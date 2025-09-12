Crisis en América de Cali: protesta de los hinchas golpearían al club para pelear en la temporada 2026

América de Cali sufre por cuenta de la crisis deportiva y las manifestaciones de sus aficionados desde el partido ante Deportivo Cali - crédito Sudamericana

El estadio Pascual Guerrero de Cali fue escenario de una jornada atípica durante el clásico vallecaucano del 7 de septiembre, cuando la barra de América decidió no ingresar al recinto en protesta contra la directiva del club por la planificación del segundo semestre de 2025.

La ausencia de los seguidores habituales generó un ambiente desolado en las tribunas, marcando un momento relevante en la historia reciente del equipo y evidenciando la profundidad de la crisis institucional, que pasaría factura de cara a la temporada 2026 por la falta de dinero.

En este contexto, se oficializó la llegada de David González como nuevo director técnico, sumando un nuevo capítulo a la convulsa temporada de los ‘Diablos Rojos’, que esperan salir de su mal momento en los próximos encuentros de la Liga BetPlay y por la Copa Colombia.

Una protesta que saldría cara en América

La protesta de la barra se manifestó desde el inicio del clásico ante Deportivo Cali, correspondiente a la décima fecha de la Liga BetPlay. El tradicional aliento y colorido de la hinchada no estuvieron presentes, lo que generó un silencio inusual en el Pascual Guerrero.

La decisión de no ingresar al estadio fue comunicada públicamente por los colectivos de aficionados, quienes argumentaron que “ha habido muchas decisiones que han alejado a los hinchas del equipo que nos une, que es el América salir campeón”. El comunicado también expresó que “esta administración ha perdido el respeto por los hinchas”, señalando directamente a la actual dirigencia encabezada por la familia Gómez Giraldo y acusándola de no cumplir los objetivos propuestos en los últimos cinco años.

La inconformidad de la barra se extendió más allá del clásico. El miércoles 10 de septiembre, los grupos de aficionados anunciaron que mantendrán la medida y no asistirán a ninguno de los compromisos de local durante el resto de la temporada, incluida la Copa Colombia.

Esta decisión representa un golpe considerable para las finanzas del club, ya que, según datos recogidos por El País, el ingreso por boletería constituye aproximadamente el 15% de la economía de la institución. La ausencia de la barra no solo afecta el ambiente en el estadio, sino que también pone en riesgo la capacidad del club para realizar fichajes de calidad en el próximo semestre, dado que las contrataciones dependen en gran medida de los recursos disponibles.

La presión sobre la directiva se ha intensificado en el plano deportivo y administrativo. Los aficionados exigen la salida de la familia Gómez Giraldo, a la que responsabilizan por las “malas” decisiones que, a su juicio, han impactado negativamente el rendimiento del equipo.

David González llegó con poca fuerza

La confirmación de David González como nuevo técnico fue anunciada oficialmente por el América de Cali a través de sus redes sociales. En sus primeras declaraciones, subrayó el compromiso que implica dirigir a un club de la envergadura de los “Diablos Rojos”.

“Poder llevar este escudo, en el pecho, es un orgullo (...) devolver a este equipo al lugar donde siempre tiene que estar y donde los hinchas lo tienen que ver siempre”, afirmó el entrenador, que recordó su paso por el club hace más de una década con una selección juvenil y destacó las condiciones del Centro de Alto Rendimiento.

González enfatizó que “llegar a este equipo significa llegar a pelear campeonatos. La hinchada lo exige, el equipo lo exige, la ciudad lo exige. Nosotros tenemos que estar a la altura, con trabajo, dedicación, humildad, mucho amor por lo que hacemos, vamos a llevar a este equipo por un buen rumbo”.

A pesar de los rumores sobre la posibilidad de disputar los próximos partidos a puerta cerrada, la directiva del América de Cali optó por mantener el estadio abierto para el público general. Según información de la cuenta América en la red, el club decidió que las puertas del Pascual Guerrero seguirán habilitadas para quienes deseen acompañar al equipo, en un intento por preservar el apoyo de la afición en medio de la crisis.