Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2025

Las leonas buscarán la revancha de lo ocurrido en 2024-crédito Mariano Vimos/Colprensa

El fútbol femenino de Colombia se define de nuevo en Cundinamarca y Valle del Cauca con el protagonismo de Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.

El equipo dirigido por el venezolano Omar Hernández buscará la revancha de lo que ocurrió en la edición 2024, en donde perdió el título ante un cuadro “Azucarero” inspirado de la mano de Manuela Paví.

Las leonas quieren desquitarse de lo ocurrido hace un año

La final del fútbol colombiano contará con la asistencia del VAR-crédito Mariano Vimos/Colprensa

El partido se disputará el 14 de septiembre de 2025 en el estadio El Campín de Bogotá a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas de Win Sports y de Señal Colombia. La árbitra del encuentro será Karen Lozano.

Ficha del partido

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali

Fecha: 14 de septiembre de 2025

Estadio: El Campín de Bogotá

Árbitro: Karen Lozano

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports y Señal Colombia

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Deportivo Cali y Santa Fe, clasificados a la Copa Libertadores 2025, definirán a la campeona de la Liga Femenina - crédito Dimayor

Independiente Santa Fe llega a este partido tras clasificar en una llave reñida en semifinales ante Orsomarso de Palmira.

En su último partido empató sin goles en el Francisco Rivera Escobar, el 6 de septiembre de 2025, aunque en la ida (partido jugado el 1 de septiembre de 2025 con gol de Mariana Zamorano al minuto 7) ganó por 1-0, y este resultado les permitió llegar a su quinta final del fútbol colombiano.

A continuación, así viene Santa Fe en sus últimos cinco partidos:

6 de septiembre de 2025 - Liga Femenina: Orsomarso 0-0 Santa Fe

1 de septiembre de 2025 - Liga Femenina: Santa Fe 1-0 Orsomarso

28 de agosto de 2025 - Liga Femenina: Santa Fe 3-1 Atlético Nacional

24 de agosto de 2025 - Liga Femenina: Millonarios 2-1 Santa Fe

21 de agosto de 2025 - Liga Femenina: América de Cali 0-0 Santa Fe

Por los lados del Deportivo Cali, consiguió un resultado importante cuando derrotó a Atlético Nacional por 2-1 en el estadio Atanasio Girardot, el 6 de septiembre de 2025.

Con goles de Melanin Aponza, al minuto 57, y de Zharick Montoya, al 74, las “Azucareras” lograron un resultado relevante, pese al descuento de las “Verdolagas” por medio de Sara Martínez al 90+6, y jugarán su cuarta final en el fútbol colombiano.

A continuación, así viene el Deportivo Cali en sus últimos cinco partidos:

6 de septiembre de 2025 - Liga Femenina: Atlético Nacional 1-2 Deportivo Cali

2 de septiembre de 2025 - Liga Femenina: Deportivo Cali 1-1 Atlético Nacional

28 de agosto de 2025 - Liga Femenina: Deportivo Cali 0-1 Orsomarso

23 de agosto de 2025 - Liga Femenina: Inter de Palmira 0-2 Deportivo Cali

20 de agosto de 2025 - Liga Femenina: Deportivo Cali 1-1 Independiente Medellín

Los duelos entre Santa Fe y Cali siempre han sido parejos tanto en el Valle del Cauca como en Cundinamarca-crédito Mariano Vimos/Colprensa

En lo que se refiere al último duelo que jugaron “Azucareras” y “Leonas”, hay que ir al 29 de marzo de 2025, cuando ganaron las vallecaucanas por 2-0 con anotaciones de Valerin Loboa al minuto 47 y de Michelle Vásquez al 55.

Pero, el partido que más se recuerda en este historial, es sin dudas el encuentro de vuelta de la final de la Liga Femenina, disputado el 16 de agosto de 2024 en el estadio El Campín.

Allí, Deportivo Cali, con doblete de Manuela Paví (delantera del West Ham de Inglaterra en la actualidad), al minuto 12 y 45+2, le dio el título a las “Verdiblancas”, que se consagraron por segunda vez en su historia en el fútbol femenino de Colombia.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre Santa Fe y Cali:

29 de marzo de 2025 - Liga Femenina: Deportivo Cali 2-0 Santa Fe

16 de agosto de 2024 - Final Liga Femenina: Santa Fe 0-2 Deportivo Cali

11 de agosto de 2024 - Final Liga Femenina: Deportivo Cali 2-2 Santa Fe

20 de abril de 2024 - Liga Femenina: Deportivo Cali 1-0 Santa Fe

20 de abril de 2023 - Liga Femenina: Santa Fe 2-2 Deportivo Cali

Palmarés de equipos campeones

Santa Fe: 3 títulos (2017, 2020, 2023) América de Cali: 2 títulos (2019, 2022) Deportivo Cali: 2 títulos (2021, 2024) Atlético Huila: 1 título (2018)