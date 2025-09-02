Egan Bernal, el capo de la selección Colombia en el Mundial de ciclismo de Ruta; Nairo Quintana se quedó por fuera

Egan Bernal es el líder del Ineos Grenadiers en la Vuelta a España que tuvo su décima etapa - crédito REUTERS/Manon Cruz

La Federación de Ciclismo precisó que el grupo colombiano que competirá en el Mundial de Ruta se caracteriza por “ser una mezcla entre experiencia y juventud”, integrando campeones nacionales, escaladores reconocidos y futuras promesas.

El equipo será comandado por Egan Bernal en un recorrido donde la exigencia física podría resultar determinante, y en el que la delegación colombiana buscará mejorar sus registros recientes a nivel internacional.

El debut de Egan Bernal como líder del equipo nacional es la gran novedad en la convocatoria oficial de 14 ciclistas de Colombia para el Mundial de Ruta 2025, que se disputará en Kigali, Ruanda, del 21 al 28 de septiembre, según comunicó la Federación Colombiana de Ciclismo.

El anuncio incluye la primera participación de Bernal en un Campeonato del Mundo, una competición en la que, hasta ahora, no había estado presente, a pesar de ostentar títulos como el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021.

La dureza del recorrido de este año, con más de 5.400 metros de desnivel acumulado (aunque solo un puerto de montaña de más de 5 km), podría jugar a su favor del ciclista del Ineos Grenadiers

La lista masculina de élite se completa con Harold Tejada, quien fue el mejor colombiano clasificado en la última edición al finalizar en la posición 40; Walter Vargas, seis veces campeón panamericano de contrarreloj, y Brandon Rivera.

Estos corredores han sido seleccionados atendiendo tanto a su trayectoria como al perfil del circuito que les espera en Kigali.

En la sección femenina, el equipo de élite contará con solo dos representantes: Paula Patiño, identificada por su sexto puesto en la Volta Ciclista a Catalunya y su presencia en pruebas como el Giro de Italia (37ª) y el Tour de Romandía (11ª); y Diana Peñuela, actual campeona nacional de contrarreloj y ganadora de la Vuelta a Colombia Femenina.

Esta es la lista completa de los ciclistas convocados a la selección Colombia

Élite masculina

Egan Bernal

Walter Vargas

Harold Tejada

Brandon Rivera

Sub-23 masculina

Juan Felipe Rodríguez

Jaider Muñoz

Juvenil masculina

Jerónimo Calderón

Kevin Estupiñán

Élite femenina

Paula Patiño

Diana Peñuela

Sub-23 femenina

Juliana Londoño

Natalia Garzón

Juvenil femenina

Luciana Osorio

Estefanía Castillo