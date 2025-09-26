América de Cali prepararía millonaria demanda: denuncian incumplimientos por un partido amistoso

América de Cali pasa por un buen momento en el segundo semestre de 2025, luego de la crisis de resultados en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

América de Cali ha pasado por muchas situaciones en el segundo semestre de 2025, empezando por la salida del técnico Diego Raimondi por malos resultados, protesta de los hinchas por la mala campaña y encontrarse en el último puesto de la tabla de posiciones en la Liga BetPlay, de la que ya salió.

El cuadro rojo ahora radicará una demanda contra un reconocido equipo en Sudamérica, producto de un partido amistoso en el que señaló incumplimientos por parte de los directivos de su rival, que llevan mucho tiempo sin ser saldados y ahora se irán a los estrados para encontrar una solución.

De otro lado, América pasó de la preocupación a la alegría por el triunfo sobre el Deportivo Pasto, pues no solo lo sacó del puesto 20 en el campeonato colombiano, sino que lo acercó al grupo de los ocho primeros y con opciones de llegar a los cuadrangulares.

La demanda del América

En los últimos días, el cuadro rojo advirtió que si los aficionados no volvían al estadio Pascual Guerrero, se verían obligados a reducir sus gastos por la baja venta de boletería, entre ellos los fichajes, pero le llegaría una salvación por cuenta de un hecho que ocurrió en junio de 2024.

América de Cali demandaría al Club El Nacional de Ecuador por incumplimientos, luego del amistoso al que fue invitado el 27 de junio de 2024 en el estadio Atahualpa de Quito, por cuenta de la celebración por los 60 años de fundación de la institución de ese país, que es de las más reconocidas.

El Club El Nacional de Ecuador sería demandado por América, debido a incumplimientos en pagos por el amistoso de 2024 - crédito @pep_mera/X

La información fue dada a conocer por el periodista local Pepe Mera, al escribir en su cuenta de X que los Diablos Rojos “reclaman incumplimiento de palabra del presidente del club. La deuda corresponde a la invitación por los 60 años de la institución“, sin dar una cifra exacta.

El medio Ecuavisa señaló que dichos gastos correspondían a la parte de logística, como el viaje, manutención y traslado del América para el partido en Quito, que al parecer era responsabilidad de El Nacional, pero que habría incumplido en su acuerdo de palabra y desde entonces los vallecaucanos no recibieron una compensación.

América de Cali venció 2-1 al Club El Nacional de Ecuador, en un amistoso jugado en junio de 2024 - crédito América de Cali

“Además de la posible demanda del cuadro colombiano, El Nacional tiene problemas extra futbolísticos dentro del plantel por las amenazas y extorsiones en contra de David Cabezas y Anthony Bedoya“, señaló el portal web ecuatoriano, con respecto a la crisis que atraviesa el equipo.

Victoria clave en Pasto

América de Cali logró un nuevo triunfo por 0-2 como visitante ante Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad, en el partido aplazado de la tercera fecha de la Liga BetPlay II-2025. Con este resultado, el conjunto vallecaucano sumó su segunda victoria consecutiva y se acerca a la zona de clasificación a los cuadrangulares.

Un autogol en el minuto 41 abrió el marcador para los rojos, luego de que un centro de Lucumí por la izquierda rebotara en dos jugadores de Pasto, Luis Caicedo y Nicolás Gil, antes de ingresar en la portería local. Instantes después, el travesaño evitó el empate de Willian Ordóñez para el equipo pastuso.

América de Cali salió del fondo de la tabla en la Liga BetPlay tras vencer 2-0 al Deportivo Pasto - crédito Colprensa

En el inicio del segundo tiempo, el VAR intervino para revisar una falta de Gil sobre Mateo Castillo en el área. Tras la revisión, el árbitro sancionó penal y Rafael Carrascal convirtió el 0-2 desde los 12 pasos.

Durante la última media hora, el encuentro se mantuvo trabado y sin mayores ocasiones de peligro. América de Cali defendió la ventaja y sumó tres puntos que lo ubican en la decimotercera posición de la tabla, mientras que Deportivo Pasto permanece en los últimos lugares.