una

María Camila Osorio se mide ante Iga Świątek, una de las mejores raquetas del mundo en el WTA de Beijing: hora y dónde ver

En uno de los partidos más destacados que tendrá la jornada en el gigante asiático, la cucuteña protagonizará un duelo que no se da desde el 2023

María Camila Osorio se mide
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos preocupó a sus

Carmen Villalobos preocupó a sus seguidores al mostrar heridas en su rostro y cuerpo

Kendrick Lamar estuvo en la Artbo en Bogotá: fans compartieron imágenes en redes sociales

Marcela Reyes se aferra a la fe en medio de señalamientos por crimen de B King: “Mi verdad no necesita defensa porque tu papá Dios lo sabes todo”

Don Jediondo anunció que obtuvo la residencia en los Estados Unidos: “Fue un pedido del doctor Trump”

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia 2025′ afronta su última prueba antes de la coronación este 27 de septiembre

Deportes

Tulio Gómez se pronunció sobre

Tulio Gómez se pronunció sobre la sanción de Rodrigo Holgado sin jugar por un año: tomaría dura decisión en América

Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en el estadio Atanasio Girardot

Escuela de fútbol de Elkin Murillo en Quindio fue víctima de un incendio: hay denuncias por el uso del predio

Atlético Nacional habría tomado una decisión sobre la continuidad de Diego Arias como técnico interino: esto pasó

María Camila Osorio se mide ante Iga Świątek, una de las mejores raquetas del mundo en el WTA de Beijing: hora y dónde ver