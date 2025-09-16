Liverpool vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver en Colombia el partido estelar por la Champions League

El equipo de Arne Slot quiere seguir con su racha positiva en Champions League - crédito Lee Smith / REUTERS

Comienza la fase de liga del torneo de clubes más importante del mundo: la UEFA Champions League.

Mientras habrá acción de varios futbolistas colombianos, con Luis Díaz (Bayern Múnich) y Richard Ríos (Benfica) al mando, también se vivirá una jornada destacada con auténticos partidazos.

Uno de los partidos más destacados se vivirá en Anfield Road, en donde el Liverpool, de Arne Slot, recibirá a los “Colchoneros”, dirigidos por Diego Pablo Simeone.

Rojos y colchoneros se vuelven a ver las caras

Liverpool y Atlético de Madrid se verán las caras de nuevo - crédito Lee Smith / REUTERS

El partido se jugará el 17 de septiembre de 2025 en el estadio Anfield Road de Liverpool (Inglaterra), a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Espn 2 y de Disney Plus (en su plan Premium).

El árbitro del encuentro será el italiano Maurizio Mariani.

Ficha del partido

Liverpool vs. Atlético de Madrid

Fecha: 17 de septiembre de 2025

Estadio: Anfield Road de Liverpool

Árbitro: Maurizio Mariano (Italia)

Hora: 2:00 p. m.

Transmisión de TV: Espn 2 y Disney Plus Premium