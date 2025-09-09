Ecuador vs. Argentina: hora y dónde ver en Colombia el duelo por la fecha 18 de Eliminatorias Sudamericanas 2026

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Ecuador - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - September 7, 2023 Argentina's Lionel Messi in action with Ecuador's William Pacho REUTERS/Agustin Marcarian

Se cierra de forma oficial la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, y en la última fecha en donde se vivirá uno de los duelos estelares entre el equipo de Lionel Scaloni y de Sebastián Becaccece.

El equipo ecuatoriano recibirá a los campeones del mundo y bicampeones de América en el calor de Guayaquil, con un estadio que estará lleno.

Messi y la campeona del mundo cierran su camino ante Ecuador

El partido se jugará el 9 de septiembre de 2025 en el estadio Isidro Romero Carbo, de Guayaquil, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de la pantalla de Ditu, la aplicación del Canal RCN y el Youtube del Gol Caracol.

El encuentro será arbitrado por el juez central colombiano Wilmar Roldán.

Ficha del partido

Ecuador vs. Argentina

Fecha: 9 de septiembre de 2025

Estadio: Isidro Romero Carbo de Guayaquil

Hora : 6:00 p. m.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Transmisión de TV: YouTtube del Gol Caracol, aplicación de Deportes RCN