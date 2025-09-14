Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

El cuadro Azucarero sabe lo que es ser campeón en el estadio Nemesio Camacho El Campín; mientras que las Leonas quiere agrandar su dominio en la Liga Femenina

Por Camilo Zabaleta y Juan Camilo Rodríguez Parrado

Independiente Santa Fe y Deportivo
Independiente Santa Fe y Deportivo Cali disputarán la final de la Liga Betplay Dimayor femenina- crédito Vizzorimage

El estadio El Campín será el escenario de un nuevo enfrentamiento decisivo entre Santa Fe y Deportivo Cali, los dos equipos con mayor regularidad y estructura en el fútbol profesional femenino colombiano, quienes disputan desde este domingo la final de la Liga Femenina.

Santa Fe, primer campeón y máximo ganador de la liga, llega con el deseo de conquistar su cuarto trofeo y cerrar una herida que permanece desde la final de 2021, cuando cayó ante su actual adversario.

Por su parte, Deportivo Cali busca revalidar la corona lograda la temporada anterior. El equipo sobresalió en la primera etapa de la competencia, aunque accedió a la siguiente ronda sin ocupar el primer lugar en su grupo de cuadrangulares. En semifinales dejó atrás a Atlético Nacional, tras imponerse en Medellín por 1-2 en un partido decisivo para el pase a la final.

Ficha del partido

Afiche del Deportivo Cali sobre
Afiche del Deportivo Cali sobre la final fútbol femenino - crédito Deportivo Cali
  • Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali
  • Fecha: 14 de septiembre de 2025
  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Árbitro: Karen Lozano
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports y Señal Colombia

