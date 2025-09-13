Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2025

La final del fútbol femenino de Colombia se repetirá nuevamente, en donde el cuadro “Cardenal” buscará revancha de lo ocurrido en la edición del 2024 ante el mismo rival

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Las leonas buscarán la revancha
Las leonas buscarán la revancha de lo ocurrido en 2024-crédito Mariano Vimos/Colprensa

El fútbol femenino de Colombia se define de nuevo en Cundinamarca y Valle del Cauca con el protagonismo de Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.

El equipo dirigido por el venezolano Omar Hernández buscará la revancha de lo que ocurrió en la edición 2024, en donde perdió el título ante un cuadro “Azucarero” inspirado de la mano de Manuela Paví.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las leonas quieren desquitarse de lo ocurrido hace un año

La final del fútbol colombiano
La final del fútbol colombiano contará con la asistencia del VAR-crédito Mariano Vimos/Colprensa

El partido se disputará el 14 de septiembre de 2025 en el estadio El Campín de Bogotá a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas de Win Sports y de Señal Colombia. La árbitra del encuentro será Karen Lozano.

Ficha del partido

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali

  • Fecha: 14 de septiembre de 2025
  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Árbitro: Karen Lozano
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports y Señal Colombia

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Deportivo Cali y Santa Fe,
Deportivo Cali y Santa Fe, clasificados a la Copa Libertadores 2025, definirán a la campeona de la Liga Femenina - crédito Dimayor

Independiente Santa Fe llega a este partido tras clasificar en una llave reñida en semifinales ante Orsomarso de Palmira.

En su último partido empató sin goles en el Francisco Rivera Escobar, el 6 de septiembre de 2025, aunque en la ida (partido jugado el 1 de septiembre de 2025 con gol de Mariana Zamorano al minuto 7) ganó por 1-0, y este resultado les permitió llegar a su quinta final del fútbol colombiano.

A continuación, así viene Santa Fe en sus últimos cinco partidos:

  • 6 de septiembre de 2025 - Liga Femenina: Orsomarso 0-0 Santa Fe
  • 1 de septiembre de 2025 - Liga Femenina: Santa Fe 1-0 Orsomarso
  • 28 de agosto de 2025 - Liga Femenina: Santa Fe 3-1 Atlético Nacional
  • 24 de agosto de 2025 - Liga Femenina: Millonarios 2-1 Santa Fe
  • 21 de agosto de 2025 - Liga Femenina: América de Cali 0-0 Santa Fe

Por los lados del Deportivo Cali, consiguió un resultado importante cuando derrotó a Atlético Nacional por 2-1 en el estadio Atanasio Girardot, el 6 de septiembre de 2025.

Con goles de Melanin Aponza, al minuto 57, y de Zharick Montoya, al 74, las “Azucareras” lograron un resultado relevante, pese al descuento de las “Verdolagas” por medio de Sara Martínez al 90+6, y jugarán su cuarta final en el fútbol colombiano.

A continuación, así viene el Deportivo Cali en sus últimos cinco partidos:

  • 6 de septiembre de 2025 - Liga Femenina: Atlético Nacional 1-2 Deportivo Cali
  • 2 de septiembre de 2025 - Liga Femenina: Deportivo Cali 1-1 Atlético Nacional
  • 28 de agosto de 2025 - Liga Femenina: Deportivo Cali 0-1 Orsomarso
  • 23 de agosto de 2025 - Liga Femenina: Inter de Palmira 0-2 Deportivo Cali
  • 20 de agosto de 2025 - Liga Femenina: Deportivo Cali 1-1 Independiente Medellín
Los duelos entre Santa Fe
Los duelos entre Santa Fe y Cali siempre han sido parejos tanto en el Valle del Cauca como en Cundinamarca-crédito Mariano Vimos/Colprensa

En lo que se refiere al último duelo que jugaron “Azucareras” y “Leonas”, hay que ir al 29 de marzo de 2025, cuando ganaron las vallecaucanas por 2-0 con anotaciones de Valerin Loboa al minuto 47 y de Michelle Vásquez al 55.

Pero, el partido que más se recuerda en este historial, es sin dudas el encuentro de vuelta de la final de la Liga Femenina, disputado el 16 de agosto de 2024 en el estadio El Campín.

Allí, Deportivo Cali, con doblete de Manuela Paví (delantera del West Ham de Inglaterra en la actualidad), al minuto 12 y 45+2, le dio el título a las “Verdiblancas”, que se consagraron por segunda vez en su historia en el fútbol femenino de Colombia.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre Santa Fe y Cali:

  • 29 de marzo de 2025 - Liga Femenina: Deportivo Cali 2-0 Santa Fe
  • 16 de agosto de 2024 - Final Liga Femenina: Santa Fe 0-2 Deportivo Cali
  • 11 de agosto de 2024 - Final Liga Femenina: Deportivo Cali 2-2 Santa Fe
  • 20 de abril de 2024 - Liga Femenina: Deportivo Cali 1-0 Santa Fe
  • 20 de abril de 2023 - Liga Femenina: Santa Fe 2-2 Deportivo Cali

Palmarés de equipos campeones

  1. Santa Fe: 3 títulos (2017, 2020, 2023)
  2. América de Cali: 2 títulos (2019, 2022)
  3. Deportivo Cali: 2 títulos (2021, 2024)
  4. Atlético Huila: 1 título (2018)

Temas Relacionados

Santa FeDeportivo CaliFinal Liga BetPlay FemeninaLiga BetPlay FemeninaColombia-Deportes

Más Noticias

Bayern Múnich goleó por 5-0 al Hamburgo, con gol de Luis Díaz por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026

Después de la fecha FIFA a nivel mundial, el fútbol alemán volvió a la acción con una goleada de los “Gigantes de Baviera” y el colombiano Luis Díaz se reportó con gol

Bayern Múnich goleó por 5-0

Técnico de Vélez Sarsfield elogió el debut del portero colombiano Álvaro Montero en el partido ante Huracán: “Tiene la experiencia”

Guillermo Barros Schelotto elogió la actuación de Álvaro Montero, quien ingresó en un momento difícil y respondió con seguridad, perfilándose como titular para el próximo duelo de Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda

Técnico de Vélez Sarsfield elogió

Técnico del Wolverhampton arropa a Jhon Arias en su comienzo de temporada en Inglaterra: “Tiene muchas cualidades”

El técnico destaca que la adaptación del colombiano es normal y recalca que no debe ser comparado con Matheus Cunha, resaltando sus cualidades y pidiendo tiempo para su integración

Técnico del Wolverhampton arropa a

Periodista venezolano lloró durante transmisión en vivo tras eliminación de la Vinotinto del repechaje al Mundial en la goleada ante Colombia

Con el pasar de los días, las reacciones de la prensa venezolana se hacen virales tras la decepción que representó la eliminación del repechaje ante la selección Colombia, en Maturín

Periodista venezolano lloró durante transmisión

Etapa 20, Vuelta a España: Jonas Vingegaard es el campeón virtual, y así les fue a los ciclistas colombianos

Camino al Puerto de Navacerrada, Egan Bernal y Santiago Buitrago se quedaron en el ascenso, mientras que el corredor del Visma Lease a Bike se corona como el campeón virtual de la ronda ibérica

Etapa 20, Vuelta a España:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Mateo Carvajal compartió la conversación

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

En video: Karol G y Andrea Bocelli emocionan en los ensayos de ‘Vivo por ella’ para el evento global Grace for the World en el Vaticano

Así le contestó Marlon Solórzano, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, a internauta que le pidió “salir del closet”

Westcol someterá sus dientes a una drástica intervención: “No me importa, si es posible, límeme todo”

Valentino filtra supuesta lista de participantes para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: estos son los nombres

Deportes

Bayern Múnich goleó por 5-0

Bayern Múnich goleó por 5-0 al Hamburgo, con gol de Luis Díaz por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026

Técnico de Vélez Sarsfield elogió el debut del portero colombiano Álvaro Montero en el partido ante Huracán: “Tiene la experiencia”

Técnico del Wolverhampton arropa a Jhon Arias en su comienzo de temporada en Inglaterra: “Tiene muchas cualidades”

Periodista venezolano lloró durante transmisión en vivo tras eliminación de la Vinotinto del repechaje al Mundial en la goleada ante Colombia

Etapa 20, Vuelta a España: Jonas Vingegaard es el campeón virtual, y así les fue a los ciclistas colombianos