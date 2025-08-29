Deportes

Iván Mejía volvió a arremeter en contra de la dirigencia del América de Cali por la mala campaña: “Dirigencia sin más ambición que hacer plata”

El periodista deportivo señala la falta de ambición de la dirigencia, cuestiona la nómina y el cuerpo técnico, y advierte sobre un futuro incierto para el club tras la eliminación en la Copa Betplay

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Iván Mejía ha sido crítico de la gestión de Tulio Gómez en América de Cali - crédito Jesús Avilés/ Infobae

La derrota 1 a 0 frente a Bucaramanga en los octavos de final de la Copa Betplay ha intensificado el malestar en el entorno de América de Cali, donde la palabra crisis se ha instalado con fuerza, el 27 de agosto de 2025 .

Los Diablos Rojos, que solo consiguieron una victoria en la Liga Betplay II 2025, enfrenta un panorama adverso que se agravó al considerar la eliminación previa en la Copa Sudamericana a manos de Fluminense.

La racha negativa generó una atmósfera de descontento palpable, reflejada en un Pascual Guerrero cada vez más vacío y en la creciente presión de la afición, que exige respuestas ante el bajo rendimiento colectivo.

El excomentarista deportivo se fue de nuevo en contra de la dirigencia del América de Cali - crédito @PajaritoDeIvan / X

La situación ha provocado un debate sobre las responsabilidades, dividiendo opiniones entre quienes señalan al técnico Gabriel Raimondi y quienes apuntan a la dirigencia.

Entre las voces más críticas destaca la del periodista Iván Mejía, quien, a través de su cuenta de X, describió el momento del club con dureza, el 28 de agosto de 2025:

“Una nómina mediocre, con un técnico desconocido y desconocedor del medio, una dirigencia sin más ambición que hacer plata para sus bolsillos. ¿Qué podía salir bien? América es un fracaso anunciado, un papelón a la vista”.

La directiva de América de Cali habría decidido otorgar a Gabriel Raimondi una última oportunidad para revertir la situación en el próximo encuentro frente a Alianza.

De no producirse una mejora significativa, el ciclo del entrenador podría concluir tras apenas dos meses al frente del equipo.

Así reaccionó la gente al trino de Iván Mejía Álvarez

La gente reaccionó a la publicación de Iván Mejía Álvarez - crédito Clodagh Kilcoyne / REUTERS

Como es habitual, el líder de opinión pública generó apoyo tras su comentario. A continuación, estas fueron las mejores reacciones.

  • “Pensé que hablaba de la selección Colombia jajajjajaja" - crédito @andrescepeda12
  • “Uy don Iván, yo leí esto y creí que estaba hablando del Millonarios de Serpa y Camacho, porque es prácticamente la misma chambonada de dirigentes” - crédito @bogotano07_1946
  • "Y salen a criticar a la hinchada porque no llena el estadio" - crédito @H15Heredia

Este fue el tenso momento que se vivió en el Pascual Guerrero entre la gente y la gerente administrativa del América de Cali

En el partido de la Liga Femenina BetPlay ante Millonarios, varios hinchas le gritaron a la directiva - crédito @jorgepubliradio / X

Una escena de tensión marcó el cierre del partido entre América de Cali y Millonarios en el estadio Pascual Guerrero de Cali, cuando un grupo de aficionados confrontó a la gerente administrativa del club, Juliana Dávila Diez, tras la eliminación del equipo femenino de la Liga BetPlay. El empate 1-1, con goles de Elexa Bahr para las locales al minuto 75 desde el punto penal y de Rocío Olaya para las visitantes al 89, selló la salida de las “Diablas Rojas” de la competencia y desató la frustración de la hinchada, que no ha visto a su equipo levantar el título en los últimos 3 años.

La reacción de los seguidores no se limitó a la decepción deportiva. Al finalizar el encuentro, varios hinchas se acercaron a la directiva para expresar su descontento, según lo documentó el periodista Jorge Puerto Ladino de Zona libre de humo, quien difundió un video en su cuenta de X.

En las imágenes, se observa cómo los aficionados increpan a Juliana Dávila Diez y le reprochan la situación del club. El periodista describió el momento señalando:

“Tras la eliminación de América de Cali Femenino, un sector de la hinchada increpa a Juliana Dávila Diez”. La respuesta de la gerente, una sonrisa ante los reclamos, intensificó la molestia de los presentes, lo que quedó reflejado en los comentarios de la publicación.

Este fue el momento cuando el periodista deportivo se va en contra de Juliana Dávila - crédito @jorgepubliradio / X

En el plano deportivo, la eliminación de América de Cali de la gran final de la Liga BetPlay se confirmó tras el empate ante Millonarios y la clasificación anticipada de Atlético Nacional, que, pese a caer 3-1 frente a Santa Fe, aseguró su lugar en la definición del torneo.

Esta situación profundizó la preocupación de la hinchada, que observa cómo el club acumula tres temporadas sin conquistar el campeonato, mientras las tensiones administrativas y las denuncias internas continúan saliendo a la luz.

Por el lado del equipo masculino, volverá a la acción el 31 de agosto de 2025, cuando visite en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, a Alianza FC, a partir de las 4:10 p. m. (hora de Colombia).

El partido se podrá ver a través de Win + Fútbol y de Win Play.

