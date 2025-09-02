Deportes

La protesta de los zapatos de hinchas de Millonarios le salió cara al club: la millonaria multa y la sanción de la Dimayor de cara al clásico ante Santa Fe

El episodio registrado durante el partido ante Unión Magdalena, que el club Embajador terminó perdiendo, surgió como una protesta simbólica por el crítico momento futbolístico del club

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Por el hecho, la Dimayor optó por imponerle sanción a Millonarios tras los incidentes ocurridos en el partido, la cual además marcó un nuevo capítulo en la temporada del club bogotano - crédito Colprensa/Dimayor

El revés de Millonarios sufrido ante Unión Magdalena (1-2), en un partido válido por la primera fecha de la Liga Colombiana tuvo, además de consecuencias en el ámbito disciplinario, también en la dirección deportiva del club embajador: la derrota derivó en la salida del técnico David González, que fue posteriormente sustituido por Hernán Torres.

El entrenador antioqueño dejó al equipo en el último puesto de la tabla de la Liga 2025-II, con apenas un punto acumulado hasta ese momento. Tras la destitución de González, el conjunto azul experimentó una leve recuperación en su rendimiento deportivo.

El cuadro Embajador sumó dos victorias consecutivas, tras la salida del entrenador: el primero, ante Junior, líder del certamen, con un marcador de 3-0, y luego frente a Águilas Doradas por 1-2, lo que le permitió abandonar la última posición y ubicarse en la casilla 16, con siete unidades.

A esos dos triunfos se sumó la clasificación a octavos de finales de la Copa Betplay ante Real Cartagena: pese a la derrota en el juego de vuelta disputado en ‘La Heroica’ (2-1), el cuadro Embajador se clasificó gracias a la victoria cosechada en el partido de ida en el estadio El Campín (2-0) cuyo marcador agregado final de 3-2 favoreció a los dirigidos por Hernán Torres.

El partido que motivó la sanción de la Dimayor culminó con la salida de David González al frente del banquillo de Millonarios - crédito Colprensa

La sanción de la Dimayor por la “lluvia de zapatos” de los hinchas de Millonarios

Durante el partido ante Unión Magdalena, que culminó con el despido de David González, llamó la atención una escena en la que un grupo masivo de hinchas situados en la tribuna norte arrojaron zapatos cerca al terreno de juego como un modo simbólico de protesta ante el crítico momento futbolístico del club: el episodio ocurrió tras el segundo gol del equipo Ciclón Bananero, con el que a la postre ganó el compromiso.

Por ese hecho, la Dimayor optó por imponerle sanción a Millonarios tras los incidentes ocurridos en el partido, que además marcó un nuevo capítulo en la temporada del club bogotano. El Comité Disciplinario determinó el cierre por una fecha de la tribuna norte de El Campín y aplicó una multa de $11.388.000, luego de que los aficionados identificados como seguidores del equipo lanzaran el calzado al campo tras el segundo gol del rival, lo que provocó la suspensión temporal del encuentro.

El boletín de sanciones de la Dimayor detalló que, según los informes oficiales del partido, se constató una presunta infracción al Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, al considerarse el lanzamiento de objetos al terreno de juego como una conducta impropia de espectadores.

El revés de Millonarios sufrido ante Unión Magdalena (1-2), en un partido válido por la primera fecha de la Liga Colombiana tuvo, además de consecuencias en el ámbito disciplinario, también en la dirección deportiva del club embajador - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“A través de los informes oficiales del partido, se observa que los mismos reportan la presunta infracción descrita por el CDU de la FCF, como conducta impropia de espectadores (lanzamiento de objetos al terreno de juego), por parte de personas identificadas como seguidores del Club Local, esto es el Club Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A, en el partido disputado por la 1ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el Club Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. y el Club Unión Magdalena S.A.”, se lee en el documento del ente rector del Fútbol Profesional Colombiano.

A pesar de los argumentos presentados por Millonarios en su defensa, en los que el club aseguró que la protesta no ocasionó daños en el estadio ni afectó a ninguna persona, el Comité Disciplinario mantuvo la sanción. La entidad consideró que la gravedad de los hechos ameritaba la aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes.

Si la sanción se aplica de inmediato, la tribuna norte de El Campín permanecerá vacía el sábado 6 de agosto de 2025, cuando Millonarios reciba a Santa Fe en una nueva edición del clásico bogotano.

