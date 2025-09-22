Deportes

Rafael Dudamel estalló contra el arbitraje en Colombia, tras el empate entre Boyacá Chicó y Pereira: esta fue la polémica jugada

El entrenador del conjunto risaraldense señaló a Keiner Jiménez, árbitro VAR, como el responsable de sancionar un penalti que a su juicio era inexistente

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Rafael Dudamel jugó contra el
Rafael Dudamel jugó contra el equipo en el que fue campeón por última vez en Colombia - crédito Colprensa

La decisión arbitral en los minutos finales del encuentro entre Boyacá Chicó y Deportivo Pereira generó controversia y fuertes reclamos, especialmente del cuerpo técnico visitante.

El partido, correspondiente a la jornada dominical de la Liga Betplay 2025-II y disputado en Tunja, había transcurrido hasta el minuto 90+5 con una leve ventaja para el equipo pereirano (0-1), hasta que una falta señalada en el área derivó en un penal para el conjunto local.

El árbitro Carlos Andrés Márquez Ortega sancionó esta infracción tras un forcejeo dentro del área, aunque no se evidenció un contacto claro ni una falta de fuerza desmedida por parte de la defensa de Pereira.

Además, la determinación de la jugada exacta por la cual se concedió el penal no logró esclarecerse de forma inmediata, lo que aumentó el descontento tanto en el campo como entre los espectadores.

Esta fue la jugada sancionada
Esta fue la jugada sancionada como penalti por el juez central y revalidada por el VAR - crédito Redes sociales

Finalmente, Johan Bocanegra transformó el cobro desde los doce pasos, estableciendo un empate 1-1 cuando ya se disputaban los 90+12 minutos reglamentarios.

Tras el pitazo final, Rafael Dudamel, entrenador de Deportivo Pereira, manifestó su inconformidad por el desenlace.

En rueda de prensa, Dudamel expresó: “Hicimos un partido muy correcto ante un equipo muy necesitado que sabíamos tenía sus puntos frágiles y por allí los aprovechamos (...)”, aunque sus críticas se enfocaron en el arbitraje.

El técnico apuntó a una tendencia recurrente en sus visitas a Tunja: “No es raro que cuando uno viene a esta cancha, siempre pasan cosas extrañas y hay muchas causalidades”, subrayó Dudamel frente a los medios.

El estratega también hizo referencia a antecedentes con parte de la terna arbitral, identificando al responsable del VAR, Keiner Jiménez, como figura repetida en situaciones polémicas.

El entrenador del Deportivo Pereira se refirió al arbitraje del partido contra Boyacá Chicó - crédito Rueda de prensa

“Hace casi un año vine aquí y también tuve una polémica, y en aquel momento el señor del VAR, Keiner Jiménez, era el mismo que hoy (domingo) sancionó el penal; ya ahí le encuentro la justificación a todo”, aseguró Dudamel.

Con evidente molestia, el entrenador enfatizó el impacto negativo que estas situaciones tienen en el torneo.

“Sin duda alguna que esto empaña al fútbol colombiano”. Al dialogar con la juez principal central, Dudamel remarcó que el problema va más allá de un simple partido: “Esto no es un Boyacá Chicó contra Pereira, esto es el fútbol colombiano, es la imagen total”.

Antes de concluir su intervención, no ocultó su frustración: “Nos vamos amargados por el empate, pero sobre todo triste porque esto empaña la imagen del fútbol colombiano”. A pesar de las circunstancias, el director técnico indicó que el equipo mantiene opciones matemáticas para clasificar a las finales, señalando la necesidad de continuar luchando.

“Nos toca seguir, matemáticamente tenemos muchas posibilidades, tenemos que seguir en estas batallas, partido a partido, el equipo se ha mostrado entero físicamente, íntegros como profesionales y de la mano de ellos vamos a seguir luchando contra todo”.

Así va Deportivo Pereira en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El cuadro risaraldense armó un
El cuadro risaraldense armó un plantel competitivo para pelear por el título en Colombia- crédito @MaoVidalGarcia/X
  1. Atlético Bucaramanga: 24 puntos / +11 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  2. Junior FC: 22 puntos / +8 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  3. Independiente Medellín: 21 puntos / +6 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  4. Fortaleza CEIF: 21 puntos / +5 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  5. Atlético Nacional: 20 puntos / +9 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 20 puntos / +5 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  7. Llaneros FC: 18 puntos / 0 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  8. Deportivo Cali: 17 puntos / +1 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  9. Independiente Santa Fe: 17 puntos / +1 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  10. Alianza FC: 16 puntos / -2 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  11. Deportivo Pereira: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados.

