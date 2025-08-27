Deportes

Referente de la selección Bolivia sueña con un triunfo ante Colombia por Eliminatorias Sudamericanas: “Ganarles no es imposible”

El capitán de Blooming asume el protagonismo antes del crucial partido, motivando a sus compañeros y confiando en que Bolivia puede sorprender a la selección Colombia en su propio terreno

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Bolivia - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - October 15, 2024 Bolivia players pose for a team group photo before the match REUTERS/Agustin Marcarian

La selección Colombia afrontará los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas cuando reciba a Bolivia en Barranquilla y visite a Venezuela en Maturín.

En ese panorama, los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán la tarea de sumar un solo punto para asegurar su clasificación, aunque enfrentarán a dos rivales que jugarán por ir a la Copa del Mundo 2026 por la vía del repechaje.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Moises Villaroel habló sobre lo
Moises Villaroel habló sobre lo que significaría ganarle a Colombia - crédito Gastón Britos / EFE

El seleccionador boliviano, Óscar Villegas, ya dio a conocer la lista de convocados para los compromisos ante Colombia y Brasil, en los que Bolivia buscará su última oportunidad para acceder al repechaje.

Entre los citados se destaca Moisés Villarroel, capitán de Blooming y una de las figuras del combinado del Altiplano, que ha asumido un papel protagónico antes del duelo.

Tras ser incluido en la convocatoria, Villarroel expresó su confianza en las posibilidades de su equipo, en charla con el Diario Deber, el 26 de agosto de 2025.

“Cuando uno hace las cosas bien, piensa que tiene más chances de ir a la selección; obviamente, sabemos que tenemos chances de ir al repechaje. Podemos hacer dos buenos partidos. Dios quiera que sea así. Ganarle a Colombia es difícil, pero no imposible”, dijo.

En complemento a lo del partido que tendrá ante Colombia, habló acerca de las posibilidades que tiene la “verde”, además de tener la posibilidad de volver a representar a su país.

“Cuando uno hace las cosas bien, piensa que tiene más chances de ir a la selección, obviamente hasta que no está la nómina, uno no se confía. Por otra parte, dependemos de Venezuela, pero nosotros debemos enfocarnos en hacer nuestra parte. Son partidos complicados, no solo con Colombia, sino también con Brasil en El Alto; nos ganó en la última eliminatoria”, destacó.

Estos son los convocados de Bolivia para los duelos ante Colombia y Brasil

Esta es la lista de
Esta es la lista de jugadores que tendrá Bolivia para sus duelos ante Colombia y Brasil - crédito @laverde_fbf / Instagram

Arqueros

  • Guillermo Viscarra (Alianza Lima de Perú)
  • Carlos Lampe (Bolívar de Bolivia)
  • Rodrigo Banegas (The Strongest de Bolivia)

Defensores

  • Diego Banega (CSKA Sofía de Bulgaría)
  • Lucas Macazaga (Leganés B de España)
  • Yomar Rocha (Bolívar de Bolivia)
  • Roberto Fernández (Akron Togliatti de Rusia)
  • José Sagredo (Bolívar de Bolivia)
  • Luis Haquín (Al-Tai de Arabia Saudita)
  • Efraín Morales (Montreal CF)
  • Marcelo Torrez (Santos de Brasil)
  • Diego Arroyo (Shaktar Donetsk de Ucrania)
  • Leonardo Zabala (Cancún de México)

Volantes

  • Ervin Vaca (Bolívar de Bolivia)
  • Héctor Cuellar (Always Ready)
  • Óscar López (Mallorca)
  • Robson Matheus (Bolívar)
  • Gabriel Villamil (Liga de Quito)
  • Móises Villaroel (Blooming)
  • Darío Torrico (Always Ready)
  • Carlos Melgar (Bolívar)
  • Miguel Terceros (América Mineiro de Brasil)
  • Luis Paz (Bolivar de Bolivia)

Delanteros

  • Moisés Paniagua (Always Ready de Bolivia)
  • Gustavo Peredo (Guabirá de Bolivia)
  • Carmelo Algarañaz (Kalamata de Grecia)
  • Enzo Monteiro (Auda de Letonia)
  • Henry Vaca (Oriente Petrolero de Bolivia)

Así se jugará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17

Partido: Argentina vs. Venezuela

  • Estadio: Más Monumental
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Paraguay vs. Ecuador

  • Estadio: Defensores del Chaco
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Uruguay vs. Perú

  • Estadio: Centenario de Montevideo
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Brasil vs. Chile

  • Estadio: Maracaná de Río de Janeiro
  • Hora: 7:30 p. m.

Fecha 18

Partido: Ecuador vs. Argentina

  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito
  • Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

  • Estadio: Municipal El Alto
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

  • Estadio: Nacional de Santiago
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

  • Estadio: Nacional de Lima
  • Hora: 6:30 p. m.

En lo que se refiere al último antecedente entre colombianos y bolivianos, hay que recordar que fue el 10 de octubre de 2024, en el estadio Municipal de El Alto, y que terminó con victoria para los dirigidos por Óscar Villegas.

Con la anotación de Miguel Terceros, los del altiplano se impusieron a los “Cafeteros”, y en esta ocasión, la selección dirigida por Néstor Lorenzo espera volver al triunfo, ya que acumula seis partidos sin ganar.

En el último partido que se jugó en Colombia, fue el 24 de marzo de 2022 en Barranquilla, la “Tricolor” goleó por 3-0 a los del apltiplano, con goles de Luis Díaz al minuto 39, de Miguel Borja al 72 y de Matheus Uribe al 90. A continuación, así van los últimos cinco partidos en Barranquilla, por Eliminatorias Sudamericanas:

  • 24 de marzo de 2025 - Eliminatorias Qatar 2022: Colombia 3-0 Bolivia
  • 23 de marzo de 2017 - Eliminatorias Rusia 2018: Colombia 1-0 Bolivia
  • 22 de marzo de 2013 - Eliminatorias Brasil 2014: Colombia 5-0 Bolivia
  • 28 de marzo de 2009 - Eliminatorias Sudáfrica 2010: Colombia 2-0 Bolivia
  • 17 de noviembre de 2004 - Eliminatorias Alemania 2006: Colombia 1-0 Bolivia

Así va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

  1. Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19)
  2. Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  4. Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  5. Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  6. Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  7. Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  8. Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16)
  9. Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  10. Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)

<br>

<br>

Temas Relacionados

Selección ColombiaColombia vs. BoliviaMoisés VillarroelEliminatorias SudamericanasSelección BoliviaColombia-Deportes

Más Noticias

Hora y dónde ver el partido de Benfica y Fenerbahce por un cupo a la fase de liga de la Champions League

En el Benfica juega Richard Ríos, mientras que en el cuadro turco hará presencia Jhon Jader Durán, ambos con chances de ser citados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia

Hora y dónde ver el

Etapa 5 de la Vuelta a España 2025: UAE Emirates gana la contrarreloj en grupos y Egan Bernal se mantiene en el top-10

La ronda ibérica tuvo una exigente prueba en la contrarreloj por equipos, en la que el UAE Emirates de Juan Ayuso fue el mejor de la jornada, mientras que Jonas Vingegaard recupera la camiseta roja del liderato

Etapa 5 de la Vuelta

Radamel Falcao visitó a los Marlins, equipo de las grandes ligas de beisbol, e intercambió camiseta de Millonarios

El delantero, máximo goleador en la historia de la selección Colombia, está sin equipo tras su paso por el club Embajador y no renovar su contrato con el equipo bogotano

Radamel Falcao visitó a los

Luis Díaz habló sobre las claves que necesita la selección Colombia para ir al Mundial: “No somos nada sin la gente”

El delantero del Bayern Múnich motiva a la afición de Barranquilla y a la selección Colombia antes de los duelos definitivos ante Bolivia y Venezuela, para lograr la clasificación a la Copa del Mundo

Luis Díaz habló sobre las

Estas fueron las heridas de Nairo Quintana que lo dejaron por fuera de la Vuelta a España

El pedalista colombiano, que según analistas es el ciclista latinoamericano más importante de la historia, podría retirarse de la actiovidad deportiva a final de la temporada 2025

Estas fueron las heridas de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

34 soldados siguen retenidos contra

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

Dron explosivo fue inhibido por el Ejército y terminó incrustado en el techo de una vivienda en Santander de Quilichao, Cauca

Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada el 14 de agosto tras recoger a sus hijos en el colegio

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

ENTRETENIMIENTO

Julián Zuluaga reveló cómo su

Julián Zuluaga reveló cómo su vida personal influyó en su salida de ‘MasterChef Celebrity’: “Estaba un poco saturado”

Creador de contenido aseguró que apostará 20 millones por Karina García en su pelea en el ‘Stream Fighters 4’: “Confío plenamente”

Ryan Castro recordó su pasado como celador y cuando cantaba en los buses de Medellín: “Mis mejores escenarios”

Exjugador del Deportivo Cali y actual delantero en la liga de Corea del Sur sorprendió al debutar como cantante de K-pop

El comediante Jhovanoty recreó los discursos del presidente Gustavo Petro dentro del universo de ‘Betty, la fea’: “Hugo Lombardi era un activista progresista”

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el partido de Benfica y Fenerbahce por un cupo a la fase de liga de la Champions League

Etapa 5 de la Vuelta a España 2025: UAE Emirates gana la contrarreloj en grupos y Egan Bernal se mantiene en el top-10

Radamel Falcao visitó a los Marlins, equipo de las grandes ligas de beisbol, e intercambió camiseta de Millonarios

Luis Díaz habló sobre las claves que necesita la selección Colombia para ir al Mundial: “No somos nada sin la gente”

Estas fueron las heridas de Nairo Quintana que lo dejaron por fuera de la Vuelta a España