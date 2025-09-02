Técnico de Once Caldas defendió de las críticas a Dayro Moreno por su llamado a la selección Colombia: “Deje la rabia, la ira”

El exentrenador de Atlético Nacional, hoy en Once Caldas, habló sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia - crédito Dimayor / YouTube

La reacción de Hernán Darío Herrera tras la victoria de Once Caldas 2-1 frente a Santa Fe en Bogotá, el 1 de septiembre de 2025, no se centró únicamente en el resultado deportivo, sino que giró en torno a la reciente convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia para las Eliminatorias al Mundial 2026.

El técnico del conjunto de Manizales respondió de manera contundente a las críticas surgidas desde el propio ámbito local, defendiendo el rendimiento y la trayectoria del delantero.

La ausencia de Dayro Moreno en el partido ante Santa Fe se debió a su compromiso con la Selección Colombia, lo que no impidió que su nombre continuara en el centro de la conversación futbolística nacional.

La convocatoria del goleador, jugador del Once Caldas, ha sido motivo de tendencia y discusión, especialmente tras los comentarios de algunos colegas del medio.

El técnico habló acerca de la convocatoria del máximo goleador del fútbol colombiano a la "Tricolor"

Hernán Darío Herrera se refirió a las declaraciones de un jugador colombiano (Jorman Campuzano) que había puesto en duda el llamado de Dayro Moreno al combinado nacional.

“Escuché un jugador colombiano dudando de Dayro, lo invito a que saque la rabia y la envidia. Haga cuatrocientos goles y después hablamos. No es hablar por hablar”, dijo Herrera.

Por otra parte, Herrera complementó que las críticas a Dayro Moreno vienen por la mala situación que atraviesa el Once Caldas, por lo que pidió respeto para el goleador.

“No es hablar por hablar de un jugador que, que ha hecho todo, que es el goleador de la Copa Sudamericana, un torneo internacional. Le están diciendo que es el último, que el Once Caldas es el último (de la tabla de posiciones), el equipo más malo del torneo. Tampoco, tampoco. Usted sabe que nosotros en la Copa Internacional (Copa Sudamericana) vale mucho para nosotros, que la estamos defendiendo. Estamos defendiendo a Colombia, pero sí exijo respeto para Dayro. Antes de hablar, uno tiene que ver lo que está haciendo él. ¿Por qué no está él en la Selección Colombia? Porque si a mí me dicen de Dayro goleador, el goleador, el que me hace todo a mí, que hace rato lo estamos pidiendo, que los jugadores también lo estaban pidiendo, que le ayudamos para que llegara allá, para que una persona venga a hablar mal de él, no, tampoco. Yo le digo invito a ese jugador, como dice Martín Emilio Cochise Rodríguez: “La peor enfermedad de Colombia es la envidia, ¿cierto? La envidia” Entonces, primero mírese la cara de él y a ver por qué no está allá. Y Dayro no está. Entonces eso es lo que tiene que mirar", agregó.

Que fue lo que dijo Jorman Campuzano

El volante de Atlético Nacional habló acerca de la convocatoria del máximo goleador del fútbol colombiano

El 31 de agosto de 2025, después de la victoria de Atlético Nacional ante Envigado por 1-0 en el estadio Atanasio Girardot, en atención a los medios de comunicación en zona mixta, se le consultó a Jorman Campuzano, volante del cuadro “verdolaga” sobre su opinión acerca de la convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia, y dijo esto.

“No hay camisa, yo creo que el que no sabe de fútbol, está feliz por Dayro”, expresó Campuzano.

El volante de Atlético Nacional publicó una historia aclarando sus declaraciones en la zona mixta sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia

Las declaraciones fueron tomadas de mala forma por parte de los fanáticos del Once Caldas y de Dayro Moreno (lo que a su vez provocó la respuesta de Hernán Darío Herrera), a lo que Campuzano a través de su cuenta de Instagram aclaró la situación publicando una historia, donde mostró el apoyo por la convocatoria del goleador del Chicoral, Tolima.

“Me faltó una palabra para lo que quise decir... Que hasta el que no sabe de fútbol está feliz por la convocatoria de Dayro. Así como cuando se me puso la gallina de piel. Te quiero mucho cabezón, disfruta”, dijo.

Así le fue a Dayro Moreno con la selección Colombia

Estos fueron los goles que anotó el delantero del Once Caldas con la camiseta de la tricolor

El regreso de Dayro Moreno a la lista de convocados de la Selección Colombia para la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas ha reavivado el debate entre los aficionados, quienes se dividen entre el entusiasmo por su experiencia y las críticas a su llamado tras una ausencia de nueve años. La decisión de Néstor Lorenzo de incluir al delantero del Once Caldas representa un giro inesperado en la recta final del camino hacia el Mundial de 2026.

A lo largo de su trayectoria con la selección absoluta, Dayro Moreno ha celebrado tres goles. El primero de ellos se produjo el 20 de noviembre de 2007, en un contexto de máxima exigencia: durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, el atacante selló el triunfo 2-1 frente a Argentina en el estadio El Campín.

Esta anotación no solo aseguró una victoria ante un rival de peso, sino que también inauguró su cuenta personal con la camiseta nacional.

La tercera y última anotación de Dayro Moreno con la selección mayor se registró el 29 de mayo de 2016 en territorio estadounidense. Durante un encuentro de preparación ante Haití, el delantero abrió el marcador, sumando así su tercer gol con la tricolor. Desde ese momento, no volvió a celebrar con la selección, aunque mantiene la expectativa de hacerlo en los próximos compromisos frente a Bolivia y/o Venezuela.

Es importante recordar que Dayro Moreno estuvo en los procesos de formación de la selección Colombia. Allí jugó en el campeonato sudamericano sub-20 realizado en el Eje Cafetero, donde jugó 10 partidos y anotó un gol.

En esa ocasión, Dayro Moreno debutó a los 19 años.

21 de noviembre de 2007 - Eliminatorias Sudamericanas: 20 minutos y gol en el Colombia 2-1 Argentina

4 de septiembre de 2010 - Amistosos internacionales: 35 minutos y gol en el Venezuela 0-2 Colombia

29 de mayo de 2016 - Amistosos internacionales: 90 minutos y gol en el Haiti 1-3 Colombia

El tolimense anotó 3 goles en los partidos que estuvo en la selección Colombia