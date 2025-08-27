Jhon Jáder Durán fracasó con Fenerbahce en Champions y prendió las alarmas en Colombia: eliminado por el Benfica de Richard Ríos

El delantero sufrió una molestia sobre el final del partido del Fenerbahce ante el Benfica, por los playoffs - crédito ESPN

Se disputó el encuentro de vuelta entre el Fenerbahce y el Benfica, que pelearon por uno de los últimos cupos a la fase de liga en la Champions League, en el Estadio da Luz, en Lisboa, que dejó muchas emociones, con dos jugadores colombianos en el campo de juego.

El equipo de Richard Ríos se quedó con la clasificación ante el club de Jhon Jáder Durán, que pese a la ilusión de avanzar de ronda, al final se quedó con las manos vacías y sumando su primer fracaso en el cuadro turco, mientras el mediocampista celebró la victoria por 1-0.

De otro lado, se prendieron las alarmas en la selección Colombia por la situación del delantero, que terminando el compromiso en Lisboa, sufrió un golpe que lo obligó a ser sustituido y se espera el parte médico para conocer su estado.

Benfica celebró en Lisboa

Para el encuentro de vuelta, ninguno de los dos clubes estaba con ventaja, por lo que la definición prometía ser emocionante y con mucho suspenso hasta el último segundo, ya que para alguno de los dos iba a ser un fracaso no quedar entre los 36 mejores equipos en la Champions.

Finalmente, el Benfica fue el que clasificó de ronda con su victoria 1-0 en la vuelta, en un compromiso marcado por las decisiones del juez central y la presión de los turcos, dirigidos por José Mourinho, por buscar el empate para llevar la serie al tiempo extra y los penales.

El único gol de la serie se registró a los 35 minutos, cuando Kerem Aktürkoglu logró el tanto tras un contragolpe en el que, luego de una serie de rebotes, Leandro Barreiro asistió al extremo turco en el área para marcar la anotación del cupo a la fase de liga, que era el objetivo principal.

De otro lado, durante el encuentro se anularon otros dos goles para el Benfica, uno de ellos al minuto 11′ por fuera de lugar de Barreiro, mientras que el otro se registró al 15′ por la misma razón, con la casualidad de que ambas anotaciones fueron hechas por Vangelis Pavlidis.

Otro hecho que llamó la atención fue el codazo de Jhon Jáder Durán, que ingresó a los 65 minutos, a Richard Ríos en la mitad de la cancha, que el árbitro ignoró y el VAR tampoco lo llamó para que revisara el golpe, siendo calificado como algo accidental.

Durán se lesionó al final

Además de la eliminación en la Champions League, que aumenta la mala racha del Fenerbahce que no avanza a la ronda principal desde 2008, se le sumó un hecho que causó preocupación en el cuadro turco y la selección Colombia en los últimos segundos del partido.

Tras un centro que el portero Anatoli Trubin controló en el aire, Jhon Jáder Durán cayó al suelo y se quejó de una molestia en su pierna derecha, que no le permitió levantarse rápidamente y fue necesario que el cuerpo médico ingresara para que lo atendiera en el campo de juego.

Ante la mirada de Mourinho, los médicos pidieron la sustitución porque, al parecer, lo del cafetero habría sido de consideración, pero como el Fenerbahce agotó todas las sustituciones, debieron retirarlo de la cancha y esperar a que se terminara el partido, que fue a los pocos segundos.

Se espera en las próximas horas el parte médico de los turcos para saber la gravedad de la lesión de Durán, en especial porque la selección Colombia lo habría tenido en planes para convocarlo y ahora el técnico Néstor Lorenzo no sabe si añadirlo a la lista o buscar un reemplazo de última hora.