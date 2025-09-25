James Aguirre, portero del Once Caldas, ofreció disculpas tras el tiro penal fallado ante IDV en Copa Sudamericana: “De corazón”

El portero del Once Caldas se expresó tras la eliminación del "Blanco Blanco" de la Copa Sudamericana - crédito jamesaguirre05 / Instagram

El 24 de septiembre de 2025, Once Caldas de Manizales quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer desde los tiros penal en el estadio Palogrande, ante Independiente del Valle por los cuartos de final.

En dicha instancia de la definición del clasificado para las semifinales, uno de los grandes protagonistas fue el portero James Aguirre, que erró su cobro de tiro penal, mandándolo por afuera del palo de la mano derecha en el duelo ante su colega, Guido Villar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El portero le pidió disculpas tras la eliminación de la "Gran Conquista" - crédito @jamesaguirre05 / Instagram

Por esta razón, Aguirre, expresó un mensaje tras la eliminación sufrida por el equipo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, instancia en la que Aguirre falló su cobro en la definición por tiros desde el punto penal.

“Hoy quiero dirigirme a ustedes con sinceridad y humildad. Estoy en una posición que nadie quisiera vivir, pero quiero que sepan que he entregado lo mejor de mí por estos colores🇮🇹🧤

Gracias a esta hinchada y a esta ciudad tan hermosa, que me han hecho sentir como un manizaleño más. A veces no existen palabras suficientes para describir este sentimiento, y aunque no siempre se logran los objetivos, el amor y la entrega permanecen intactos.

Quiero pedirles disculpas de corazón. Cada uno de nosotros dio lo mejor de sí, y estoy convencido de que aprenderemos de esta experiencia para volver más fuertes.

Una vez más, gracias por su apoyo incondicional. Les aseguro que seguiremos luchando con toda la dedicación y el compromiso que este club y su gente merecen", expresó.

Así reaccionó la gente a la publicación de James Aguirre

La gente reaccionó al sentido mensaje del portero de Once Caldas tras su fallo - crédito Jamesaguirre05 / Instagram

Después de la publicación de James Aguirre, algunos fanáticos del Once Caldas se expresaron tras la actuación del exportero de Atlético Bucaramanga, en donde mostraron su apoyo por la situación, aunque otros criticaron su rendimiento deportivo:

"Grande mi muchacho, todo lo que le has entregado a nuestro equipo no se borra, cuentas con todo el apoyo de una hinchada que te admira, aprecia y respeta …" - crédito @trovadorpastor_

“Grande James. El futuro se construye poco a poco. Gracias por dejarnos soñar. Vamos por lo demás ❤️" - crédito @camilova333

"El mejor arquero y capitán. Bendiciones la vida da revanchas, gracias por todas las alegrías, los verdaderos hinchas apoyan en las buenas y en las malas 👏👏" - crédito @tatiananinor

“Respete a el equipo. No es posible que Ud entrene todo los días de su vida, y patee un penalti así. Respete" - crédito @david.urquijo09

"Te banque mucho! Pero anoche la pecheaste!!!!! Cuando menos debías, vos y todos tus compañeros, pechifrios, no la comimos toda en ecuador y Uds salen con esto, que decepción" - crédito @sergiorojas11c

Independiente del Valle buscará su tercera Copa Sudamericana

Pese a que el partido comenzó de buena forma para Once Caldas, buscando el gol que le permitiera aumentar el marcador global, el cuadro dirigido por Hernán Darío Herrera no pudo controlar el buen juego en el mediocampo del equipo ecuatoriano.

Al minuto 27 de partido, con gol del delantero argentino Michael Hoyos anotó el primer gol, tras un buen manejo de la pelota por parte del volante Junior Sornoza, que llegó al área para centrar y dejar una pelota a Michael Hoyos, que gana en marca a Robert Mejía, y cabecea sin ningún problema y descuente el partido.

Con el descuento en el marcador, Independiente del Valle tomó confianza e intentó buscar el segundo gol ante un Once Caldas, que tuvo varias opciones con Michael Hoyos, debido a la buena sociedad que tuvo en el medio campo con Junior Sornoza y Darwin Guagua.

En el segundo tiempo, el cuadro dirigido por Javier Rebanal siguió buscando el resultado y lo lograría: al minuto 51, después de un tiro de esquina de Junior Sornoza, Michael Hoyos llegó a cabecear la pelota sin marca, y la colocó al palo de la mano derecha para sellar el 2-0.

El segundo gol despertó al Once Caldas, que intentó con más actitud que con fútbol llegar al gol, pero no fue efectivo en el arco de Guido Villar. Durante los minutos finales del encuentro, Michael Barrios intentó centrar una pelota para Dayro Moreno, pero el máximo goleador no pudo empujar la pelota.

En la definición desde los tiros del punto penal, los dos primeros cobros (de Dayro Moreno en Once Caldas y de Juan Cazares en Independiente del Valle) comenzó de la mejor forma, pero el cobro de Robert Mejía fue el que marcaría la tendencia a lo largo del encuentro,

Finalmente, uno de los encargados de cobrar fue James Aguirre, pero su tiro salió desviado, y finalmente el defensor ecuatoriano Layan Loor metió el gol final de Independiente del Valle para asegurar su paso a las semifinales.

Ahora, el cuadro ecuatoriano tendrá que jugar las semifinales ante Atlético Mineiro, mientras que Once Caldas se enfocará en la Liga BetPlay cuando enfrente a Boyacá Chicó, el 26 de septiembre de 2025 a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia).