Este fue el insólito penal que hizo el arquero del Deportes Tolima ante Atlético Bucaramanga por Liga BetPlay

La infracción de Cristopher Fiermarin dentro del área permitió al equipo visitante tomar ventaja, consolidando su buen momento y dejando a Deportes Tolima en una situación comprometida

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El portero uruguayo no pasó
El portero uruguayo no pasó una buena noche en Bucaramanga y fue responsable de la derrota del Tolima-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Un error insólito del arquero uruguayyo Cristopher Fiermarin marcó el desarrollo del partido entre Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga, permitiendo que el equipo local se impusiera y se consolidara como líder de la Liga Betplay.

La jugada, que rápidamente se viralizó en redes sociales, dejó atónitos a los aficionados y generó debate sobre la actuación arbitral, ya que el guardameta uruguayo evitó la expulsión pese a la gravedad de la falta.

Este fue el insólito blooper del guardameta uruguayo en el partido ante Atlético Bucaramanga-crédito @WinSportsTV/X

Durante el encuentro, Fiermarin cometió una infracción dentro del área, en contra del delantero Fáber Gil, cuando ya tenía el balón en sus manos, lo que derivó en un penalti que muchos calificaron como uno de los más inusuales de la temporada.

La acción se produjo al minuti 43, en un momento clave del partido, facilitando que Atlético Bucaramanga tomara ventaja en el marcador y se acercara a la clasificación para la siguiente fase del torneo.

El penalti, que fue ejecutado tras la sanción del árbitro David Espinosa, no solo cambió el rumbo del partido, puso en evidencia la presión que enfrentan los arqueros en situaciones límite. A pesar de la expectativa de una posible tarjeta roja, el árbitro decidió no expulsar a Fiermarin, lo que generó reacciones encontradas entre los seguidores y analistas del fútbol colombiano.

Atlético Bucaramanga sigue como líder

Bucaramanga se colocó en lo
Bucaramanga se colocó en lo más alto del campeonato- crédito Richard Dangond/Colprensa

Con este resultado, Atlético Bucaramanga se posicionó como líder de la Liga Betplay, incrementando sus posibilidades de asegurar un lugar en la fase final del campeonato. La victoria, impulsada por el penalti concedido, refuerza el buen momento del equipo y deja a Deportes Tolima con la necesidad de replantear su estrategia defensiva para los próximos compromisos.

La jugada protagonizada por Fiermarin se suma a la lista de episodios llamativos en la historia reciente del fútbol colombiano, recordando la importancia de la concentración y el control emocional en el desempeño de los arqueros.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la intensidad y la solidez táctica de Atlético Bucaramanga, que supo capitalizar los errores del rival. El primer tanto llegó en el tiempo añadido de la primera mitad, tras una jugada polémica protagonizada por el arquero uruguayo Cristopher Fiermarín.

La responsabilidad de ejecutar la pena máxima recayó en Fabián Sambueza, quien, con una definición precisa, descolocó a Fiermarín y abrió el marcador al minuto 45+3’. Este gol permitió a Atlético Bucaramanga irse al descanso con ventaja, en un partido que hasta ese momento se había mostrado equilibrado.

Durante la segunda parte, Deportes Tolima intentó revertir la situación, pero la defensa local se mantuvo firme y evitó cualquier intento de reacción. Cuando el encuentro parecía concluir con una diferencia mínima, Luciano Pons amplió la ventaja en el minuto 90+2, asegurando los tres puntos para el conjunto “Leopardo”.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga es el nuevo
Atlético Bucaramanga es el nuevo líder de la Liga BetPlay- crédito Dimayor
  1. Atlético Bucaramanga: 24 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +13)
  2. Junior: 21 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. Fortaleza CEIF: 21 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  4. Independiente Medellín: 20 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  5. Deportes Tolima: 20 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  6. Llaneros: 18 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  7. Atlético Nacional: 17 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  8. Santa Fe: 16 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  9. Alianza FC: 15 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  10. Deportivo Cali: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  11. Deportivo Pereira: 13 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  12. Once Caldas: 13 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  13. Envigado: 11 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  14. Millonarios: 11 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  15. La Equidad: 11 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  16. Unión Magdalena: 11 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  17. América de Cali: 10 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  18. Boyacá Chicó: 10 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  19. Deportivo Pasto: 9 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  20. Águilas Doradas: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -5)

