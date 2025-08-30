Etapa 8 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: sigue la aventura de los ciclistas colombianos

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 7 de la Vuelta a España 2025.

La aparición de Nairo Quintana en la etapa 7 de la Vuelta a España generó un ambiente de entusiasmo entre los aficionados, quienes no dudaron en acercarse para solicitarle fotografías, autógrafos o simplemente compartir algunos instantes con el ciclista colombiano.

Así será la etapa 8 de la Vuelta a España

Se preparan los ciclistas para la etapa 8 de la Vuelta a España

Los ciclistas colombianos continúan su recorrido por territorio español

Juan Ayuso al momento de conquistar la etapa 7 de la Vuelta a España-crédito Bruna Casas/REUTERS

La etapa 8 de la Vuelta a España tiene un recorrido entre Monzón Templario hasta Zaragoza, con un recorrido de 163,5 kilómetros.

En Colombia, se podrá ver a partir de las 8:50 a. m. (hora de Colombia) por Espn y la aplicación de Disney Plus (estándar y premium), como también por los canales de Caracol Sports y Deportes RCN.

Hasta el kilómetro 121 tendrá su primer reto en el esprint ubicado en Peñaflor, ubicado en las afueras de Zaragoza. Más adelante, los corredores entrarán en un circuito urbano de 23,4 kilómetros que recorrerán antes de llegar a la meta con una pendiente pequeña (con inclinación del 1,6%) en los últimos 100 metros.

Esta prueba estará apta para los denominados esprinters, como el ciclista belga Jasper Phillipsen del Aplecin-Deceuninck.

En la jornada del 29 de agosto de 2025, el español Juan Ayuso del UAE Emirates, se llevó la etapa en la alta montaña (con llegada en Huesca), mientras que Marco Frigo, del Israel Premier Tech entró en el segundo lugar.

Por los lados de Colombia, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) volvió al top-10 de la clasificación general, mientras que Harold Tejada (XDS Astana Team) llegó en el cuarto lugar durante la etapa. A continuación, así quedó la clasificación general:

1. Torstein Træen (Noruega - Bahrain Victorious): 25 horas, 18 minutos y 2 segundos

2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 2 minutos y 33 segundos

3. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): a 2 minutos y 41 segundos

4. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 2 minutos y 42 segundos

5. Lorenzo Fortunato (Italia - XDS Astana Team): a 2 minutos y 47 segundos

6. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 2 minutos y 49 segundos

7. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - hansgrohe): a 2 minutos y 53 segundos

8. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - hansgrohe): m.t.

9. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 2 minutos y 55 segundos

10. Felix Gall (Austria - Decatlhlon AG2R La Mondiale): a 2 minutos y 58 segundos

20. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 4 minutos y 36 segundos

25. Juan Ayuso (España - UAE Emirates XRG): a 7 minutos y 28 segundos

27.Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 8 minutos y 32 segundos

48. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 21 minutos y 55 segundos

53. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 24 minutos y 18 segundos

57. Guillermo Silva (Uruguay - Caja Rural Seguros RGA): a 25 minutos y 17 segundos