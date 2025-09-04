Deportes

Retraso en el Metropolitano: se fueron las luces antes del inicio del partido entre Colombia y Bolivia

El compromiso con el que la Tricolor cerrará su participación como local en la eliminatoria se demoró por un inconveniente logístico

Daniel Ospina

Daniel Ospina

Guardar
Las luces del estadio Metropolitano
Las luces del estadio Metropolitano en el costado sur se apagaron minutos antes del inicio del partido, demorando el inicio del partido entre Colombia y Bolivia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La previa del partido entre Colombia y Bolivia, válido por la fecha 17 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, presentó un imprevisto minutos antes del inicio del compromiso.

Luego de que los equipos realizaran los actos protocolarios, algunas luminarias en el costado suroriental del estadio Metropolitano se apagaron de imprevisto, obligando al árbitro del compromiso, el argentino Dario Herrera, a demorar el pitazo inicial.

La incertidumbre se apoderó de los asistentes al estadio, así como de los televidentes, pues a la par varios de los juegos de la fecha (que se juega en su mayoría de forma simultanea) estaban dando inicio.

Finalmente, el desperfecto eléctrico se resolvió luego de unos minutos, las luces se encendieron y se dio el pitazo inicial en la Arenosa.

En desarollo

