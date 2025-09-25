Deportes

Así fue como le ofrecieron $30 millones a un jugador durante un partido: lo calificó como un “incentivo”

El recordado exfutbolista del fútbol colombiano Arley Dinas reveló el momento en que le dieron ese dinero previo a un compromiso en el campeonato, pero aclarando bajo qué circunstancias

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Un exjugador del fútbol colombiano
Un exjugador del fútbol colombiano aceptó que le ofrecieron dinero previo a un partido del campeonato - crédito Jesús Avilés/ Infobae

El fútbol colombiano ha estado en medio de escándalos por apuestas ilegales, amaños y sobornos para beneficiar a algún equipo, jugador o entrenador, no solo en esta época, sino en diferentes etapas en las que esa clase de hechos eran comunes, como en los años 80 y 90.

Un exjugador reveló cómo le ofrecieron 30 millones de pesos por un partido, explicando cómo fue ese momento y bajo qué contexto, además de entregar detalles de lo que era ese tipo de práctica en el campeonato profesional, en especial de determinadas personas que llegaban con el dinero listo para entregar.

Sumado a eso, el exfutbolista recordó el momento en el que tuvo la oportunidad de figurar en el fútbol argentino, pero por temas ajenos a la parte deportiva, pasó uno de los peores momentos de su carrera y del que se arrepiente por lo que pasó con un empresario.

“Si te van a incentivar”

El exjugador Arley Dinas, recordado por su paso por clubes como Deportivo Cali, América, Millonarios, entre otros, dijo en una entrevista a El País Cali que sí aceptó 30 millones de pesos durante un partido: “A mí me tocó, pero para ganar. Si te van a incentivar para ganar, lógico que uno lo hace”.

Sin dar detalles de cuándo se dio ese hecho o en qué encuentro, el exjugador explicó que se dio en un compromiso que era importante para el club en el que jugaba: “Había un equipo que necesitaba que le ganáramos a otro equipo y nos dijeron que ‘hay ‘X’ dinero’ y dijimos que sí”.

Arley Dinas también es recordado
Arley Dinas también es recordado por su paso por la selección Colombia, a principios de la década del 2000 - crédito AFP

En esa época nos dieron 30 millones para ganar. Un equipo que dé 30 o 50 millones de pesos que clasifica a una semifinal o final, con lo que reciben por taquilla quintuplican y hasta más, esa cifra”, afirmó Dinas, dando a entender que era una institución que tenía la capacidad económica para pagar eso.

Luego de eso, el exjugador resaltó que, con el incentivo, sus compañeros salieron motivados para quedarse con el triunfo: “Al equipo que enfrentamos necesitaba la victoria, pero nosotros ganamos e hice gol. El otro equipo que nos buscó solo necesitaba que triunfáramos”.

Arley Dinas aseguró que le
Arley Dinas aseguró que le dieron 30 millones de pesos como incentivo para ganar un partido del fútbol colombiano - crédito @rinconvinotinto/X

Finalmente, Dinas dejó claro que ese dinero solo se aceptó para buscar una victoria y ayudar a sus colegas: “Nunca para perder. Por lo menos en los equipos que estuve nuca nos dijeron que nos daban plata para perder”.

“Me sentí robado”

Arley Dinas también recordó su etapa frustrada por Boca Juniors, equipo al que llegó en 2002 proveniente de Millonarios y con el que tenía mucha ilusión: “Todo jugador suramericano quiere jugar en Boca o River Plate y yo dije ‘este es mi fútbol, Boca es de correr y meter’”

“El ‘profe’ Tabárez no me dio la oportunidad. Yo solo alcancé a jugar dos partidos, entonces le pedí que habláramos. Le dije que yo no vengo a jugar en la reserva, vengo a pelear el puesto y si me va a poner a jugar en la reserva, mejor no me convoque”, dijo el exjugador, que cuando conversó con el uruguayo, añadió que “no me había pedido. Sin embargo, entrene a ver qué pasa. Yo tenía contrato por un año, pero como estaba acostumbrado a jugar, a los seis meses renuncié”.

Arley Dinas solo jugó dos
Arley Dinas solo jugó dos partidos con Boca Juniors en 2002, saliendo por falta de continuidad y la polémica con su representante - crédito @fpcbiblio/X

Durante una charla con el entonces presidente de Boca, Mauricio Macri, Dinas descubrió lo que pasaba con su sueldo: “Me dijo ‘Dinas, quédese, no se vaya. Usted gana más que muchos de los otros jugadores’. Yo me sorprendí y le pregunté que cuánto gano y justo ahí me di cuenta de que el empresario que me representaba, José Castaño, estaba cobrando mucho más de lo que me había dicho a mí”.

“El contrato estaba por 15 mil dólares mensuales y José Castaño me daba 6 mil dólares, entonces con muchas más ganas renuncié, me sentí robado”, terminó de decir el exfutbolista sobre lo que cobraba en el Xeneize.

