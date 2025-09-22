Deportes

Deportivo Cali, bicampeonas de Colombia: así quedó el palmarés de títulos del Fútbol Profesional Femenino

Las azucareras bordaron su tercera estrella en el escudo tras igualar la serie 1-1 e imponerse en la tanda de penaltis 5-4

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Leidy Cobos fue la autora
Leidy Cobos fue la autora del 1-0 en la vuelta de la final femenina - crédito Deportivo Cali

Los últimos 90 minutos de la serie final entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe iniciaron con las Leonas confiadas por la ventaja conseguida en la ida, disputada en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la mínima diferencia. Sin embargo, las Azucareras sabían que debían imponer condiciones y fueron las que manejaron los hilos del primer tiempo.

Aunque el cuadro rojo tuvo la primera acción ofensiva de riesgo en el partido, cuando Karla Viancha dejó pasar entre sus piernas el balón para habilitar a Daniela Garavito, que de frente al arco remato, pero el disparo no representó ningún riesgo para la guardameta Luisa Agudelo, fueron las verdiblancas las que abrieron el marcador.

Lejos del arco, Ingrid Guerra, la máxima goleadora en la historia del Deportivo Cali, recibió el balón, pero filtró un pase para Leidy Lorena Cobos. La centrodelantera recibió el balón y con fortaleza y técnica se impuso a las defensoras y acomodó el balón al palo de la mano derecha de Yessica Velásquez.

Deportivo Cali se fue al
Deportivo Cali se fue al entretiempo arriba en el marcador - crédito Deportivo Cali

Con el 1-0 en el marcador de vuelta y la serie empatada a un gol, las jugadoras se desplazaron al camerino.

El segundo tiempo inició con una tónica similar, en donde el Deportivo Cali era agresivo en ataque, mientras que Santa Fe aguardaba en su área para buscar a través del contragolpe volver a ponerse arriba en el global.

Sobre el minuto 62, la jueza central sancionó una mano penalti de una de las Leonas, pero el VAR corrigió su decisión, pues inicialmente había fuera de juego en la acción que derivó en la infracción de la defensora santafereña.

Otro momento canónico de la final de la Liga 2025 fue al minuto 82 cuando Katherine Valbuena recibió la segunda amarilla, por una sujeción a mitad de cancha cuando Kelly Ibarguen se escapaba. La jueza central consideró que cortó un avanza prometedor de gol y dejó a las leonas con 10 jugadoras.

La ida terminó en victoria
La ida terminó en victoria 1-0 para Independiente Santa Fe - crédito Dimayor

El partido se le salió de las manos a la jueza central cuando se corría el tiempo de reposición. Mariana Silva simuló un golpe en su cara por parte de Kelly Caicedo, esto nunca sucedió por lo que vio la segunda amarilla, la primera fue en por alegar, previo a que mostrara la cartulina roja a Valbuena.

Con nueve jugadoras, el Deportivo Cali se fue al frente y dispuso de un tiro libre, el cual fue desviado al tiro de esquina. En este cobro las defensoras de Santa Fe sacaron el balón sobre el vertical de la mano izquierda. Los últimos 90 minutos de la serie terminó con victoria 1-0 de las Azucareras, por lo que los penaltis definieron a las campeonas de la Liga 2025.

Mariana Zamorano fue la única jugadora de Independiente Santa Fe que falló su cobro; mientras que Daniela Garavito, Cristina Motta, Karen Hernández y Lizeth Aroca anotaron.

En Deportivo Cali las cobradoras que le dieron el bicampeonato a las azucareras fueron Paola García, Ingrid Guerra, Lina Arboleda, Kelly Ibarguen y Loren Sánchez. Este es el tercer título en la historia del cuadro verdiblanco, todas las finales ganadas a Independiente Santa Fe

Así quedó el palmarés de títulos en el Fútbol Femenino de Colombia

El Deportivo Cali es el
El Deportivo Cali es el primer equipo en Colombia en sumar dos títulos de manera consecutiva en la Liga Femenina - crédito Deportivo Cali

En 2016, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la creación de la Liga Profesional Femenina, lo que representó un avance en la institucionalización de la disciplina. La primera edición del torneo se jugó en 2017, con 18 equipos, y tuvo como primer campeón a Independiente Santa Fe.

Deportivo Cali

(3 títulos): 2021, 2024 y 2025

Independiente Santa Fe

(3 títulos): 2017, 2020, 2023.

América de Cali

(2 títulos): 2019, 2022

Atlético Huila

(1 título): 2018

