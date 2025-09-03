Teo Gutiérrez enfrentó a Michael Rangel por sus comentarios contra el Junior: “Estás hablando mucha mondá, acá jugaste cuatro años y cobraste bien”

Durante el partido de Junior contra Llaneros, el referente del cuadro tiburón le recordó las polémicas declaraciones al delantero - crédito Win Sports

La tensión entre Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel quedó expuesta tras la victoria de Junior por 4-0 sobre Llaneros, en un partido de la Liga Betplay II-2025.

En el momento previo a ingresar al campo, Gutiérrez encaró a Rangel con una frase contundente: “Hey, estás hablando mucha mondá y aquí duraste 4 años y cobraste bien, papi. ¡Cierra el culo, marica!”

El intercambio no terminó ahí, ya que Rangel replicó de inmediato: “¿Y cuando vine qué fue lo que pasó, maricón?”

}En medio de la discusión, Gutiérrez remató con una referencia a los logros obtenidos juntos: “Te hice campeón dos veces, pelao’ marica”.

Las declaraciones previas de Rangel sobre su paso por Junior, entregadas en una entrevista en el Diario AS Colombia, explican el trasfondo del altercado.

El delantero de 34 años admitió que lamenta haber regresado al club tras su éxito con América de Cali y criticó el trato recibido.

Michael Rangel solo marcó 18 goles y dos asistencias en 67 partidos, pasando buena parte de su experiencia en el banco de suplentes - crédito Colprensa

“Yo hubiese querido quedarme en América. Salgo de América y venía de ser goleador y campeón del torneo, llegué a Junior otra vez, donde no fui bien recibido, no sé qué pasaba y, la verdad, ni entiendo por qué invirtieron el dinero que pagaron por mí, cuando nunca me iban a poner”, afirmó.

En ese mismo testimonio, Rangel detalló la actitud del entonces entrenador Julio Comesaña.

“Llego a Junior y me reciben con un batacazo, que Julio Comesaña dice que no me va a utilizar, que no me pidió, que no me necesita, que soy el quinto delantero. Entonces uno ahí va perdiendo, me tocó quedarme por el tema de la pandemia, peleaba por un puesto, pero no era lo mismo. Me relegó, no me dejaba entrenar con el equipo al principio, entrenaba aparte en el hotel, salía al parque a entrenar solo. Entonces es algo que cambiaría de no haber vuelto en ese momento a Junior, sino haberme quedado en América”.

Teófilo Gutiérrez reveló la lección que aprendió en River tras llegar a entrenar en un lujoso carro

En su etapa en River Plate, una advertencia sobre conductas fuera del campo modificó la perspectiva profesional de Teófilo Gutiérrez, según reveló el delantero colombiano —actualmente jugador de Junior de Barranquilla— durante una entrevista con Supergiros Atlántico, citada por Infobae. Cuando recién había ingresado al club argentino, los líderes del vestuario, entre ellos Leonardo Ponzio, le hicieron notar que su llegada al entrenamiento en un lujoso Peugeot podía enviar un mensaje inadecuado a los jóvenes jugadores del plantel.

El futbolista describió el episodio, ocurrido durante las temporadas 2013 a 2015: “Llegué yo, me senté y me dicen: ‘Ey pelao, venga’, y yo les pregunto: ‘¿Ya vamos a entrenar?’. ‘No, no’ -me dicen- ‘ya Marcelo (Gallardo) sabe, venga’”. Según su relato, los referentes le señalaron directamente: “Usted no puede traer este carro aquí, este es un club muy grande. Están los jóvenes, y tú apenas estás llegando, es un mal ejemplo”. De inmediato, Gutiérrez reconoció la advertencia e intentó adecuarse a las normas no escritas del grupo. “Es una lección de vida que te están enseñando los mayores, tienes que respetar”, explicó.

Teófilo Gutiérrez fue elegido como Rey de América por el diario El País durante su paso por River Plate - crédito Redes sociales

Buscando adaptarse, Gutiérrez implementó una solución: “Yo llegaba al entreno, alquilé un Uber y me mamaban gallo. Claro, cuando yo ya salía del Uber, yo cogía el carro, ya me lo tenían prendido y me iba en mi carro”, narró. De esta manera evitó exhibir su coche de lujo ante los más jóvenes, intentando a la vez respetar la recomendación de los experimentados.

Con 15 títulos, participación en la Copa del Mundo y en dos ediciones de la Copa América con la selección de Colombia, Gutiérrez concluyó que ha llevado las enseñanzas de River Plate a todos los clubes donde jugó. “Eso es lo que llevé adonde he ido”, sintetizó el futbolista,