Paro camionero dificultó la llegada de hinchas de Once Caldas a Quito: muchos llegaron caminando y por carreteras destapadas

La declaración del estado de excepción en Ecuador ha marcado una jornada de tensión para habitantes y visitantes, particularmente para los hinchas del Once Caldas que intentan llegar por tierra a Quito para el partido del miércoles 17 de septiembre frente a Independiente del Valle, por la Copa Sudamericana.

La medida, anunciada por el presidente Daniel Noboa el martes 16 de septiembre, responde a la “grave conmoción interna” provocada por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y a un clima de inseguridad persistente.

Las protestas han incluido quema de neumáticos y reclamos por la falta de seguridad, situación que, según manifestantes, ha dejado a los conductores expuestos a robos, asaltos y extorsión.

Las restricciones decretadas afectan directamente a siete provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En lugares como la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, se han reportado bloqueos en la Panamericana norte, por lo que temprano en la mañana era común encontrar personas desplazándose a pie para llegar a sus empleos o centros educativos.

Esto ha representado un desafío logístico para los seguidores de Once Caldas que viajaron al vecino país para vivir el partido del albo contra Independiente del Valle en los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2025.

Andrés Felipe Correa, quien partió desde el barrio La Sultana de Manizales, describió así su experiencia: “Acá en la frontera hay un bus que nos lleva hasta Tulcán o San Gabriel y de ahí pasamos el bloqueo y otra vez a un bus. Normalmente, vale 10 dólares”, le dijo al diario La Patria

Por su parte, Andrea Sánchez, también de La Sultana, relató que alcanzar la frontera implicó un trayecto extendido: “Llegamos en bus hasta la frontera.

Fueron 22 horas hasta Ipiales (Nariño). Hay otro bus esperándonos, es de Ecuador, y nos lleva a Quito. Si no podemos pasar, vamos a pie. Como sea llegamos al partido”, narró para La Patria.

Algunos viajeros han optado por rutas alternas y trasbordos para sortear los bloqueos, incluso recurriendo a servicios de transporte particular: “A 4 dólares por persona nos están llevando”, relató uno de los hinchas que evadió así las zonas conflictivas. Un grupo de aproximadamente 40 personas salió en bus desde Manizales el lunes 15 de septiembre; su viaje marchó sin incidentes hasta el Puente Internacional Rumichaca, principal paso entre Ecuador y Colombia.

Tras completar el proceso migratorio y encontrar bloqueadas las principales vías, el grupo implementó una estrategia fragmentada: “Nos tocó coger un taxi hasta la terminal de San Miguel de Tulcán y tomaremos uno más que nos aproxime a lo más cerca al bloqueo, que es en un sector que se llama Julio. De ahí nos toca caminar aproximadamente una hora, atravesar el bloqueo y tomar otro carro que nos lleve a Ibarra y de ahí otro carro que nos lleve hasta Quito”, relató otro simpatizante blanco a La Patria.

Ficha del partido

Independiente del Valle vs. Once Caldas - cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2025.

Lugar : estadio Banco Guayaquil - Quito, Ecuador

Fecha y hora : miércoles 17 de septiembre - 7:30 p. m. hora colombiana

Transmisión : ESPN y Disney +.

Posible alineación Independiente del Valle : Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Juan Cazares, Junior Sornoza, Thiago Santamaría, Emerson Pata y Claudio Spinelli.

D.T. Independiente del Valle : Javier Rabanal.

Posible alineación Once Caldas : James Aguirre; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Luis Palacios; Robert Mejía, Mateo García; Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno.

D.T. Once Caldas: Hernán Darío “Arriero” Herrera.