Ecuador vs. Argentina: hora y dónde ver en Colombia el duelo por la fecha 18 de Eliminatorias Sudamericanas 2026

En el cierre de las Eliminatorias Conmebol camino al Mundial de Norteamérica 2026, dos de las mejores selecciones se verán las caras en el último partido de Lionel Messi en esta competencia

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Ecuador - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - September 7, 2023 Argentina's Lionel Messi in action with Ecuador's William Pacho REUTERS/Agustin Marcarian

Se cierra de forma oficial la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, y en la última fecha en donde se vivirá uno de los duelos estelares entre el equipo de Lionel Scaloni y de Sebastián Becaccece.

El equipo ecuatoriano recibirá a los campeones del mundo y bicampeones de América en el calor de Guayaquil, con un estadio que estará lleno.

Messi y la campeona del mundo cierran su camino ante Ecuador

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Ecuador - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - September 7, 2023 Argentina's Lionel Messi in action REUTERS/Agustin Marcarian

El partido se jugará el 9 de septiembre de 2025 en el estadio Isidro Romero Carbo, de Guayaquil, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de la pantalla de Ditu, la aplicación del Canal RCN y el Youtube del Gol Caracol.

El encuentro será arbitrado por el juez central colombiano Wilmar Roldán.

Ficha del partido

Ecuador vs. Argentina

  • Fecha: 9 de septiembre de 2025
  • Estadio: Isidro Romero Carbo de Guayaquil
  • Hora: 6:00 p. m.
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
  • Transmisión de TV: YouTtube del Gol Caracol, aplicación de Deportes RCN

