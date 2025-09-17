Deportes

Atlético Nacional tendría listo a su nuevo DT: habría acuerdo con reconocido entrenador argentino

El conjunto Verdolaga anunció la salida de Javier Gandolfi tras la polémica con los cuatro extranjeros en el duelo con Bucaramanga, que el conjunto santandereano ganó 0-3 en el escritorio

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Atlético Nacional busca clasificarse al grupo de los ocho clasificados en la Liga Betplay Dimayor- crédito Colprensa

El nombre de Pablo Guede, técnico argentino de 50 años, se posiciona como el principal candidato para asumir la dirección de Atlético Nacional, luego de la salida de Javier Gandolfi por una serie de resultados irregulares y la polémica alineación de cuatro extranjeros en cancha.

A raíz de esta situación, la directiva del club antioqueño intensificó la búsqueda de un nuevo entrenador, considerando tanto opciones nacionales como extranjeras, aunque la preferencia parece inclinarse nuevamente por un técnico de fuera del país.

Según informó el periodista Felipe Sierra, las negociaciones entre Guede y Atlético Nacional avanzan de manera significativa. Sierra detalló que existe un acercamiento serio para definir los términos del contrato, con la posibilidad de cerrar un acuerdo en los próximos días.

Y es que el recorrido profesional de Pablo Guede abarca una amplia variedad de clubes reconocidos en el ámbito internacional. El argentino ha dirigido equipos como Argentinos Juniors, Málaga (España), Necaxa, Tijuana, Morelia (México), Al-Ahli (Arabia Saudita), Colo-Colo (Chile), San Lorenzo, Palestino, Nueva Chicago y Pueba (México).

Guede se alejó de los banquillos en agosto de 2025, cuando dejó la conducción del club mexicano, y desde entonces no ha vuelto a dirigir.

En cuanto a títulos, el técnico argentino cuenta con un campeonato de liga chilena, dos Supercopas nacionales y una Copa de Chile obtenidas con Colo-Colo entre 2016 y 2018. Además, durante su paso por San Lorenzo, el estratega consiguió la Supercopa de Argentina en la temporada 2015/16.

Pablo Guede sería el nuevo entrenador de Atlético Nacional- crédito @PSierraR/X

Entre los nombres que han sonado para el cargo, el de Vicente Sánchez figuró en las listas iniciales; sin embargo, en las últimas horas, la opción de Guede ha cobrado fuerza y algunos medios hablan incluso de un preacuerdo.

Tanto el técnico argentino como Nacional avanzan seriamente para acordar los términos contractuales para poderse vincular al equipo”, reveló Felipe Sierra.

Aunque aún no hay confirmación oficial, la dirigencia de Atlético Nacional espera concretar la llegada de Guede en breve, dado que consideran que su perfil se ajusta a la necesidad inmediata del plantel tras la abrupta salida de Gandolfi.

Pablo Guede ha dirigido múltiples equipos a lo largo de su carrera- crédito Mario Ruiz/ EFE

Los números de Pablo Guede en el Puebla, su último club

Pablo Guede tomó el mando de Puebla en el Clausura 2025 de la Liga MX. Durante ese torneo el equipo tuvo una de sus peores campañas: quedó penúltimo en la tabla de cocientes. Su balance fue de 2 victorias, 3 empates y 13 derrotas.

En el inicio del Apertura 2025, Guede logró solo un triunfo en cinco fechas (contra León), mientras que sufrió cuatro derrotas. Esa pobre arrancada dejó al club cerca del fondo de la tabla general del torneo.

Al momento de su salida, Guede había dirigido en total 25 partidos oficiales con Puebla, con un récord acumulado de 5 victorias, 3 empates y 17 derrotas, lo que da una efectividad muy baja (alrededor de 24 %) en su gestión.

Atlético Nacional tendrá su tercer técnico en 2025, tras las salidas de Efraín Juárez y Javier Gandolfi - crédito Colprensa

Cuándo volverá a jugar Atlético Nacional

Atlético Nacional volverá a jugar el domingo 21 de septiembre de 2025 enfrentando a Unión Magdalena a las 4:10 p. m. hora de Colombia.

Ese partido corresponde a la Liga BetPlay Dimayor, torneo en el que Nacional ya tiene programados varios compromisos posteriores como Millonarios (el sábado 27 de septiembre) y Boyacá Chicó (el domingo 5 de octubre).

Es importante mencionar que la Dimayor ya oficializó la sanción contra Atlético Nacional por haber alineado a cuatro jugadores extranjeros en el duelo frente a Atlético Bucaramanga del pasado sábado 13 de septiembre de 2025. De hecho, fue por ese motivo que la dirigencia Verdolaga habría optado por destituir a Javier Gandolfi.

