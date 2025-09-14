Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali disputarán la final de la Liga Betplay Dimayor femenina- crédito Vizzorimage

El estadio El Campín será el escenario de un nuevo enfrentamiento decisivo entre Santa Fe y Deportivo Cali, los dos equipos con mayor regularidad y estructura en el fútbol profesional femenino colombiano, quienes disputan desde este domingo la final de la Liga Femenina.

Santa Fe, primer campeón y máximo ganador de la liga, llega con el deseo de conquistar su cuarto trofeo y cerrar una herida que permanece desde la final de 2021, cuando cayó ante su actual adversario.

Por su parte, Deportivo Cali busca revalidar la corona lograda la temporada anterior. El equipo sobresalió en la primera etapa de la competencia, aunque accedió a la siguiente ronda sin ocupar el primer lugar en su grupo de cuadrangulares. En semifinales dejó atrás a Atlético Nacional, tras imponerse en Medellín por 1-2 en un partido decisivo para el pase a la final.

Ficha del partido

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali

Fecha: 14 de septiembre de 2025

Estadio: El Campín de Bogotá

Árbitro: Karen Lozano

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports y Señal Colombia