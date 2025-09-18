Deportes

La prensa argentina analizó a Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño tras la derrota de River Plate: “Completó la faena”

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo contó con la presencia de titular del exvolante de Águilas Doradas y Cruz Azul, mientras que el exfutbolista del América de Cali entró en el banco de suplentes

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Guardar
Kevin Castaño fue criticado por
Kevin Castaño fue criticado por la prensa argentina - crédito Juan MABROMATA / AFP

River Plate cayó 2-1 ante Palmeiras en el primer partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Más Monumental, de Buenos Aires.

El equipo de Marcelo Gallardo ahora tendrá que ir al Allianz Parque, de São Paulo, mínimo a buscar empatar la serie para forzar la definición del semifinalista desde los tiros del punto penal.

Luego del partido la prensa argentina calificó el rendimiento de los jugadores colombianos Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja (que aunque solo jugó más de 15 minutos, tuvo una opción clara).

El cambio en el segundo
El cambio en el segundo tiempo entre Enzo Pérez por Juan Fernando Quintero fue destacado por el rotativo deportivo más importante de Argentina - crédito ole.com.ar

El diario Olé calificó el ingreso de Juan Fernando Quintero por Enzo Pérez durante el segundo tiempo, destacando la forma en la cual cambió la dinámica de juego de River Plate.

“Mejoró sustancialmente a River con sus toques y su fútbol y completó la faena de sus muy buenos 45 minutos con un cruce salvador tirándose al piso frente a Allan”, dijo el medio de comunicación.

El diario argentino no fue
El diario argentino no fue condescendiente con Kevin Castaño - crédito ole.com.ar

Por otra parte, el partido de Kevin Castaño, que estuvo presente en los noventa minutos, fue calificado por el diario argentino de forma negativa

“Incómodo y muchas veces sobrepasado por el juego de Palmeiras, no pudo hacerse eje ni juntar pases en campo contrario”, detalló Olé.

De Miguel Ángel Borja, que jugó los últimos minutos del partido, dijeron de forma breve lo siguiente:

“Tuvo la última, pero se le fue apenas ancha”, destacaron.

Más calificaciones de la prensa de Argentina

La prensa argentina siguió la
La prensa argentina siguió la línea de defender a Juan Fernando Quintero y criticar a Kevin Castaño - crédito Juan Mabromata / AFP

Otro de los medios de comunicación que calificó el rendimiento de los colombianos fue TyC Sports, que siguiendo la misma línea, criticó de forma tajante el rendimiento de Kevin Castaño de la siguiente manera, reconociendo que en caso de que estuviera disponible, era mejor la presencia del volante argentino Giuiliano Galoppo:

“River extrañó a Galoppo y en su lugar ingresó el colombiano de los 14 palos. Dentro de lo desastroso que podía esperarse, lo suyo solamente no fue malo. Podría haber sido mejor incluso si en la última tiraba a rastrón, no ese centro de mierda pinchado a nadie. Falta de criterio en momentos claves, duele, salió mucha plata”, detallaron.

Además, habló sobre la gran influencia que tuvo Juan Fernando Quintero a la hora de cambiar el juego de River Plate durante el segundo tiempo.

“Activo, le dio a River algo de movilidad aunque nunca logró ser demasiado profundo. Pero lo de Juanfer destaca porque se percibe que no está para los noventa pero de todas maneras en el rato que está se pone el equipo al hombro. A tal punto que deja una barrida increíble en una contra de Palmeiras", dijeron.

Otro de los diarios más
Otro de los diarios más importantes de Argentina calificó a Quintero y Castaño en la derrota ante Palmeiras - crédito Clarín

Finalmente, el diario Clarín de Argentina, siguió la misma línea con Kevin Castaño diciendo lo siguiente, destacando que se entendió bien con el exvolante del América de Cali:

“Jugó pésimo en la etapa inicial y fue uno de los motores de la levantada del complemento. Se sintió mejor respaldado con Portillo a su costado. También se entendió muy bien con Juanfer”, dijeron.

Clarín también fue enfático en decir que el estado físico de Quintero fue un impedimento para que el colombiano mostrara su talento de forma completa:

“Una pena que el colombiano no esté mejor desde lo físico porque le sería muy útil a River. Entró y le cambió la cara al equipo. Se plantó por la derecha y conectó mucho y bien con Castaño y Montiel. Intentó con remates desde afuera, aunque siempre lo bloquearon. Salvó una contra peligrosa yendo al piso como un defensor”, analizaron.

Así fue el partido entre River Plate y Palmeiras

La serie de cuartos de final de la Copa Libertadores entre River Plate y Palmeiras quedó marcada por un desenlace que reavivó las esperanzas del conjunto argentino, pese a la derrota sufrida en el estadio Monumental. El gol de Lucas Martínez Quarta en los minutos finales permitió que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo mantenga vivas sus aspiraciones de clasificación, de cara al partido de vuelta que se disputará en San Pablo dentro de siete días.

El encuentro comenzó con un ambiente imponente: 40.000 globos decoraron las tribunas y la hinchada local alentó sin cesar durante el calentamiento. Sin embargo, el desarrollo del primer tiempo fue adverso para River Plate, que se vio superado por un Palmeiras sólido y efectivo.

El conjunto brasileño, dirigido por Abel Ferreira, impuso su dominio territorial y de posesión, lo que se tradujo en una ventaja de 2-0 antes del descanso. El primer tanto llegó tras un córner desde la derecha, cuando el capitán paraguayo Gustavo Gómez conectó de cabeza sin marca y abrió el marcador. Más tarde, una jugada colectiva construida por el argentino José Manuel López y definida por Vitor Roque amplió la diferencia, consolidando la superioridad visitante.

Durante la primera mitad, River Plate no logró hilvanar jugadas de peligro ni sostener la posesión, mientras que los volantes de contención de Palmeiras recibieron amonestaciones, aunque el equipo brasileño mantuvo el control. El arquero Franco Armani evitó una desventaja mayor al desviar un tiro libre ejecutado por Andreas Pereira, en una de las intervenciones más destacadas del partido.

En el complemento, Marcelo Gallardo realizó modificaciones tácticas y de nombres, buscando revertir la situación. El ingreso de Juan Fernando Quintero y el propio Martínez Quarta por Enzo Pérez y Paulo Díaz permitió que el equipo se adelantara en el campo y recuperara el control del balón. A partir de ese momento, River Plate generó varias situaciones de peligro, acercándose al área rival y obligando al arquero Weverton a intervenir en repetidas ocasiones. Un remate de media distancia de Acuña se fue apenas desviado, mientras que un cabezazo de uno de los delanteros locales rozó el palo izquierdo.

La insistencia de River Plate tuvo su premio en los minutos finales, cuando Lucas Martínez Quarta probó desde fuera del área y, tras un desvío, convirtió el descuento que dejó el marcador 2-1 a favor de Palmeiras. Este gol resultó fundamental para mantener la serie abierta, ya que obliga al conjunto argentino a buscar la victoria en Sao Paulo para forzar, al menos, la definición desde los tiros del punto penal.

