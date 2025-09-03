Deportes

Teo Gutiérrez enfrentó a Michael Rangel por sus comentarios contra el Junior: “Estás hablando mucha mondá, acá jugaste cuatro años y cobraste bien”

El delantero de Llaneros expresó su malestar en una reciente entrevista, que salió del América de Cali para pasar al Junior, en donde jugó 68 partidos en tres ciclos y marcó apenas 18 goles

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Durante el partido de Junior contra Llaneros, el referente del cuadro tiburón le recordó las polémicas declaraciones al delantero - crédito Win Sports

La tensión entre Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel quedó expuesta tras la victoria de Junior por 4-0 sobre Llaneros, en un partido de la Liga Betplay II-2025.

En el momento previo a ingresar al campo, Gutiérrez encaró a Rangel con una frase contundente: “Hey, estás hablando mucha mondá y aquí duraste 4 años y cobraste bien, papi. ¡Cierra el culo, marica!”

El intercambio no terminó ahí, ya que Rangel replicó de inmediato: “¿Y cuando vine qué fue lo que pasó, maricón?”

}En medio de la discusión, Gutiérrez remató con una referencia a los logros obtenidos juntos: “Te hice campeón dos veces, pelao’ marica”.

Las declaraciones previas de Rangel sobre su paso por Junior, entregadas en una entrevista en el Diario AS Colombia, explican el trasfondo del altercado.

El delantero de 34 años admitió que lamenta haber regresado al club tras su éxito con América de Cali y criticó el trato recibido.

Michael Rangel solo marcó 18
Michael Rangel solo marcó 18 goles y dos asistencias en 67 partidos, pasando buena parte de su experiencia en el banco de suplentes - crédito Colprensa

“Yo hubiese querido quedarme en América. Salgo de América y venía de ser goleador y campeón del torneo, llegué a Junior otra vez, donde no fui bien recibido, no sé qué pasaba y, la verdad, ni entiendo por qué invirtieron el dinero que pagaron por mí, cuando nunca me iban a poner”, afirmó.

En ese mismo testimonio, Rangel detalló la actitud del entonces entrenador Julio Comesaña.

“Llego a Junior y me reciben con un batacazo, que Julio Comesaña dice que no me va a utilizar, que no me pidió, que no me necesita, que soy el quinto delantero. Entonces uno ahí va perdiendo, me tocó quedarme por el tema de la pandemia, peleaba por un puesto, pero no era lo mismo. Me relegó, no me dejaba entrenar con el equipo al principio, entrenaba aparte en el hotel, salía al parque a entrenar solo. Entonces es algo que cambiaría de no haber vuelto en ese momento a Junior, sino haberme quedado en América”.

