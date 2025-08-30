Deportes

James Rodríguez prendió a las alarmas en la selección Colombia: duro golpe en partido de León y Querétaro

El volante es el capitán de la selección Colombia y se arriesgó en el compromiso de la jornada siete del Torneo Apertura 2025, en especial porque la Tricolor había sufrido otra baja

Diego Ariza

Por Diego Ariza

James Rodríguez pasó un susto
James Rodríguez pasó un susto en el partido de León ante Querétaro, en el que sufrió un duro golpe - crédito Club León

James Rodríguez es uno de los jugadores convocados por la selección Colombia para las eliminatorias, en las que será fundamental para conseguir el cupo al mundial de 2026, que sería su tercera participación en el torneo de la FIFA en toda su carrera y como capitán de la Tricolor.

Sin embargo, James arriesgó su lugar en la Tricolor durante el partido de León contra Querétaro, por la Liga MX, en la que sufrió un duro golpe que lo mandó al suelo, lo que preocupó al cuerpo técnico que le tiene la mirada puesta en cada compromiso para saber su estado físico.

Se espera que el mediocampista llegue en los próximos días a la concentración de Colombia en Barranquilla, en la que tiene como primer reto el final de la mala racha de seis juegos sin ganar por eliminatorias, enfrentando a Bolivia en el estadio Metropolitano, contra el que también clasificaría al mundial.

Fuerte golpe para James

Durante el encuentro del sábado 30 de agosto, el volante fue titular del técnico Eduardo Berizzo para enfrentar a los “Gallos Blancos”, con la obligación de ganar para meterse entre los seis primeros de la Liga MX y pelear la clasificación a los playoffs, en medio de una campaña muy irregular.

Sobre los 29 minutos, esa decisión de poner a James Rodríguez en el once inicial por poco le pasa factura, debido a que tuvo un fuerte choque que hizo pensar lo peor a los aficionados de la “Fiera” como de la selección Colombia, porque el 4 de septiembre juega ante Bolivia por eliminatorias.

Este fue el momento del
Este fue el momento del golpe a James Rodríguez, por parte de un rival de Querétaro - crédito Captura de video Win Sports

Todo se dio en medio de una pelea por el esférico en campo de León, en la que el cafetero iba a quitarlo para iniciar el contragolpe, pero en esa misma idea estaban su compañero Rodrigo Echeverría y Rodrigo Bogarín, el volante paraguayo de Querétaro que llegó con mucha fuerza.

El rival, al parecer, le hizo un pisotón a James Rodríguez que lo mandó al suelo y quejándose de mucho dolor, que prendió las alarmas porque la escena parecía que era una lesión de gravedad, en especial porque el volante no se levantaba del suelo y el cuerpo médico estaba listo para entrar.

James Rodríguez quejándose de dolor
James Rodríguez quejándose de dolor por el golpe en el partido de León vs. Querétaro - crédito Captura de video Win Sports

Por fortuna, el colombiano se levantó del suelo y tal parece que solo fue un golpe de baja gravedad, continuó en el partido sin novedad y, entrando al camerino, el entrenador esperaba ver su estado para verificar que dicha molestia le imposibilitara seguir en el compromiso.

Noticia en desarrollo…

