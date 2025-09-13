Efraín Juárez le “robaría” al Atlético Nacional una estrella que tendría en carpeta: Pumas busca un goleador colombiano

Efraín Juárez seguiría reforzando a Pumas de México con jugadores que vienen de Atlético Nacional o sonaron para el verde - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La directiva de Pumas de la UNAM, bajo la conducción de Efraín Juárez, ha intensificado la búsqueda de un delantero que aporte contundencia y desequilibrio en el ataque para la segunda mitad del año, en la que pelea por entrar a los playoffs del Torneo Apertura 2025.

El club mexicano ha puesto la mira en dos nombres de peso internacional: uno de ellos es colombiano y el otro es un reconocido delantero francés con pasado en el Manchester United. Sin embargo, las negociaciones por ambos jugadores presentan obstáculos considerables que amenazan con frustrar los planes de refuerzo del equipo.

Pumas busca un delantero colombiano

La necesidad de sumar un atacante con capacidad goleadora y experiencia internacional responde a la ambición de Pumas de competir por el título en la Liga MX. El perfil buscado por Juárez es el de un futbolista capaz de marcar diferencias en el último cuarto de cancha, aportando tanto goles como liderazgo ofensivo.

En este contexto, la directiva ha evaluado diversas opciones, pero la atención se ha centrado en Cristian Arango y Anthony Martial, dos delanteros con trayectorias destacadas y actualidad relevante en sus respectivas ligas, que interesan mucho a las “Fieras”.

Cristian "Chicho" Arango ya tuvo una experiencia en México, cuando pasó por el Pachuca sin mucho éxito - crédito David Martínez/EFE

En el caso de “Chicho”, el interés de Pumas se fundamenta en su rendimiento sobresaliente en el fútbol norteamericano. El delantero se consolidó como figura en la MLS tras su paso por Los Angeles FC, donde fue protagonista en la obtención del título en 2022.

Actualmente, Arango milita en San José Earthquakes, club que no ha mostrado disposición a negociar su salida. De acuerdo con Noticias Caracol, la directiva estadounidense solo consideraría una transferencia si encuentra un reemplazo adecuado para el colombiano, lo que complica la operación en el corto plazo.

Efraín Juárez pasa por un dilema en México porque no encuentra un delantero a buen precio para el equipo - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El portal am advirtió que la negativa de San José Earthquakes a vender al delantero colombiano y las altas pretensiones económicas de Martial podrían dejar a Pumas sin el refuerzo ofensivo que busca, recordando que Efraín Juárez ya había intentado fichar a Cristian Arango, aunque la operación no se concretó y el delantero permaneció en la MLS.

“Me sentí irrespetado en Nacional”

En declaraciones a Fútbol de Cabeza, Juárez relató que su desvinculación de Atlético Nacional se debió a desacuerdos con la directiva en el armado del equipo. “Iba a dirigir un equipo dos veces campeón de Libertadores en la Libertadores, el máximo torneo continental de Sudamérica”.

“En estos días se jugaron los octavos de final con Nacional y São Paulo y lo veíamos y decíamos ‘ahí podíamos haber estado’, pero yo me voy primero por principios y valores porque yo sí creo mucho en ese aprendizaje que tuve alrededor del mundo, que esto es una conjunción entre los directivos y el cuerpo técnico, tenemos que ir de la mano porque yo no quiero en lo personal que me vaya bien a mí y no le vaya bien al club”, explicó Cabeza.

Efraín Juárez consiguió en Colombia sus dos primeros títulos como entrenador, que fueron la Liga BetPlay y la Copa Colombia en 2024 - crédito Colprensa

El técnico profundizó en la falta de comunicación con la dirección deportiva durante el mercado de fichajes, señalando que sus necesidades para reforzar el plantel no fueron atendidas: “Estábamos planeando la Libertadores y el objetivo era pelearla, nos sentamos y dijimos necesitamos A, B y C de jugadores y les digo, necesito jugadores con estas características. Yo no puedo ser exigente porque hay presupuestos y demás, pero cuando se fue acercando el momento de los fichajes, más allá de lo que me trajeran, no me lo preguntaban”.

A pesar de estas dificultades, el entrenador logró resultados positivos en su etapa con Atlético Nacional. En 27 partidos al frente del equipo, sumó 15 victorias, 7 empates y 5 derrotas, y conquistó los títulos de Liga BetPlay y Copa Colombia. Sin embargo, la sensación de no haber sido considerado en la toma de decisiones deportivas fue determinante para su salida.

“Yo me doy cuenta que no soy tenido en cuenta, como llegué la fecha 7 y terminé siendo campeón con un equipo que no me armaron, la dirección deportiva en su cabeza pensaba que estaban haciendo las cosas bien porque pusieron el equipo y llegó el técnico a dirigir, entonces lo podía hacer cualquiera. Me sentí irrespetado. Yo no podía seguir ahí”, concluyó Juárez.