Referente de la selección Bolivia sueña con un triunfo ante Colombia por Eliminatorias Sudamericanas: “Ganarles no es imposible”

La selección Colombia afrontará los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas cuando reciba a Bolivia en Barranquilla y visite a Venezuela en Maturín.

En ese panorama, los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán la tarea de sumar un solo punto para asegurar su clasificación, aunque enfrentarán a dos rivales que jugarán por ir a la Copa del Mundo 2026 por la vía del repechaje.

El seleccionador boliviano, Óscar Villegas, ya dio a conocer la lista de convocados para los compromisos ante Colombia y Brasil, en los que Bolivia buscará su última oportunidad para acceder al repechaje.

Entre los citados se destaca Moisés Villarroel, capitán de Blooming y una de las figuras del combinado del Altiplano, que ha asumido un papel protagónico antes del duelo.

Tras ser incluido en la convocatoria, Villarroel expresó su confianza en las posibilidades de su equipo, en charla con el Diario Deber, el 26 de agosto de 2025.

“Cuando uno hace las cosas bien, piensa que tiene más chances de ir a la selección; obviamente, sabemos que tenemos chances de ir al repechaje. Podemos hacer dos buenos partidos. Dios quiera que sea así. Ganarle a Colombia es difícil, pero no imposible”, dijo.

En complemento a lo del partido que tendrá ante Colombia, habló acerca de las posibilidades que tiene la “verde”, además de tener la posibilidad de volver a representar a su país.

“Cuando uno hace las cosas bien, piensa que tiene más chances de ir a la selección, obviamente hasta que no está la nómina, uno no se confía. Por otra parte, dependemos de Venezuela, pero nosotros debemos enfocarnos en hacer nuestra parte. Son partidos complicados, no solo con Colombia, sino también con Brasil en El Alto; nos ganó en la última eliminatoria”, destacó.

Estos son los convocados de Bolivia para los duelos ante Colombia y Brasil

Arqueros

Guillermo Viscarra (Alianza Lima de Perú)

Carlos Lampe (Bolívar de Bolivia)

Rodrigo Banegas (The Strongest de Bolivia)

Defensores

Diego Banega (CSKA Sofía de Bulgaría)

Lucas Macazaga (Leganés B de España)

Yomar Rocha (Bolívar de Bolivia)

Roberto Fernández (Akron Togliatti de Rusia)

José Sagredo (Bolívar de Bolivia)

Luis Haquín (Al-Tai de Arabia Saudita)

Efraín Morales (Montreal CF)

Marcelo Torrez (Santos de Brasil)

Diego Arroyo (Shaktar Donetsk de Ucrania)

Leonardo Zabala (Cancún de México)

Volantes

Ervin Vaca (Bolívar de Bolivia)

Héctor Cuellar (Always Ready)

Óscar López (Mallorca)

Robson Matheus (Bolívar)

Gabriel Villamil (Liga de Quito)

Móises Villaroel (Blooming)

Darío Torrico (Always Ready)

Carlos Melgar (Bolívar)

Miguel Terceros (América Mineiro de Brasil)

Luis Paz (Bolivar de Bolivia)

Delanteros

Moisés Paniagua (Always Ready de Bolivia)

Gustavo Peredo (Guabirá de Bolivia)

Carmelo Algarañaz (Kalamata de Grecia)

Enzo Monteiro (Auda de Letonia)

Henry Vaca (Oriente Petrolero de Bolivia)

Así se jugará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17

Partido: Argentina vs. Venezuela

Estadio: Más Monumental

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Paraguay vs. Ecuador

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Uruguay vs. Perú

Estadio: Centenario de Montevideo

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Brasil vs. Chile

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro

Hora: 7:30 p. m.

Fecha 18

Partido: Ecuador vs. Argentina

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito

Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

Estadio: Municipal El Alto

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

Estadio: Nacional de Santiago

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 6:30 p. m.

En lo que se refiere al último antecedente entre colombianos y bolivianos, hay que recordar que fue el 10 de octubre de 2024, en el estadio Municipal de El Alto, y que terminó con victoria para los dirigidos por Óscar Villegas.

Con la anotación de Miguel Terceros, los del altiplano se impusieron a los “Cafeteros”, y en esta ocasión, la selección dirigida por Néstor Lorenzo espera volver al triunfo, ya que acumula seis partidos sin ganar.

En el último partido que se jugó en Colombia, fue el 24 de marzo de 2022 en Barranquilla, la “Tricolor” goleó por 3-0 a los del apltiplano, con goles de Luis Díaz al minuto 39, de Miguel Borja al 72 y de Matheus Uribe al 90. A continuación, así van los últimos cinco partidos en Barranquilla, por Eliminatorias Sudamericanas:

24 de marzo de 2025 - Eliminatorias Qatar 2022: Colombia 3-0 Bolivia

23 de marzo de 2017 - Eliminatorias Rusia 2018: Colombia 1-0 Bolivia

22 de marzo de 2013 - Eliminatorias Brasil 2014: Colombia 5-0 Bolivia

28 de marzo de 2009 - Eliminatorias Sudáfrica 2010: Colombia 2-0 Bolivia

17 de noviembre de 2004 - Eliminatorias Alemania 2006: Colombia 1-0 Bolivia

Así va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)

