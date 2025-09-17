Deportes

Paro camionero dificultó la llegada de hinchas de Once Caldas a Quito: muchos llegaron caminando y por carreteras destapadas

El conjunto albo de Manizales jugará en el estadio Banco Guayaquil, de Ecuador, ante Independiente del Valle en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Los seguidores del conjunto albo buscan la manera de superar los bloqueos en carreteras de Ecuador - crédito Redes sociales

La declaración del estado de excepción en Ecuador ha marcado una jornada de tensión para habitantes y visitantes, particularmente para los hinchas del Once Caldas que intentan llegar por tierra a Quito para el partido del miércoles 17 de septiembre frente a Independiente del Valle, por la Copa Sudamericana.

La medida, anunciada por el presidente Daniel Noboa el martes 16 de septiembre, responde a la “grave conmoción interna” provocada por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y a un clima de inseguridad persistente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las protestas han incluido quema de neumáticos y reclamos por la falta de seguridad, situación que, según manifestantes, ha dejado a los conductores expuestos a robos, asaltos y extorsión.

Con neblina y muy en la madrugada, los hinchas de Once Caldas siguen caminando para llegar a Quito y ver a su equipo - crédito Redes sociales

Las restricciones decretadas afectan directamente a siete provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En lugares como la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, se han reportado bloqueos en la Panamericana norte, por lo que temprano en la mañana era común encontrar personas desplazándose a pie para llegar a sus empleos o centros educativos.

Esto ha representado un desafío logístico para los seguidores de Once Caldas que viajaron al vecino país para vivir el partido del albo contra Independiente del Valle en los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2025.

Andrés Felipe Correa, quien partió desde el barrio La Sultana de Manizales, describió así su experiencia: “Acá en la frontera hay un bus que nos lleva hasta Tulcán o San Gabriel y de ahí pasamos el bloqueo y otra vez a un bus. Normalmente, vale 10 dólares”, le dijo al diario La Patria

Por su parte, Andrea Sánchez, también de La Sultana, relató que alcanzar la frontera implicó un trayecto extendido: “Llegamos en bus hasta la frontera.

Fueron 22 horas hasta Ipiales (Nariño). Hay otro bus esperándonos, es de Ecuador, y nos lleva a Quito. Si no podemos pasar, vamos a pie. Como sea llegamos al partido”, narró para La Patria.

Los seguidores del Once Caldas en carros de carga por carreteras sin pavimentar de Ecuador - crédito Redes sociales

Algunos viajeros han optado por rutas alternas y trasbordos para sortear los bloqueos, incluso recurriendo a servicios de transporte particular: “A 4 dólares por persona nos están llevando”, relató uno de los hinchas que evadió así las zonas conflictivas. Un grupo de aproximadamente 40 personas salió en bus desde Manizales el lunes 15 de septiembre; su viaje marchó sin incidentes hasta el Puente Internacional Rumichaca, principal paso entre Ecuador y Colombia.

Tras completar el proceso migratorio y encontrar bloqueadas las principales vías, el grupo implementó una estrategia fragmentada: “Nos tocó coger un taxi hasta la terminal de San Miguel de Tulcán y tomaremos uno más que nos aproxime a lo más cerca al bloqueo, que es en un sector que se llama Julio. De ahí nos toca caminar aproximadamente una hora, atravesar el bloqueo y tomar otro carro que nos lleve a Ibarra y de ahí otro carro que nos lleve hasta Quito”, relató otro simpatizante blanco a La Patria.

Ficha del partido

Afiche del partido de Once
Afiche del partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle en los cuartos de final de la Copa Sudamericana - crédito Once Caldas
  • Independiente del Valle vs. Once Caldas - cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2025.
  • Lugar: estadio Banco Guayaquil - Quito, Ecuador
  • Fecha y hora: miércoles 17 de septiembre - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +.
  • Posible alineación Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Juan Cazares, Junior Sornoza, Thiago Santamaría, Emerson Pata y Claudio Spinelli.
  • D.T. Independiente del Valle: Javier Rabanal.
  • Posible alineación Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Luis Palacios; Robert Mejía, Mateo García; Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno.
  • D.T. Once Caldas: Hernán Darío “Arriero” Herrera.

Temas Relacionados

Once CaldasParo de Transportes EcuadorCopa SudamericanaOnce Caldas vs Independiente del ValleHolocausto NorteFPCColombia-Deportes

Más Noticias

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

El equipo colombiano, en el que juega de Dayro Moreno y es dirigido por Hernán Darío Herrera, tendrá una visita difícil en Quito ante uno de los equipos más destacados del Ecuador

Independiente del Valle vs. Once

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Los dirigidos por Vincent Kompany debutarán en Múnich ante el vigente campeón del mundo, a partir de las 2 p.m., hora colombiana

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Periodista deportivo reaccionó con furia tras la eliminación de Millonarios ante Envigado por Copa Colombia: “Fue una real porquería”

El cuadro azul no logró clasificar a la siguiente fase del torneo que reúne a los equipos de primera y segunda división, y esto causó la molestia de algún sector de la prensa

Periodista deportivo reaccionó con furia

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido aplazado de América de Cali vs. Bucaramanga

Al estadio Pascual Guerrero de Cali no asistieron más de dos mil hinchas, mientras que los Diablos Rojos podrían quedar eliminados una vez se ponga al día en el calendario de partidos

Así quedó la tabla de

Atlético Nacional hizo oficial la salida del argentino Javier Gandolfi “tras un proceso de evaluación adelantado en los últimos días”

Luego de un día de rumores sobre la salida del entrenador del equipo paisa, los directivos confirmaron la salida del argentino y anunciaron quién será técnico encargado para el partido ante Unión Magdalena

Atlético Nacional hizo oficial la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

‘Un poeta’: la cinta que

‘Un poeta’: la cinta que llevará a Colombia a los premios Óscar y Goya

Paulina Vega impulsa debate sobre licencia de maternidad en Colombia, con mensaje en redes: “Es un crimen a la humanidad”

Marianna Morales, representante de Bogotá en Miss Universe Colombia, denunció discriminación dentro del certamen por ser trans

Tiktoker español confesó cuáles son las primeras impresiones que se llevan de Colombia cuando la visitan

Tito el Bambino le dedicó a Dayro Moreno una versión especial de ‘Baila Morena’ por su cumpleaños: “Goles pa’ los nenes, goles pa’ las nenas”

Deportes

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Periodista deportivo reaccionó con furia tras la eliminación de Millonarios ante Envigado por Copa Colombia: “Fue una real porquería”

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido aplazado de América de Cali vs. Bucaramanga

Atlético Nacional hizo oficial la salida del argentino Javier Gandolfi “tras un proceso de evaluación adelantado en los últimos días”