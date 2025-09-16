Carlos Antonio Vélez reveló la posible razón de la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional: “Jugadores intocables”

Javier Gandolfi tuvo un proceso como técnico de Atlético Nacional entre enero y septiembre de 2025, logrando la Superliga y los octavos de Copa Libertadores - crédito Luisa González/REUTERS

Atlético Nacional sorprendió a todo el mundo, luego de que se conociera que no iría más con el técnico Javier Gandolfi, que pese a estar en la pelea por la Liga BetPlay y la Copa Colombia, la dirigencia no estaría de acuerdo con sus resultados y, a falta del anuncio oficial, lo desvinculó del cargo.

Sin embargo, el tema con Gandolfi iría más allá de la parte deportiva, pues el periodista Carlos Antonio Vélez reveló que habría una razón para que el verde decidiera despedir al argentino, que entre enero y septiembre de 2025, armó una de las plantillas más fuertes en el fútbol colombiano.

Por el momento, no se sabe quién tomará el cargo para el próximo partido de Nacional, que será de visita a Unión Magdalena el domingo 21 de septiembre en Santa Marta, donde será clave la victoria para consolidarse en el grupo de los ocho primeros clubes en la tabla y acercarse al liderato.

“Ha habido técnicos con números peores”

Durante su programa Palabras Mayores, el comunicador dio su opinión sobre lo que se filtró en distintos medios y periodistas, con respecto a que la dirigencia le comunicó a Javier Gandolfi que no seguiría más en el club por la derrota 1-0 ante Atlético Bucaramanga y alinear indebidamente a cuatro extranjeros en un partido.

“Dicen en Medellín que los números de Gandolfi no son buenos, pues hombre yo no sé, ha habido técnicos con números peores, pero Gandolfi tiene muchas contras y las tiene desde que llegó. Gandolfi dirigió 51 partidos, 22 victorias 17 empates 12 derrotas. Ganó la Superliga, pasó a octavos de final de la Libertadores, está clasificado en copa y liga local”, dijo.

Javier Gandolfi habría tenido problemas con algunos jugadores importantes en Atlético Nacional - crédito David Jaramillo/Colprensa

Vélez explicó lo que habría pasado con el entrenador: “Gandolfi encuentra que necesita activar el equipo, ponerlo a funcionar, porque una cosa es la intensidad local y otra la intensidad internacional y se vio, entonces apretaron y obviamente unos de esos jugadores eran intocables“.

“A mí, en el fondo, Nacional no me parece que jugara mal, tenía picos altos y bajos, es que es una nómina vieja, llena de veteranos y vaya y tóquelos, hay unos a los que no se les puede exigir“, señaló el periodista de Antena 2, pero sin dar nombres de esos deportistas.

Atlético Nacional se encuentra en el puesto siete con 17 puntos en 11 jornadas de la Liga BetPlay - crédito David Jaramillo/Colprensa

El comunicador también dijo que las personas alrededor de Gandolfi tampoco ayudaron. “Un episodio en medio de todo esto en él que él falla y falla su entorno. Pero el que paga es él, el costo político había que asumirlo. Dio el papayazo, estaban que lo empujaban y lo empujaron”.

“Tienen que definir qué es lo que quieren”

Aunque empezaron a sonar varios nombres para asumir el cargo en Atlético Nacional, entre ellos el de Gustavo Quinteros, que parece más cerca de Independiente, Carlos Antonio Vélez dejó claro que “¿Qué es lo que hay que traer? Tienen que definir qué es lo que quieren”.

Con la salida de Javier Gandolfi, Atlético Nacional volverá a buscar técnico en 2025, pues en enero renunció Efraín Juárez - crédito Atlético Nacional

“¿Quieren seguir con estos señores empoderados o quieren hacer un equipo? Si quieren hacer un equipo hay que traer un técnico que haga un equipo y que no importan si tiene que tocar a esos empoderados“, mencionó el comunicador, sobre aquellos jugadores calificados de “intocables”.

Finalmente, Vélez comparó la situación de Atlético Nacional con la selección Colombia y su plantilla de los últimos años, por las polémicas con algunos de sus futbolistas: “El problema que ha pasado en la Selección, le das el equipo a uno o dos, pero llega el momento en el que eso se revienta. Si quieren hacer un equipo tienes que cortar costumbres y vicios”.