Deportes

Carlos Antonio Vélez reveló la posible razón de la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional: “Jugadores intocables”

El entrenador argentino no seguirá más con el cuadro verde por la derrota frente al Bucaramanga por 1-0 y un error de alineación, pero la situación iría más allá de eso

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Javier Gandolfi tuvo un proceso
Javier Gandolfi tuvo un proceso como técnico de Atlético Nacional entre enero y septiembre de 2025, logrando la Superliga y los octavos de Copa Libertadores - crédito Luisa González/REUTERS

Atlético Nacional sorprendió a todo el mundo, luego de que se conociera que no iría más con el técnico Javier Gandolfi, que pese a estar en la pelea por la Liga BetPlay y la Copa Colombia, la dirigencia no estaría de acuerdo con sus resultados y, a falta del anuncio oficial, lo desvinculó del cargo.

Sin embargo, el tema con Gandolfi iría más allá de la parte deportiva, pues el periodista Carlos Antonio Vélez reveló que habría una razón para que el verde decidiera despedir al argentino, que entre enero y septiembre de 2025, armó una de las plantillas más fuertes en el fútbol colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por el momento, no se sabe quién tomará el cargo para el próximo partido de Nacional, que será de visita a Unión Magdalena el domingo 21 de septiembre en Santa Marta, donde será clave la victoria para consolidarse en el grupo de los ocho primeros clubes en la tabla y acercarse al liderato.

“Ha habido técnicos con números peores”

Durante su programa Palabras Mayores, el comunicador dio su opinión sobre lo que se filtró en distintos medios y periodistas, con respecto a que la dirigencia le comunicó a Javier Gandolfi que no seguiría más en el club por la derrota 1-0 ante Atlético Bucaramanga y alinear indebidamente a cuatro extranjeros en un partido.

“Dicen en Medellín que los números de Gandolfi no son buenos, pues hombre yo no sé, ha habido técnicos con números peores, pero Gandolfi tiene muchas contras y las tiene desde que llegó. Gandolfi dirigió 51 partidos, 22 victorias 17 empates 12 derrotas. Ganó la Superliga, pasó a octavos de final de la Libertadores, está clasificado en copa y liga local”, dijo.

Javier Gandolfi habría tenido problemas
Javier Gandolfi habría tenido problemas con algunos jugadores importantes en Atlético Nacional - crédito David Jaramillo/Colprensa

Vélez explicó lo que habría pasado con el entrenador: “Gandolfi encuentra que necesita activar el equipo, ponerlo a funcionar, porque una cosa es la intensidad local y otra la intensidad internacional y se vio, entonces apretaron y obviamente unos de esos jugadores eran intocables“.

“A mí, en el fondo, Nacional no me parece que jugara mal, tenía picos altos y bajos, es que es una nómina vieja, llena de veteranos y vaya y tóquelos, hay unos a los que no se les puede exigir“, señaló el periodista de Antena 2, pero sin dar nombres de esos deportistas.

Atlético Nacional se encuentra en
Atlético Nacional se encuentra en el puesto siete con 17 puntos en 11 jornadas de la Liga BetPlay - crédito David Jaramillo/Colprensa

El comunicador también dijo que las personas alrededor de Gandolfi tampoco ayudaron. “Un episodio en medio de todo esto en él que él falla y falla su entorno. Pero el que paga es él, el costo político había que asumirlo. Dio el papayazo, estaban que lo empujaban y lo empujaron”.

“Tienen que definir qué es lo que quieren”

Aunque empezaron a sonar varios nombres para asumir el cargo en Atlético Nacional, entre ellos el de Gustavo Quinteros, que parece más cerca de Independiente, Carlos Antonio Vélez dejó claro que “¿Qué es lo que hay que traer? Tienen que definir qué es lo que quieren”.

Con la salida de Javier
Con la salida de Javier Gandolfi, Atlético Nacional volverá a buscar técnico en 2025, pues en enero renunció Efraín Juárez - crédito Atlético Nacional

“¿Quieren seguir con estos señores empoderados o quieren hacer un equipo? Si quieren hacer un equipo hay que traer un técnico que haga un equipo y que no importan si tiene que tocar a esos empoderados“, mencionó el comunicador, sobre aquellos jugadores calificados de “intocables”.

Finalmente, Vélez comparó la situación de Atlético Nacional con la selección Colombia y su plantilla de los últimos años, por las polémicas con algunos de sus futbolistas: “El problema que ha pasado en la Selección, le das el equipo a uno o dos, pero llega el momento en el que eso se revienta. Si quieren hacer un equipo tienes que cortar costumbres y vicios”.

Temas Relacionados

Atlético NacionalJavier GandolfiJavier Gandolfi NacionalCarlos Antonio VélezLiga BetPlayJavier Gandolfi salida NacionalColombia-Deportes

Más Noticias

Dayro Moreno cumple 40 años: estos han sido algunos de los momentos más destacados en la carrera del delantero

El delantero del Once Caldas se prepara para afrontar la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle, luego de su participación con la selección Colombia

Dayro Moreno cumple 40 años:

Otro extécnico del fútbol colombiano suena para la selección de Venezuela: no es Rafael Dudamel

Pese a que el entrenador del Deportivo Pereira tomó fuerza para dirigir a la Vinotinto en el proceso al mundial de 2030, el equipo se interesaría en un hombre con experiencia en dos países

Otro extécnico del fútbol colombiano

A la Dimayor se le caería una de sus propuestas: varios equipos le dirían no a los cambios para la Liga BetPlay 2026

Aunque la entidad llega con esperanzas de aprobar cambios para los próximos años, una de sus ideas no tendría el suficiente apoyo y causaría polémica entre los aficionados

A la Dimayor se le

Esta fue la última vez que América, Nacional y Millonarios se quedaron sin técnico en la misma temporada

Gabriel Raimondi, Javier Gandolfi y David González fueron destituidos de sus cargos tras no convencer del todo a sus hinchadas pasadas algunas fechas del campeonato colombiano

Esta fue la última vez

Técnico de la Juventus se refirió al colombiano Juan David Cabal tras su regreso a las canchas tras diez meses de recuperación: “Espero que nos ayude”

Igor Tudor destaca la importancia del regreso del jugador colombiano, que según el entrenador aporta equilibrio y opciones tácticas a la defensa de la Juventus

Técnico de la Juventus se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Así es la banda sonora

Así es la banda sonora de EA Sports FC 26: una agrupación colombiana se sumó a las elegidas por Latinoamérica

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños con fotos que se robaron más de un suspiro

Española quedó impactada al saber que en Colombia “desde septiembre se siente que viene diciembre”

El exconcejal y limpiabotas Luis Eduardo Díaz, ‘Lucho’, pidió entrar a ‘La Casa de los Famosos’: “Toca cerrar con broche de oro”

Karina García le respondió a Melissa Gate y a la Toxi Costeña por los insultos en redes sociales: “También se me sale el Chucky”

Deportes

Dayro Moreno cumple 40 años:

Dayro Moreno cumple 40 años: estos han sido algunos de los momentos más destacados en la carrera del delantero

Otro extécnico del fútbol colombiano suena para la selección de Venezuela: no es Rafael Dudamel

A la Dimayor se le caería una de sus propuestas: varios equipos le dirían no a los cambios para la Liga BetPlay 2026

Esta fue la última vez que América, Nacional y Millonarios se quedaron sin técnico en la misma temporada

Técnico de la Juventus se refirió al colombiano Juan David Cabal tras su regreso a las canchas tras diez meses de recuperación: “Espero que nos ayude”