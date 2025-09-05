James Rodríguez y cuatro jugadores más de la Tricolor podrán jugar su tercer mundial en 2026

James Rodríguez jugará su tercera copa del mundo - crédito Reuters/Conmebol

El 4 de septiembre, Colombia derrotó 3-0 a Bolivia en Barranquilla y aseguró su clasificación para la copa del mundo de 2026, que se disputará en Norteamérica.

Además de la felicidad por estar en un mundial después de ocho años, los fanáticos de la Tricolor se mostraron nostálgicos al observar que hay varios jugadores que podrán disputar su tercera copa del mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En total, cinco jugadores que hacen parte de la selección Colombia en la actualidad podrían disputar un nuevo mundial, después de lo que fue su presencia en Brasil 2014 y Rusia 2018.

El más destacado de ellos es James Rodríguez, que fue goleador y figura de la Tricolor en la copa mundial de Brasil, en la que se convirtió en una estrella mundial y meses más tarde fue contratado por el Real Madrid.

Colombia volverá a jugar un mundial después de ocho años - crédito FIFA

Otro de los referentes que estará en su tercera copa del mundo es Juan Fernando Quintero, que también hizo parte de la lista de convocados por José Pekerman en las dos ocasiones mencionadas.

De la misma forma, el lateral Santiago Arias también disputó dos copas del mundo y en el cierre de su carrera podría terminar su paso por el fútbol profesional en otra copa mundial.

Por últimos, la experiencia de los guardametas será fundamental, puesto que David Ospina y Camilo Vargas hicieron parte del equipo que jugó en Brasil y Rusia.

Conmebol felicitó a Colombia por su clasificación - crédito Conmebol

Estos son los futbolistas que solo participaron de Rusia 2018

Davinson Sánchez: Es un defensor central colombiano nacido en 1996. Se ha destacado por su fuerza física, velocidad y anticipación en el juego defensivo. Comenzó su carrera profesional en el Atlético Nacional de Colombia y luego se trasladó al Ajax de los Países Bajos, donde tuvo un papel relevante en la defensa. Su desempeño lo llevó a la Premier League, fichando por el Tottenham Hotspur en 2017, actualmente juega para Galatasaray. Ha sido internacional con la selección colombiana en varias competencias internacionales.

Yerry Mina: El zaguero colombiano nació en 1994. Es conocido por su estatura, capacidad aérea y habilidad para sumarse al ataque en jugadas de balón parado. Inició su recorrido profesional en Deportivo Pasto y Santa Fe en Colombia antes de dar el salto a Palmeiras de Brasil. Posteriormente, jugó en el Barcelona de España y en el Everton de Inglaterra; actualmente juega en Cagliari. Mina ha sido pieza clave en la defensa de la selección de Colombia, anotando goles importantes en la Copa del Mundo.

Johan Mojica: Nació en 1992 y juega como lateral izquierdo. Se caracteriza por su velocidad, resistencia y capacidad ofensiva, lo que le permite sumarse al ataque desde la banda. Su carrera comenzó en Colombia, pasando por equipos como Deportivo Cali y Llaneros, y después ha jugado en España para clubes como Rayo Vallecano, Girona, Elche, Villarreal y Mallorca. Ha sido convocado recurrentemente a la selección nacional, participando en eliminatorias y torneos internacionales.

Jefferson Lerma: Es un mediocampista defensivo colombiano nacido en 1994. Su juego se distingue por la potencia física, recuperación de balón y despliegue táctico. Tras su debut profesional con el Atlético Huila, Lerma se consolidó en el fútbol español con el Levante y más tarde pasó a la Premier League para jugar con el Bournemouth y posteriormente con el Crystal Palace. Es habitual en las convocatorias de la selección de Colombia.

Hasta 10 jugadores que estuvieron en Rusia 2018 podrán jugar una nueva copa del mundo - crédito EFE

Uno más podría sumarse

Debido a que Falcao está sin equipo, el último referente de la selección Colombia que podría sumarse a la plantilla actual es Juan Guillermo Cuadrado, que estuvo tanto en Brasil 2014, como en Rusia 2018.

El extremo, que también puede jugar como lateral, firmó últimamente con el Pisa de Italia, desde donde afirmó que su objetivo es volver a la selección Colombia.