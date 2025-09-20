Deportes

Técnico del Club León reveló el motivo por el que James Rodríguez no jugó ante Tijuana por la Liga MX

El equipo dirigido por Eduardo Berizzo fue superado ampliamente por el Tijuana, que aprovechó la fragilidad defensiva de los esmeraldas y la baja de James Rodríguez para firmar una victoria aplastante en la Liga MX

-El técnico argentino entregó detales sobre la ausencia del volante de la selección Colombia-crédito Club León/Facebook

El Club León pasa por un mal momento en el fútbol mexicano: el 19 de septiembre de 2025, los Xolos de Tijuana lo golearon por 5-0 en el estadio Caliente por la fecha 9 de la Liga MX.

Aunque en los últimos encuentros, el equipo de James Rodríguez y Eduardo Berizzo habían encontrado una regularidad a lo largo del encuentro, la goleada en la frontera México-Estados Unidos volvió a dejar dudas en el manejo táctico del entrenador argentino.

Por esta razón, los medios mexicanos le consultaron en la rueda de prensa sobre el partido, y la ausencia de James Rodríguez, y allí el entrenador volvió a confirmar que el colombiano se lesionó.

El técnico argentino habló acerca de la ausencia del colombiano en el partido llevado a cabo en la frontera México-Estados Unidos-crédito @clubleonfc/X

El propio Eduardo Berizzo, director técnico de León, abordó el tema en conferencia de prensa tras la derrota. El entrenador fue enfático al descartar cualquier vínculo entre la ausencia del colombiano y el césped sintético, y explicó que el jugador no se encontraba en condiciones óptimas debido a una molestia física.

“No, ningún tema del sintético ni nada. Es una lesión en el talón de Aquiles y no estaba bien. En noches así uno tal vez quiere explicar a través de las ausencias, pero prefiero explicar que los que estuvimos en campo podríamos haber resuelto mejor de lo que lo hicimos", dijo.

Por otra parte, habló sobre la goleada que vivió en el estadio Caliente de Tijuana, asumiendo la responsabilidad por el resultado.

El principal responsable siempre es el entrenador y es desagradable que te conviertan tantos goles en contra. En el juego no nos dio nada, defendimos mal la pelota parada y tenemos que aprender de lo que pasó”, declaró el técnico argentino en la misma rueda de prensa.

Las Fieras terminaron goleados, sin James Rodríguez a la carga

El equipo de Guanajuato terminó aplastado y con serias dudas sobre la gestión del técnico Eduardo Berizzo-crédito @clubleonfc/X

La contundente victoria de Tijuana sobre León en el estadio Caliente marcó una de las derrotas más abultadas de la temporada para el equipo dirigido por Eduardo Berizzo. Los Xolos, bajo la conducción del uruguayo Sebastián Abreu, se impusieron por 5-0 ante un León que no contó con la presencia de su capitán, el colombiano James Rodríguez, ausente por lesión.

El desarrollo del encuentro evidenció la superioridad de Tijuana desde los primeros minutos. El camerunés Frank Boya abrió el marcador con un cabezazo al minuto 12, estableciendo el 1-0.

Apenas cuatro minutos después, el ecuatoriano Jackson Porozo amplió la diferencia, también de cabeza, colocando el 2-0. La presión de los locales continuó y, al minuto 29, Rafael Inzunza anotó el tercer tanto con un disparo raso y frontal dentro del área.

Ya en la segunda mitad, el argentino Ezequiel Bullaude marcó el 4-0 al minuto 76, rematando frente al arco. El resultado final lo selló el jamaicano Shamar Nicholson, quien convirtió el quinto gol en tiempo de descuento, al 90+3, con un toque a corta distancia.

Con este resultado, Tijuana alcanzó los 16 puntos, mientras que León permanece con 11 unidades. La ausencia de James Rodríguez fue uno de los temas abordados tras el partido. Eduardo Berizzo explicó que el mediocampista colombiano no viajó a Tijuana debido a una lesión en el tendón de Aquiles, lo que lo dejó fuera de la convocatoria.

“En una noche así, se quiere explicar con las ausencias, y no, prefiero explicar que los que estábamos en campo pudimos resolver el partido mejor de lo que lo hicimos. El primer responsable siempre es el entrenador”, dijo.

Cuándo vuelve a jugar el Club León

James Rodríguez espera volver ante Mazatlán-crédito Club León

El equipo de las “Fieras” volverá a la acción el 23 de septiembre de 2025 en el estadio Nou Camp ante Mazatlán, a partir de las 10:05 p. m. (hora de Colombia)

  • 23 de septiembre de 2025 - Liga MX: Club León vs. Mazatlán
  • 26 de septiembre de 2025 - Liga MX: Juárez vs. Club León
  • 4 de octubre de 2025 - Liga MX: Club León vs. Toluca
  • 18 de octubre de 2025 - Liga MX: Santos Laguna vs. Club León
  • 22 de octubre de 2025 - Liga MX: Atlas vs. Club León
  • 25 de octubre de 2025 - Liga MX: Club León vs. Pumas UNAM
  • 1 de noviembre de 2025 - Liga MX: Club América vs. Club León
  • 8 de noviembre de 2025 - Liga MX: Club León vs. Puebla

