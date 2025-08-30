Deportes

Etapa 8 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: sigue la aventura de los ciclistas colombianos

La tercera grande del ciclismo tendrá un recorrido llano, llegando a Zaragoza al final de la carrera

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Egan Bernal regresó al top-10
Egan Bernal regresó al top-10 de la clasificación general de la Vuelta a España-crédito Bruna Casas/REUTERS

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 8 de la Vuelta a España 2025.

13:06 hsHoy

Juan Ayuso ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal regresó al top-10 en la general

Con un final exigente en Huesca La Magia con un premio de primera categoría, el corredor del UAE Emirates conquista la victoria en una de las grandes, mientras que por Colombia el mejor de la jornada fue el ciclista del XDS Astana Team y el “Condor” vuelve a estar entre los mejores de la carrera

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Juan Ayuso conquista el alto
Juan Ayuso conquista el alto en Huesca - crédito Bruna Casas / REUTERS

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 7 de la Vuelta a España 2025.

Leer la nota completa
12:36 hsHoy

Nairo Quintana fue la sensación durante la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: firmó autógrafos y se tomó fotos

El corredor boyacense fue el centro de atención durante la jornada: fue rodeado por sus seguidores que celebraron su trayectoria y aprovecharon para saludarlo y mostrarle su respeto en la Vuelta a España

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El ciclista boyacense, campeón de la Vuelta edición 2016, estuvo presente en territorio español - crédito @lavuelta / X

La aparición de Nairo Quintana en la etapa 7 de la Vuelta a España generó un ambiente de entusiasmo entre los aficionados, quienes no dudaron en acercarse para solicitarle fotografías, autógrafos o simplemente compartir algunos instantes con el ciclista colombiano.

Leer la nota completa
12:07 hsHoy

Así será la etapa 8 de la Vuelta a España

Con un recorrido totalmente plano,
Con un recorrido totalmente plano, así se llevará el recorrido entre Monzón Templario hasta Zaragoza-crédito procyclingstast.com
12:05 hsHoy

Se preparan los ciclistas para la etapa 8 de la Vuelta a España

Este fue el momento cuando los ciclistas parten desde Monzon Templario-crédito @lavuelta/X
11:47 hsHoy

Los ciclistas colombianos continúan su recorrido por territorio español

Juan Ayuso al momento de
Juan Ayuso al momento de conquistar la etapa 7 de la Vuelta a España-crédito Bruna Casas/REUTERS

La etapa 8 de la Vuelta a España tiene un recorrido entre Monzón Templario hasta Zaragoza, con un recorrido de 163,5 kilómetros.

En Colombia, se podrá ver a partir de las 8:50 a. m. (hora de Colombia) por Espn y la aplicación de Disney Plus (estándar y premium), como también por los canales de Caracol Sports y Deportes RCN.

Hasta el kilómetro 121 tendrá su primer reto en el esprint ubicado en Peñaflor, ubicado en las afueras de Zaragoza. Más adelante, los corredores entrarán en un circuito urbano de 23,4 kilómetros que recorrerán antes de llegar a la meta con una pendiente pequeña (con inclinación del 1,6%) en los últimos 100 metros.

Esta prueba estará apta para los denominados esprinters, como el ciclista belga Jasper Phillipsen del Aplecin-Deceuninck.

En la jornada del 29 de agosto de 2025, el español Juan Ayuso del UAE Emirates, se llevó la etapa en la alta montaña (con llegada en Huesca), mientras que Marco Frigo, del Israel Premier Tech entró en el segundo lugar.

Por los lados de Colombia, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) volvió al top-10 de la clasificación general, mientras que Harold Tejada (XDS Astana Team) llegó en el cuarto lugar durante la etapa. A continuación, así quedó la clasificación general:

1. Torstein Træen (Noruega - Bahrain Victorious): 25 horas, 18 minutos y 2 segundos

2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 2 minutos y 33 segundos

3. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): a 2 minutos y 41 segundos

4. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 2 minutos y 42 segundos

5. Lorenzo Fortunato (Italia - XDS Astana Team): a 2 minutos y 47 segundos

6. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 2 minutos y 49 segundos

7. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - hansgrohe): a 2 minutos y 53 segundos

8. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - hansgrohe): m.t.

9. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 2 minutos y 55 segundos

10. Felix Gall (Austria - Decatlhlon AG2R La Mondiale): a 2 minutos y 58 segundos

20. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 4 minutos y 36 segundos

25. Juan Ayuso (España - UAE Emirates XRG): a 7 minutos y 28 segundos

27.Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 8 minutos y 32 segundos

48. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 21 minutos y 55 segundos

53. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 24 minutos y 18 segundos

57. Guillermo Silva (Uruguay - Caja Rural Seguros RGA): a 25 minutos y 17 segundos

62. Eduardo Sepúlveda (Argentina - Lotto): a 28 minutos y 34 segundos

Temas Relacionados

Vuelta a España 2025EN VIVOVuelta a EspañaVuelta a España 2025 clasificación generalVuelta a España hoyColombianos en la Vuelta a EsñaEgan BernalColombia-Deportes

Últimas noticias

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

La continuidad del fútbol alemán tendrá un partido interesante con los “Gigantes de Baviera” cerrando la fecha en la jornada del sábado

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN

Jhon Jáder Durán se despidió de José Mourinho en sus redes sociales: “Estuve contigo poco tiempo”

Tras conocerse la salida del entrenador portugués del Fenerbahce, poco después de la eliminación del club de la fase previa de la Champions League, el colombiano se pronunció

Jhon Jáder Durán se despidió

Carlos Antonio Vélez explotó por la convocatoria de la selección Colombia, pese a llamado de Dayro Moreno: “El club de amigos”

Aunque la aparición del delantero de Once Caldas llamó mucho la atención de los hinchas, para el periodista siguen los problemas en la plantilla de la Tricolor

Carlos Antonio Vélez explotó por

Comite Olímpico Colombiano se sumó a protestas por decisión de Petro de reducir el presupuesto: se anunció nueva movilización

El ente rector del deporte olímpico nacional convocó a una nueva movilización en la Plaza de Bolívar, mostrando su preocupación por las implicaciones que tendría esta decisión en la preparación de los deportistas de alto rendimiento

Comite Olímpico Colombiano se sumó

Juan Guillermo Cuadrado quiere ser figura del Pisa para jugar el mundial con la selección Colombia: este es su plan

El atacante cambió de equipo en la Seria A para sumar más minutos y volver al radar del técnico Néstor Lorenzo, que no lo convoca desde septiembre de 2023

Juan Guillermo Cuadrado quiere ser

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santilli repudió la filtración de

Santilli repudió la filtración de los audios de Karina Milei: “Siempre aparecen estas operaciones antes de las elecciones”

Por qué las ventas de autos 0km cayeron en agosto y cuánto bajó la proyección anual

La Boca: un policía mató a un hombre que le apuntó con una pistola y quiso sacarle su arma reglamentaria

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

El pedido desesperado de un electricista desempleado que se volvió viral: “No queremos quedar en la calle”

INFOBAE AMÉRICA

El momento del asesinato del

El momento del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

La historia de Karina Barbosa, la brasileña que regresó a su país tras unirse al grupo terrorista ISIS en 2016

Narendra Modi llegó a China para reunirse con Xi Jinping y Vladimir Putin en medio de las tensiones arancelarias con EEUU

Clima en EEUU: temperatura y probabilidad de lluvia para Los Ángeles este 30 de agosto

Un hombre atropelló a una multitud en Francia: al menos un muerto y cinco heridos

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la clasificación

Franco Colapinto afronta la clasificación del GP de Países Bajos

El escándalo que envuelve a dos futbolistas argentinos en Inter de Porto Alegre: rumores de infidelidad, un triángulo amoroso y pelea en el vestuario

Eleccciones River Plate: con Stefano Di Carlo como candidato a presidente, el oficalismo presentó su lista

Damon Hill, leyenda de la F1, analizó la presión del circuito y el documental que revela sus heridas familiares

La historia de amor de Carlos Sainz junior y la modelo Rebecca Donaldson, la “pareja más top” de la Fórmula 1