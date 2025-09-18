Faustino Asprilla le lanzó dura indirecta al fútbol colombiano por el homenaje que hará Newcastle tras su triplete ante Barcelona: “Nadie”

El "Tino" fuena de las principales figuras en el fútbol inglés con el Newcastle de Inglaterra - crédito Leonardo Muñoz / EFE

Faustino ‘el Tino’ Asprilla es uno de los futbolistas colombianos más recordados en la historia del Newcastle United.

Por esta razón, recibirá un homenaje especial este jueves 17 de septiembre de 2025 en el estadio Saint James Park antes del partido de Champions League frente al Barcelona.

El motivo: se le realizará un reconocimiento a la hazaña que protagonizó hace 28 años, cuando anotó un triplete inolvidable ante el conjunto catalán.

En medio de la expectativa por el evento, Asprilla aprovechó la ocasión para señalar la ausencia de reconocimientos similares en Colombia, lanzando una indirecta a Atlético Nacional, el club donde también dejó huella.

Newcastle y Barcelona se verán las caras después de 28 años en la Champions League - crédito Lee Smith / REUTERS

Más allá de la celebración en Inglaterra, en charla con Blog deportivo, de Blu Radio, el 17 de septiembre de 2025, Asprilla expresó su descontento por la falta de homenajes en su país natal.

“Aquí y en Parma sí me han hecho homenajes. En Colombia, ni Atlético Nacional ni nadie”, lamentó el exdelantero, evidenciando la ausencia de reconocimientos por parte de los clubes colombianos, incluido el equipo paisa donde también fue figura. Sus palabras abrieron el debate sobre el valor que se otorga a las figuras históricas en el país.

El evento en el estadio St. James’ Park contempla no solo la ovación previa al partido, también tendrá una segunda salida de Asprilla al campo durante el entretiempo para interactuar con la afición. Además, el exjugador grabó un mensaje motivacional dirigido al plantel del Newcastle, que podría ser presentado como parte de la arenga previa al encuentro.

La expectativa en Newcastle es máxima, con un estadio lleno y una hinchada dispuesta a revivir la emoción de aquella noche de 1997. El club busca rendir homenaje a su ídolo colombiano y perpetuar el recuerdo de una de las gestas más significativas en su historia europea.

Así se promocionó el homenaje a Faustino Asprilla: esto dijo el exdelantero colombiano de aquella noche

Este fue el video en donde el club inglés le recordó el histórico triplete que marcó en Champions League - crédito @NUFC / X

El homenaje tendrá lugar minutos antes del inicio del encuentro e incluirá la entrada de Asprilla al terreno de juego para saludar a una afición que agotó todas las localidades del estadio. El exjugador colombiano comentó que ni siquiera sus excompañeros residentes en Inglaterra lograron conseguir entradas, lo que demuestra el fervor que aún despierta su gesta entre los seguidores del Newcastle.

Como parte del tributo, el club le entregará una camiseta pintada a mano por un artista francés, con su rostro y una imagen inspirada en aquella noche de 1997, cuando el Newcastle vivió su primera participación en la Liga de Campeones.

La noche del 17 de septiembre de 1997 quedó grabada en la memoria colectiva del fútbol europeo y, especialmente, en la de los hinchas del Newcastle. Sin la presencia de Alan Shearer ni Les Ferdinand, Asprilla asumió el rol de “falso 9” y se convirtió en el héroe inesperado del partido. “Hace 28 años estaba aquí, un día más en la oficina haciéndole tres goles al Barcelona”, recordó el exdelantero entre risas.

El triunfo por 3-2 sobre el Barcelona no solo sorprendió al mundo del fútbol, sino que también consolidó el cariño de la afición inglesa por el colombiano.

“Por eso los hinchas lo recuerdan con tanto cariño, cada año cuando empieza la Champions ese partido vuelve a la memoria de todos”, afirmó Asprilla al rememorar el impacto de aquella victoria.

Durante la entrevista, el exjugador relató detalles de esa noche histórica, destacando su concentración y la estrategia que le permitió marcar tres goles.

“Yo sabía que las pelotas iban a llegar por los costados. Estuve concentrado y por fortuna salieron tres veces. El cuarto casi entra, el arquero me lo tapó abajo”, explicó, resaltando la intensidad y el nivel de exigencia de aquel encuentro en charla con Blog Deportivo.