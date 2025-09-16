Deportes

Esta fue la revalorarización que tuvo el delantero colombiano Luis Javier Suárez tras el póker ante Venezuela

Los cuatro goles anotados por el atacante samario en el partido de las eliminatorias, impulsó su proyección internacional y anticipa el aumento en su valor de mercado

Luis Suárez entró en el radar de la selección Colombia por su póker de goles - crédito Leonardo Fernández Viloria / REUTERS

El reciente desempeño de Luis Javier Suárez ha reavivado el interés por la evolución de su valor en el mercado internacional, especialmente después de su llegada al Sporting, de Lisboa, y su histórica actuación con la Selección Colombia.

El delantero, que actualmente ostenta una cotización de ocho millones de euros, se perfila para superar este registro en los próximos meses, impulsado por su impacto inmediato en el fútbol portugués y su papel destacado en las Eliminatorias sudamericanas.

El delantero samario se revalorizó de forma destacada tras sus cuatro goles con la selección Colombia - crédito transfermarkt.com

El ascenso de Suárez en el mercado europeo comenzó en julio de 2016, cuando el portal especializado Transfermarkt lo valoró en cincuenta mil euros al iniciar su carrera en el Recreativo Granada, filial del Granada CF, tras su paso por Leones en el campeonato de ascenso colombiano.

A partir de ese momento, su cotización experimentó incrementos moderados durante sus etapas en el Real Valladolid B y el Gimnàstic de Tarragona.

El salto significativo llegó con su incorporación al Real Zaragoza, donde alcanzó el millón de euros y posteriormente llegó a estar tasado en 7,5 millones de euros.

No obstante, entre diciembre de 2019 y abril de 2020, su valor sufrió una reducción de un millón de euros.

El punto más alto en la carrera de Suárez se registró durante su paso por el Granada, donde alcanzó una valoración máxima de diez millones de euros.

Posteriormente, su cotización inició una tendencia descendente, situándose en nueve millones de euros en el Olympique de Marsella y cayendo hasta 3,5 millones de euros en el Almería en junio del año pasado.

La temporada anterior marcó un punto de inflexión para el delantero colombiano.

Tras consagrarse como máximo goleador de la La Liga Hypermotion con 27 goles, su valor de mercado experimentó una recuperación progresiva hasta situarse nuevamente en 8 millones de euros, a la espera de la actualización tras sus primeras actuaciones con el Sporting de Lisboa.

  • Recreativo Granada: 50.000 euros - 2016
  • Recreativo Granada: 150.000 euros -2016
  • Real Valladolid Promesas: 250.000 euros - 2017
  • Real Valladolid Promesas: 250.000 euros - 2018
  • Gimnastic de Tarragona: 500.000 euros - 2019
  • Gimnastic de Tarragona: 800.000 euros - 2019
  • Real Zaragoza: 1.000.000 euros - 2019
  • Real Zaragoza: 4.500.000 euros - 2019
  • Real Zaragoza: 3.500.000 euros - 2020
  • Real Zaragoza: 7.500.000 euros - 2020
  • Granada CF: 10.000.000 euros - 2020 -2021
  • Granada CF: 9.000.000 euros - 2022
  • Olympique Marsella: 9.000.000 euros - 2022
  • Almería: 8.000.000 euros - 2023
  • Almería: 5.000.000 euros - 2024
  • Almería: 3.500.000 euros - 2024
  • Almería: 5.000.000 euros - 2024
  • Almería: 6.000.000 euros - 2025
  • Almería: 8.000.000 euros -2025

Cuanto dinero se recogió en los traspasos de Luis Suárez

Luis Suárez se ha convertido en una de las figuras destacadas del Sporting de Lisboa - crédito Rodrigo Antunes / REUTERS

Actualmente, el delantero, que se encuentra en 8 millones de euros tras su traspaso del Almería de España al Sporting de Lisboa, recogió una suma destacada de dinero.

En el ámbito de los traspasos, Transfermarkt indica que Suárez ha generado un movimiento total de 50,2 millones de euros en fichajes a lo largo de su carrera, lo que lo posiciona en el puesto 13 entre los futbolistas colombianos con mayor volumen de transferencias históricas. El ranking lo encabezan James Rodríguez con 148,63 millones de euros, seguido por Luis Díaz (126,22 millones de euros) y Jhon Durán (108,2 millones de euros).

El traspaso más elevado de Suárez se concretó en la última ventana de transferencias de verano, cuando el Sporting de Lisboa desembolsó 22,2 millones de euros por su fichaje como reemplazo de Viktor Gyökeres, además de comprometerse a pagar 5 millones de euros adicionales en variables. El Almería retuvo el 10 % de los derechos económicos del jugador para una futura venta.

  • De la UD Almería de España al Sporting de Lisboa de Portugal: 22 millones de euros
  • Del Olympique de Marsella de Francia al UD Almería de España: 8 millones de euros
  • De Granada de Espala al Olympique Marsella de Francia: 10 millones de euros
  • Del Watford de Inglaterra al Granada de España (2020-2021=: 10 millones de euros

